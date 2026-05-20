OSEP realizó un traslado sanitario de urgencia a Córdoba

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) llevó adelante este martes un operativo de traslado sanitario aéreo de urgencia hacia la provincia de Córdoba para un afiliado que requería continuidad de tratamiento en un centro médico de mayor complejidad.

El procedimiento se realizó mediante el avión sanitario de la provincia y tuvo como destino la ciudad de Córdoba, donde el paciente fue derivado al Hospital Privado de Córdoba para recibir atención especializada acorde al cuadro clínico que presenta.

Se trata de un afiliado de 70 años diagnosticado con una miocardiopatía dilatada necrótica con tormenta arritmogénica, condición que motivó la necesidad de una derivación urgente a un establecimiento médico con mayores recursos tecnológicos y de atención específica.

Un operativo sanitario de urgencia

El traslado se concretó durante la mañana de ayer y formó parte de un operativo coordinado para garantizar la continuidad de atención médica del paciente. La aeronave sanitaria partió desde el aeropuerto "Felipe Varela" y aterrizó posteriormente en el Aeropuerto Internacional de Pajas Blancas, en la provincia de Córdoba.

Una vez en territorio cordobés, el afiliado fue trasladado en ambulancia hacia el centro de salud donde continuará el tratamiento indicado por los especialistas.

El operativo incluyó distintas etapas logísticas y sanitarias:

Salida desde el aeropuerto "Felipe Varela" .

. Traslado aéreo sanitario hacia Córdoba .

. Arribo al Aeropuerto Internacional de Pajas Blancas .

. Derivación en ambulancia al Hospital Privado de Córdoba.

La intervención se desarrolló bajo carácter de urgencia debido a la complejidad del cuadro clínico que presenta el paciente.

El cuadro médico que motivó la derivación

Según se informó oficialmente, el afiliado padece una miocardiopatía dilatada necrótica con tormenta arritmogénica, situación que requirió atención en un centro especializado de mayor complejidad. La decisión de avanzar con la derivación fue tomada por el equipo médico que se encontraba a cargo de su atención mientras permanecía internado en una clínica privada de la ciudad Capital.

En ese contexto, los profesionales evaluaron la necesidad de continuar el tratamiento en un establecimiento con recursos específicos para este tipo de patologías complejas.

La derivación hacia el Hospital Privado de Córdoba respondió precisamente a la necesidad de garantizar un abordaje médico de mayor complejidad y seguimiento especializado.

El rol del avión sanitario provincial

El traslado se realizó mediante el avión sanitario de la provincia, herramienta destinada a intervenciones médicas urgentes y derivaciones de pacientes que requieren atención fuera del territorio provincial.

El operativo permitió concretar el traslado en un contexto donde la rapidez de la derivación resultaba un elemento central para la continuidad del tratamiento médico. La utilización de la aeronave sanitaria posibilitó además reducir los tiempos de traslado y facilitar el acceso del paciente al centro especializado seleccionado para su atención.

La continuidad del tratamiento en Córdoba

El afiliado permanecerá bajo atención médica en el Hospital Privado de Córdoba, institución a la que fue derivado para continuar el tratamiento correspondiente a su cuadro clínico. La derivación se produjo luego de la evaluación realizada por el equipo médico tratante, que consideró necesaria la asistencia en un centro de alta complejidad.

El procedimiento realizado por OSEP se enmarca dentro de las acciones destinadas a garantizar cobertura y continuidad de atención médica para afiliados que requieren prestaciones específicas fuera de la provincia.

La intervención sanitaria desarrollada este martes puso nuevamente en funcionamiento el sistema provincial de traslado aéreo para responder a una situación de urgencia médica vinculada a una patología cardíaca compleja.