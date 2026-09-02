Vacunación "Casa x Casa" en Eva Perón para reforzar contra el sarampión

Con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y profundizar las estrategias destinadas a aumentar la adhesión a la vacunación, el Ministerio de Salud de la provincia continúa desarrollando operativos en diferentes lugares.

En esta oportunidad, las acciones llegarán al barrio Eva Perón mediante una modalidad de vacunación "Casa x Casa", que permitirá a los equipos de salud recorrer los domicilios de la zona.

El operativo se llevará a cabo durante dos jornadas consecutivas, el jueves 3 y viernes 4 de septiembre, en el horario de 9 a 12 horas. La iniciativa forma parte de las acciones que lleva adelante la cartera sanitaria provincial para acercar las estrategias de prevención a la comunidad y facilitar el control y la actualización de los esquemas de vacunación.

Recorridos por los domicilios del barrio

Durante ambas jornadas, el personal del Ministerio de Salud recorrerá las viviendas del barrio Eva Perón para desarrollar las tareas previstas dentro del operativo.

Los equipos estarán integrados por enfermeras, enfermeros y agentes sanitarios, quienes realizarán controles vinculados con la documentación sanitaria y los esquemas de vacunación de los habitantes. Entre las principales acciones previstas se encuentran:

Control de las Libretas Sanitarias .

. Completar los esquemas de vacunación .

. Aplicación de la vacuna Triple Viral .

. Aplicación de la vacuna Doble Viral .

. Fortalecimiento de la protección contra el sarampión.

De esta manera, el operativo buscará identificar la situación de las personas en relación con sus esquemas de vacunación y completar las dosis correspondientes con las vacunas previstas.

Triple Viral y Doble Viral

El recorrido domiciliario tendrá como uno de sus principales objetivos completar los esquemas mediante la aplicación de la Triple Viral y la Doble Viral.

Las acciones estarán orientadas a fortalecer la protección contra el sarampión, dentro de una estrategia preventiva que el Ministerio de Salud continúa desarrollando en distintos lugares. La modalidad "Casa x Casa" permitirá que los equipos sanitarios lleguen directamente a los domicilios del barrio Eva Perón durante el horario establecido para las jornadas.

El operativo se concentrará en el control de la documentación sanitaria y en la posibilidad de completar los esquemas de vacunación de acuerdo con las tareas anunciadas por la cartera sanitaria.

Pedido de colaboración a los vecinos

Desde el Ministerio de Salud solicitaron la colaboración de la población durante el desarrollo de las recorridas. Los vecinos deberán tener en cuenta que los agentes de salud que participarán del operativo estarán debidamente identificados con una credencial.

La recomendación es colaborar con el personal sanitario y recibirlo en los domicilios durante las jornadas previstas, facilitando así el desarrollo de las tareas de control y vacunación. Además, se pidió especialmente a los habitantes contar con la documentación correspondiente al momento de la visita.

La importancia de recibir a los equipos de salud

El Ministerio de Salud insistió en la necesidad de contar con la colaboración de la comunidad para que el operativo pueda desarrollarse de acuerdo con lo previsto.

La identificación del personal mediante credenciales permitirá a los vecinos reconocer a los integrantes de los equipos que recorrerán el barrio.

Por ello, la cartera sanitaria solicitó a la población recibir a los agentes de salud en los domicilios y tener a disposición la Libreta Sanitaria o el Carné de Vacunación.

Con esta modalidad de trabajo, el barrio Eva Perón será escenario este jueves 3 y viernes 4 de septiembre de una nueva acción de vacunación "Casa x Casa", destinada a controlar y completar los esquemas de vacunación y fortalecer la protección contra el sarampión.