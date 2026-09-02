Catamarca impulsa un mes para la prevención del suicidio

En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, el Ministerio de Salud de la provincia llevará adelante diversas acciones bajo el lema "Al suicidio lo prevenimos en comunidad", con una programación que se extenderá durante todo el mes y que incluirá actividades en diferentes puntos de Capital y el interior provincial.

La iniciativa estará a cargo de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos, desde donde se desarrollarán talleres, consejería, encuentros comunitarios, jornadas y foros. La propuesta contempla la participación de distintos sectores de la comunidad y prevé acciones en establecimientos educativos, instituciones, clubes y otros espacios de encuentro.

El cronograma comenzará este miércoles 2 con un Taller de Cuidado entre pares en Fray Mamerto Esquiú. La agenda continuará el jueves 3 con otra instancia de este tipo en la Escuela N°3 de Pozo El Mistol.

Durante el mes, las actividades se distribuirán en distintas jornadas, con propuestas destinadas a padres, jóvenes, referentes institucionales y miembros de las comunidades locales.

Consejería, encuentros y más

El sábado 5 se desarrollará una Consejería para padres en Prevención del Suicidio en la Parroquia Santo Espíritu, de 10 a 12 horas. Ese mismo día, la programación continuará con un Encuentro comunitario para la prevención del suicidio en El Bajo, Valle Viejo, previsto entre las 13 y las 16 horas.

Para el martes 8 está programado un Encuentro de Facilitadores Comunitarios en Fray Mamerto Esquiú, donde se realizará la presentación de la segunda etapa del Programa de Abordaje Integral del Suicidio, de 9 a 12 horas. El miércoles 9 habrá dos actividades vinculadas al Taller de Cuidado entre pares:

En el Colegio Juan Pablo II , de 9.30 a 11.30 horas .

, de . En el Colegio Privado Rodolfo Senet, de 10.30 a 12.30 horas.

La agenda continuará el jueves 10 con la Jornada comunitaria de prevención del suicidio "Al suicidio lo prevenimos en comunidad" (MINTERSUI), que tendrá lugar en la Plaza 25 de Agosto, de 9 a 13 horas.

Encuentros regionales y participación juvenil

El viernes 11 concentrará dos propuestas. Por un lado, se realizará el Primer Encuentro Regional "Hacia un entramado de corresponsabilidad para el sostén en la comunidad", en el Salón Amarillo de la UNca, de 8 a 13 horas.

Por otra parte, ese mismo día se desarrollará el Encuentro Provincial de Jóvenes Promotores de la Salud Mental, que contará con la presencia de la Psicoanalista Diana Altavilla. La actividad tendrá lugar en el Club Juventud, de 17 a 19 horas.

El sábado 12 continuará la programación con un Encuentro comunitario en el barrio Juan Pablo II.

Jornadas en la Región Amarilla

A partir de la segunda mitad del mes, la agenda incluirá diferentes actividades en el marco de la Región Amarilla, con jornadas destinadas a la prevención del suicidio en distintas localidades.

El lunes 14 se llevará a cabo una Jornada para la prevención del suicidio en Andalgalá, junto con un Encuentro de referentes institucionales en el Colegio Juan Pablo II. El cronograma continuará el martes 15 con una Jornada para la prevención del suicidio en Chumbicha. Posteriormente, el miércoles 16, se realizará un nuevo Taller de Cuidado entre pares en la Escuela Técnica N°1 Fray Mamerto Esquiú.

El jueves 17, la actividad estará destinada a las divisiones inferiores del Club Deportivo La Banda, donde se desarrollará otro Taller de Cuidado entre pares.

Hacia el cierre del mes, la Región Amarilla tendrá nuevas jornadas:

Lunes 28: Jornada para la prevención del suicidio en Londres y Belén .

Jornada para la prevención del suicidio en . Martes 29: Jornada para la prevención del suicidio en Tinogasta y Fiambalá .

Jornada para la prevención del suicidio en . Miércoles 30: Jornada para la prevención del suicidio en Santa María y San José.

Diversidad y comunicación responsable

El martes 22 se realizará el Foro de Prevención de Suicidio "Desde la perspectiva de la diversidad", en un lugar a confirmar, de 9 a 11 horas. Durante la misma jornada también se llevará adelante un Encuentro comunitario en Los Ángeles, de 15 a 18 horas.

La programación continuará el miércoles 23 con un Encuentro de Facilitadores Comunitarios en La Merced.

Uno de los espacios previstos para el tramo final del mes será el Foro sobre Comunicación responsable "El suicidio ¿es noticia?", programado para el viernes 25 en el Instituto Estanislao Maldonado de Piedra Blanca, de 19 a 21 horas.

De esta manera, bajo el lema "Al suicidio lo prevenimos en comunidad", el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos desplegarán durante todo el mes una agenda que abarcará múltiples localidades y espacios institucionales de la provincia. Los talleres, encuentros, jornadas, consejerías y foros conformarán una programación orientada a sostener acciones de prevención desde distintos ámbitos y con participación comunitaria.