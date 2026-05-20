Catamarca impulsa prácticas profesionalizantes para estudiantes de Turismo

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca avanzó en una nueva articulación institucional orientada al fortalecimiento de la formación académica y profesional de estudiantes de Turismo. Este miércoles 20 de mayo se concretó la firma de un acuerdo marco de cooperación con el Instituto de Estudios Superiores Juan Manuel Chavarría, iniciativa destinada al desarrollo de prácticas profesionalizantes supervisadas para alumnos de la Tecnicatura en Turismo.

La rúbrica del convenio se realizó en un encuentro encabezado por la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, y la rectora del Instituto Juan Manuel Chavarría, María Alejandra Del Prete. También participaron de la actividad la secretaria académica de la institución, Romina Varela; el profesor de prácticas profesionalizantes, Jorge Ríos; y el director de Desarrollo y Oferta Turística del ministerio, Gonzalo Nieto.

La iniciativa busca consolidar un vínculo de trabajo conjunto entre el sistema educativo y el sector público provincial, con el objetivo de generar instancias de formación práctica que permitan a los estudiantes complementar los contenidos teóricos adquiridos durante la carrera con experiencias vinculadas al territorio y al desarrollo turístico local.

Formación académica con inserción territorial

El acuerdo establece el desarrollo de prácticas profesionalizantes supervisadas orientadas a fortalecer la capacitación de los estudiantes a través de tareas concretas relacionadas con la actividad turística. La propuesta apunta a que los futuros técnicos puedan involucrarse directamente en procesos de relevamiento, análisis y planificación vinculados a distintas localidades de la provincia.

En ese sentido, el convenio plantea que los alumnos participen en acciones destinadas al estudio y análisis de recursos:

Naturales

Culturales

Tecnológicos

Humanos

Estas tareas estarán orientadas a promover herramientas de planificación turística con impacto comunitario y a generar información útil para el desarrollo de la actividad turística en distintos destinos de Catamarca.

La propuesta también contempla que los conocimientos y resultados obtenidos durante las prácticas puedan ser compartidos con las comunidades involucradas, fortaleciendo así el vínculo entre formación académica, gestión pública y desarrollo local.

Herramientas técnicas para el turismo

Entre los principales ejes de trabajo previstos dentro del convenio aparecen distintas actividades vinculadas al análisis territorial y la producción de información técnica. Las acciones previstas permitirán que los estudiantes participen activamente de procesos de observación y sistematización de datos relacionados con el turismo provincial.

Entre las tareas contempladas se encuentran:

Relevamientos territoriales

Organización de información técnica en fichas FAS

Identificación de actores comunitarios

Elaboración de propuestas vinculadas al desarrollo turístico local

A través de estas actividades, los estudiantes podrán tomar contacto directo con las dinámicas propias del trabajo turístico en territorio, incorporando herramientas prácticas vinculadas a la planificación y al diseño de estrategias de desarrollo local.

El convenio también prevé acciones de concientización turística en instituciones educativas, así como iniciativas relacionadas con la preservación de recursos naturales y culturales. Estas actividades apuntan no solo a fortalecer el aprendizaje de los alumnos, sino también a promover una mirada integral sobre el turismo y su relación con las comunidades.

La articulación entre educación y sector público

Desde ambas instituciones destacaron la importancia de este tipo de acuerdos de cooperación, especialmente por el impacto que tienen en la formación profesional de los estudiantes y en el fortalecimiento de los destinos turísticos de la provincia.

El convenio busca consolidar una articulación sostenida entre el ámbito académico y el Estado provincial, entendiendo que las experiencias prácticas representan una instancia fundamental dentro de los procesos formativos de carreras vinculadas al turismo. En este marco, se remarcó que las prácticas profesionalizantes permiten a los alumnos complementar la formación teórica con experiencias reales de trabajo, favoreciendo el contacto directo con ámbitos laborales vinculados al desarrollo turístico y comunitario.

Al mismo tiempo, desde las instituciones participantes señalaron que este tipo de iniciativas contribuyen al fortalecimiento de las comunidades y destinos turísticos de Catamarca, a partir de la generación de información, propuestas y herramientas orientadas a la planificación y puesta en valor de los recursos locales.

La firma del acuerdo representa así un nuevo paso en la construcción de espacios de cooperación entre el sistema educativo y el sector público provincial, con eje en la formación de futuros profesionales y en el desarrollo de estrategias vinculadas al turismo como actividad de impacto territorial y comunitario.