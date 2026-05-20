Orellana Lucca llevará el alma del folclore santiagueño a El Patio del Poncho

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 sumará una nueva jornada de música popular argentina con la presentación de Orellana Lucca, el dúo santiagueño que se convirtió en una de las expresiones más representativas del folclore contemporáneo. El espectáculo tendrá lugar el miércoles 22 de julio en El Patio, uno de los escenarios centrales del evento cultural más importante de Catamarca.

La presencia del grupo en la programación reafirma el perfil artístico que caracteriza a la fiesta, donde confluyen diferentes expresiones musicales y culturales vinculadas a la identidad regional y nacional. En ese contexto, la actuación de Orellana Lucca aparece como una de las propuestas destacadas para quienes siguen de cerca el desarrollo actual del folclore argentino.

Raíz santiagueña

Integrado por Manuel Orellana y Rodolfo Lucca, el dúo logró consolidar una identidad propia dentro de la música popular argentina a partir de una propuesta que combina la tradición con una mirada contemporánea del género. Su obra se nutre de la raíz profunda del monte santiagueño y, al mismo tiempo, incorpora una sensibilidad actual que les permitió llegar a públicos de distintas generaciones.

A lo largo de su trayectoria, Orellana Lucca fue construyendo un repertorio atravesado por ritmos tradicionales como chacareras, zambas y canciones ligadas a la identidad del norte argentino, elementos que se transformaron en una marca distintiva de sus presentaciones. Esa conexión con las raíces culturales de Santiago del Estero y del NOA les permitió posicionarse como referentes de una nueva generación del folclore santiagueño.

Con el paso de los años, el grupo se consolidó como una de las formaciones más reconocidas del género, recorriendo escenarios y festivales de todo el país. Su crecimiento artístico estuvo acompañado por una fuerte presencia en los principales encuentros folklóricos de la Argentina, donde lograron reconocimiento tanto del público como del ambiente artístico.

Consagraciones en los grandes festivales del país

Dentro de su recorrido profesional, Orellana Lucca alcanzó momentos de especial relevancia en algunos de los festivales más importantes del circuito folklórico nacional. El dúo fue consagración en escenarios emblemáticos como Cosquín y Jesús María, espacios que históricamente funcionan como vidriera para los artistas más representativos de la música popular argentina.

Esas participaciones marcaron hitos dentro de su carrera y consolidaron su presencia dentro de la escena folklórica nacional. Desde entonces, continuaron recorriendo el país con una propuesta artística que mantiene una fuerte conexión con la identidad cultural del norte argentino.

El repertorio del grupo se caracteriza por sostener un vínculo directo con las expresiones tradicionales del folclore, pero también por incorporar una impronta propia que les permitió diferenciarse dentro del género. Esa combinación entre tradición y actualidad es uno de los aspectos que convirtió a Orellana Lucca en una referencia para nuevas generaciones de músicos y seguidores del folclore.

El Patio, un espacio de encuentro y música gratuita

La actuación del dúo formará parte de la programación artística de El Patio, uno de los espacios más convocantes de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Durante las tardes del evento, el escenario reunirá distintas propuestas musicales y espectáculos de diversos géneros, ampliando la oferta cultural para el público que participa de la celebración.

Uno de los rasgos distintivos de este espacio será el acceso libre y gratuito a todas las presentaciones, permitiendo que residentes y visitantes puedan disfrutar de una programación artística variada en el marco de la fiesta mayor de los catamarqueños.

La presencia de artistas de diferentes estilos y trayectorias busca consolidar a El Patio como un punto de encuentro dentro del Poncho, combinando música, tradición y cultura popular en una de las celebraciones más representativas de la provincia.

En ese escenario, la actuación de Orellana Lucca aportará el sonido característico del folclore santiagueño contemporáneo, en una jornada que promete reunir al público alrededor de las canciones y ritmos que identifican a buena parte del norte argentino.