"Esquiú en sus diversas dimensiones": realizarán un conversatorio homenaje por los 200 años del natalicio

En el marco de las actividades conmemorativas por el bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, se realizará el próximo viernes 15 de mayo, a las 19 horas, el conversatorio denominado "Esquiú en sus diversas dimensiones", una propuesta orientada a profundizar en las múltiples facetas de una de las figuras más influyentes de la historia religiosa y pública argentina.

La actividad tendrá lugar en el Museo Histórico Provincial y será de acceso libre y gratuito. La organización está a cargo de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

El encuentro buscará ofrecer una mirada integral sobre la vida y obra del ilustre fraile catamarqueño, abordando no solamente su dimensión espiritual y religiosa, sino también su intervención en ámbitos vinculados a la política, el periodismo, la educación y la construcción de ciudadanía.

Reflexionar sobre el legado de Esquiú

La iniciativa se inscribe dentro de las distintas actividades organizadas para recordar los 200 años del natalicio de Fray Mamerto Esquiú y propone un espacio de análisis y reflexión sobre la vigencia de su pensamiento y su influencia en la historia argentina. Según se informó, durante el conversatorio se expondrán las diversas facetas del beato, poniendo en valor su protagonismo en la vida pública nacional y su participación en distintos procesos vinculados al desarrollo del país.

La propuesta contempla una revisión amplia de su figura, destacando:

Su labor evangelizadora

Su compromiso con la construcción de ciudadanía

Su aporte al desarrollo de la Nación

Su rol periodístico

Su reconocimiento como orador de la Constitución

Su dimensión educacional

De esta manera, el encuentro buscará ampliar la comprensión de Esquiú más allá de su perfil estrictamente religioso, incorporando perspectivas vinculadas a su pensamiento y a su intervención en distintos ámbitos de la vida pública.

Los expositores

El conversatorio contará con la participación de distintos especialistas e invitados vinculados al estudio y difusión de la vida y obra del beato catamarqueño. Entre los oradores estará el profesor Oscar Vera, integrante de la Comisión Pro Beatificación de Esquiú, quien formará parte de las exposiciones previstas durante la jornada.

También participará la licenciada María Teresa Cano Zurita, quien tendrá a su cargo el abordaje de la tarea periodística desarrollada por Fray Mamerto Esquiú, una dimensión destacada dentro de su legado intelectual y comunicacional.Por su parte, el presbítero Oscar Tapia se referirá específicamente a la misión evangelizadora del beato, profundizando en el aspecto pastoral y religioso de su trayectoria.

El panel se completará con la participación del licenciado Daniel Nieva, quien aportará nuevas perspectivas sobre el pensamiento y legado de Esquiú. La moderación estará a cargo del profesor Carlos Carabajal, integrante de la Dirección Provincial de Patrimonio.

"Orador de la Constitución"

Uno de los ejes centrales del encuentro será la recuperación de la figura de Esquiú como protagonista de la vida pública argentina. Durante el conversatorio se pondrá especial énfasis en su reconocido papel como "Orador de la Constitución", una faceta que marcó su trascendencia histórica y política.

Los organizadores señalaron que los distintos análisis y exposiciones buscarán enriquecer la comprensión de la vida y obra de Fray Mamerto Esquiú, destacando la actualidad y vigencia de muchos de sus pensamientos y aportes.

La actividad apunta además a generar un espacio de intercambio y reflexión colectiva sobre una figura profundamente vinculada a la identidad histórica y cultural de Catamarca, cuya influencia continúa siendo objeto de estudio y valoración.

Actividad libre y gratuita

El conversatorio se desarrollará el viernes 15 de mayo a las 19 horas en el Museo Histórico Provincial, ubicado en Chacabuco 425. La organización informó que la actividad será:

Libre

Gratuita

Abierta al público

La propuesta forma parte de la agenda oficial de homenajes por el bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú y busca acercar a la comunidad nuevas miradas sobre su vida, su pensamiento y su legado histórico, religioso y social.