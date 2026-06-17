Catamarca impulsa una jornada clave para la primera infancia con una Expo EPI

En el contexto de las actividades previstas por el Día Provincial de la Primera Infancia, el Ministerio de Desarrollo Social llevará adelante la Expo EPI "Abrigando Infancias", una propuesta que se presenta como un espacio de fuerte impronta comunitaria y educativa.

La iniciativa se articula como una instancia de encuentro orientada a promover la sensibilización social sobre la importancia de garantizar el desarrollo integral de niñas y niños durante sus primeros años de vida, etapa considerada fundamental en la construcción de trayectorias vitales saludables y acompañadas.

Desde esta perspectiva, la jornada no solo se plantea como un evento puntual, sino como una herramienta de visibilización del trabajo sostenido que se realiza en materia de primera infancia, así como una oportunidad para reforzar el vínculo entre el Estado, las instituciones y las familias.

Expo EPI "Abrigando Infancias": objetivos y sentido de la propuesta

La Expo EPI "Abrigando Infancias" se inscribe dentro de una línea de acción que busca consolidar espacios de participación activa y de construcción colectiva en torno a las infancias.

Entre sus principales objetivos se destacan:

Promover espacios de encuentro, participación y sensibilización sobre la primera infancia.

sobre la primera infancia. Visibilizar el trabajo que se realiza en materia de protección y promoción de derechos.

Fortalecer los vínculos comunitarios entre instituciones, familias y organismos.

entre instituciones, familias y organismos. Reafirmar el compromiso con la promoción y protección de los derechos de niñas y niños.

Generar instancias de intercambio de experiencias y acercamiento de información a las familias.

Crear un espacio de celebración comunitaria que valore el rol social en el acompañamiento de las infancias.

En este marco, la propuesta se presenta como un dispositivo de articulación entre diferentes actores sociales, donde confluyen equipos técnicos, instituciones y la comunidad en general, con el propósito de sostener una mirada integral sobre la niñez.

Una jornada abierta en el Paseo de la Fe

La actividad se desarrollará en un espacio público de referencia, reforzando su carácter abierto e inclusivo. La convocatoria está prevista para este jueves 18 de junio desde las 17:00 horas en el Paseo de la Fe, donde se desplegarán diversas propuestas orientadas a las infancias y sus familias.

Datos centrales del evento:

Fecha: jueves 18 de junio

jueves 18 de junio Horario: desde las 17:00 horas

desde las 17:00 horas Lugar: Paseo de la Fe

Paseo de la Fe Organiza: Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social Contexto: Día Provincial de la Primera Infancia

En este escenario, el espacio urbano se transforma en un punto de encuentro comunitario donde la recreación, la educación y la participación se integran como ejes centrales de la jornada.

Actividades recreativas, educativas y participativas

La Expo EPI "Abrigando Infancias" contará con diversas actividades diseñadas para generar experiencias significativas en niñas, niños y sus familias. Estas propuestas estarán orientadas a fomentar la participación activa y el disfrute en un entorno cuidado.

El enfoque de la jornada contempla tres dimensiones principales:

Actividades recreativas , destinadas a promover el juego y la interacción en la infancia.

, destinadas a promover el juego y la interacción en la infancia. Propuestas educativas , orientadas a la transmisión de información y el fortalecimiento de conocimientos vinculados al desarrollo infantil.

, orientadas a la transmisión de información y el fortalecimiento de conocimientos vinculados al desarrollo infantil. Espacios participativos, pensados para la interacción entre familias, instituciones y equipos técnicos.

Esta combinación de enfoques busca consolidar un abordaje integral, donde el aprendizaje, el vínculo afectivo y la participación comunitaria se articulen como parte de una misma experiencia.

Construcción de comunidad y fortalecimiento de derechos

Uno de los ejes centrales de la Expo EPI es la construcción de entornos de cuidado que fortalezcan el desarrollo integral de las infancias. En este sentido, la iniciativa apunta a reafirmar la importancia del acompañamiento comunitario como base para la promoción de derechos.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad, e incluye la participación de instituciones, equipos técnicos, familias y organismos comprometidos con la protección y el acompañamiento de niñas y niños.

El carácter abierto de la propuesta refuerza la idea de una celebración colectiva, donde la comunidad se reúne no solo para compartir actividades, sino también para reafirmar un compromiso común con la construcción de oportunidades, protección y bienestar para las infancias de Catamarca.

En definitiva, la Expo EPI "Abrigando Infancias" se presenta como una jornada de encuentro que conjuga celebración, reflexión y acción comunitaria, en un marco institucional que busca consolidar políticas de cuidado desde una perspectiva integral y participativa.