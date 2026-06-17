Estudiantes del IES Pomán sostienen la toma y convocan a una marcha

Los estudiantes del Instituto de Estudios Superiores (IES) Pomán continúan adelante con una toma pacífica de la institución y convocaron a toda la comunidad a participar de una marcha y movilización en defensa de una educación superior pública, digna y de calidad.

La medida de fuerza se desarrolla en un contexto de creciente preocupación entre los alumnos por distintas problemáticas que, según sostienen, afectan el funcionamiento de la institución y generan incertidumbre sobre el normal desarrollo de las actividades académicas.

La convocatoria busca ampliar el respaldo social al reclamo estudiantil y sumar la participación de distintos sectores de la comunidad educativa y de la sociedad en general. Los organizadores consideran que las demandas planteadas requieren respuestas concretas y soluciones que permitan garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de la formación superior en el departamento.

Los estudiantes califican su reclamo como "legítimo" y sostienen que las medidas adoptadas responden a la necesidad de obtener definiciones sobre cuestiones que consideran fundamentales para el presente y el futuro del establecimiento.

Una marcha abierta a toda la comunidad

La movilización prevista para hoy representa una nueva instancia dentro del proceso de reclamo que vienen llevando adelante los alumnos.

Según la convocatoria difundida por los organizadores, la concentración se realizará a las 17:30 horas en el IES Pomán, mientras que el inicio de la marcha está previsto para las 18:00 horas. El objetivo es generar una amplia participación comunitaria que permita visibilizar la situación que atraviesa la institución y acompañar los pedidos impulsados por los estudiantes.

La movilización se presenta como una expresión colectiva en defensa de la educación superior pública y de las condiciones que consideran necesarias para garantizar una formación de calidad.

La toma pacífica

La marcha se desarrolla en el marco de la toma pacífica que estudiantes de distintas carreras del IES Pomán, sede Saujil, mantienen desde este martes. La medida fue adoptada luego de varios días de manifestaciones y planteos realizados por los alumnos, quienes vienen expresando su preocupación por la falta de definiciones vinculadas a la cobertura de espacios curriculares y a la designación de docentes.

Según sostienen los estudiantes, la demora en los procesos administrativos necesarios para resolver estas situaciones afecta directamente la dinámica académica y genera dificultades para el normal desarrollo de las clases.

La toma pacífica constituye, de acuerdo con los manifestantes, una herramienta para visibilizar la problemática y reclamar una pronta respuesta por parte de las autoridades competentes.

Los reclamos que impulsan la protesta

Entre los principales planteos realizados por los estudiantes se encuentra la necesidad de avanzar con el llamado a concurso de las horas cátedra de manera transparente y en tiempo y forma.

Los alumnos consideran que la cobertura de los espacios curriculares resulta indispensable para garantizar el dictado regular de las materias y brindar previsibilidad a quienes cursan sus estudios en la institución. Además, reclaman la concreción de un edificio propio para el IES Pomán, una demanda que forma parte de los pedidos centrales impulsados por la comunidad educativa.

Preocupación por la continuidad académica

La situación había sido advertida previamente por los alumnos, quienes señalaron que la falta de avances en los concursos correspondientes a distintas materias repercute de manera directa en el desarrollo de las actividades académicas. Según expresaron, la ausencia de definiciones concretas genera incertidumbre dentro de la comunidad educativa y afecta el normal funcionamiento institucional.

Los estudiantes sostienen que las demoras en los procedimientos administrativos necesarios para cubrir determinados espacios curriculares ponen en riesgo la continuidad de algunas actividades y condicionan el desarrollo de la formación que reciben.

En ese sentido, remarcan que la resolución de estas problemáticas resulta fundamental para brindar previsibilidad a docentes y alumnos y asegurar el cumplimiento de los objetivos académicos previstos para cada carrera.