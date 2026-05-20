La música barroca iberoamericana llegará a Catamarca con un concierto en CATA

La ciudad de Catamarca será escenario de un concierto de música barroca que pondrá fin a las actividades organizadas en el marco de la Semana de los Museos. La propuesta, titulada "Entre dos álamos verdes: Ecos de Ultramar", estará a cargo de la compañía de música barroca La Follia, agrupación tucumana especializada en interpretación histórica.

La actividad es organizada por la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia y se realizará el próximo sábado 23 de mayo a las 20 horas en CATA, ubicado en Sarmiento 613.

El concierto se integrará como cierre de una semana de propuestas culturales, artísticas y patrimoniales desarrolladas en distintos puntos de la provincia y ofrecerá al público una experiencia centrada en la reconstrucción de las sonoridades musicales del Renacimiento y el Barroco iberoamericano.

Diálogo entre Europa y América

La presentación forma parte de la Gira Regional 2026 - Música Barroca Iberoamericana, proyecto auspiciado por el Instituto Nacional de la Música (INAMU). La iniciativa propone reconstruir el diálogo cultural entre Europa y América a través de repertorios históricos vinculados a las músicas de los siglos XVI al XVIII.

El programa del concierto reunirá:

Danzas históricas .

. Canciones barrocas .

. Piezas instrumentales .

. Arreglos contemporáneos para instrumentos antiguos.

Las obras seleccionadas provienen de fuentes históricas españolas y latinoamericanas, conformando un recorrido musical que explora los vínculos culturales desarrollados durante el período colonial. La propuesta artística busca recuperar las conexiones sonoras entre ambos continentes y mostrar cómo muchas de esas expresiones continúan presentes en las identidades culturales latinoamericanas.

"Ecos de Ultramar", un viaje musical de cinco siglos

El concierto "Ecos de Ultramar" propone un recorrido sonoro que atraviesa cinco siglos de historia musical, estableciendo puentes entre las tradiciones de España y América Latina.

Según se informó, el espectáculo permitirá al público acercarse a los orígenes históricos de numerosas expresiones musicales que aún forman parte del patrimonio cultural latinoamericano.

El repertorio se apoya en diversas fuentes históricas y documentales, entre ellas:

Tablaturas españolas del siglo XVII .

. Tratados musicales barrocos .

. Manuscritos coloniales sudamericanos .

. Archivos virreinales.

El programa incluirá obras de compositores reconocidos del período barroco y renacentista, junto con repertorios anónimos provenientes de distintos territorios de América del Sur.

Entre los autores incluidos aparecen:

Juan del Encina .

. Antonio de Cabezón .

. Gaspar Sanz .

. Lucas Ruiz de Ribayaz .

. Antonio Martín y Coll.

A esas composiciones se sumarán piezas anónimas provenientes de Perú, Brasil y otros territorios virreinales sudamericanos.

La Follia en Catamarca

La llegada de La Follia a Catamarca representa además un hecho significativo para la escena cultural regional, ya que será la primera presentación de la compañía en la provincia.

El ensamble fue fundado en Tucumán en 2015 y desde entonces desarrolló una trayectoria orientada a la interpretación y difusión del patrimonio musical europeo e iberoamericano. Con el paso de los años, la agrupación se consolidó como una de las referencias de música barroca en el Noroeste Argentino, impulsando propuestas vinculadas a la recuperación histórica de repertorios antiguos y a la circulación cultural regional.

La compañía busca además fortalecer los vínculos artísticos y culturales entre las provincias del NOA y acercar al público obras históricas de alto valor patrimonial.

Un ensamble especializado en interpretación histórica

La agrupación está integrada por músicos especializados en interpretación histórica y es dirigida por el clavecinista Guido Nazar.

El ensamble se completa con:

Mariel Rizo Mender , en violín.

, en violín. Alejandro Brandán , en violín.

, en violín. Alfredo Jorge Powell , en flauta dulce.

, en flauta dulce. Victoria López , en traverso.

, en traverso. Guadalupe Sofía Ross , en violoncello.

, en violoncello. Daniel Albarracín , en guitarra.

, en guitarra. Bernardo Efron, en contrabajo.

La utilización de instrumentos antiguos y criterios de interpretación histórica constituye uno de los rasgos distintivos de la propuesta artística impulsada por La Follia.

El cierre de la Semana de los Museos

El concierto en CATA marcará el cierre de la Semana de los Museos, iniciativa que durante varios días reunió actividades culturales, artísticas y patrimoniales en toda la provincia. La propuesta musical tendrá una duración aproximada de 70 minutos y se presenta como una experiencia sonora enfocada en el mestizaje cultural y en la riqueza de las músicas coloniales latinoamericanas.

La actividad combinará patrimonio histórico, interpretación musical especializada y reconstrucción cultural en una puesta que buscará acercar al público catamarqueño repertorios poco frecuentes dentro de los circuitos musicales habituales.

De esta manera, la presentación de "Entre dos álamos verdes: Ecos de Ultramar" se convertirá en el cierre de una semana dedicada a la cultura y al patrimonio, con una propuesta que enlaza historia, música e identidad cultural a través de las sonoridades del Barroco iberoamericano.