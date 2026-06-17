Más de una semana sin clases en la Escuela N° 146 de F.M.E: las razones

La comunidad de La Tercena atraviesa días de preocupación ante la prolongada suspensión de las clases presenciales en la Escuela Primaria N° 146 Fray Rizo Patrón. El establecimiento educativo que el mes pasado cumplió 52 años, lleva más de una semana sin actividad en las aulas debido a problemas edilicios vinculados a su sistema sanitario, una situación que afecta de manera directa a alumnos, docentes y familias.

Según se informó, el inconveniente principal está relacionado con el hundimiento de la cámara séptica y la fosa, una falla estructural que representa un riesgo para quienes concurren diariamente al edificio escolar. La gravedad del problema obligó a interrumpir las actividades presenciales hasta tanto se garanticen condiciones adecuadas para el normal funcionamiento de la institución.

La situación despertó inquietud entre los vecinos de la localidad, quienes manifestaron su preocupación por el estado edilicio de la escuela y por la necesidad de una pronta solución que permita recuperar la presencialidad. La interrupción de las clases ya supera la semana y mantiene en vilo a toda la comunidad educativa.

Un problema que compromete la seguridad

De acuerdo con la información difundida desde la institución, el deterioro registrado en el sistema sanitario no solo afecta el funcionamiento cotidiano de la escuela, sino que además implica un potencial riesgo para la seguridad de estudiantes, docentes y personal que desarrolla tareas en el establecimiento.

La situación obligó a adoptar medidas preventivas para evitar que el problema genere mayores complicaciones o exponga a los alumnos a condiciones inadecuadas dentro del edificio escolar.

Reclamo elevado a Infraestructura Escolar

Frente a este escenario, las autoridades de la Escuela N° 146 indicaron que el reclamo correspondiente ya fue presentado ante el área de Infraestructura Escolar, organismo dependiente del Ministerio de Educación y Trabajo de la Provincia.

Desde la institución señalaron que se encuentran a la espera de una intervención que permita solucionar el inconveniente y recuperar las condiciones necesarias para el funcionamiento habitual del establecimiento.

La expectativa de la comunidad educativa está puesta en que los trabajos se realicen con la mayor celeridad posible, teniendo en cuenta que la suspensión de actividades presenciales ya se extiende por más de una semana y que el problema continúa sin resolverse.

Continuidad pedagógica a través de la virtualidad

Mientras se aguarda una respuesta y la ejecución de las obras necesarias, la escuela implementó una modalidad alternativa para garantizar que los estudiantes no interrumpan completamente su proceso de aprendizaje. El equipo docente continúa desarrollando las actividades de manera virtual, una estrategia que busca sostener la continuidad pedagógica durante el período en que el establecimiento permanece cerrado para las clases presenciales.

De esta manera, los alumnos siguen recibiendo contenidos y tareas a través de herramientas digitales, permitiendo mantener el vínculo educativo mientras se resuelve la emergencia edilicia.

La modalidad virtual se presenta como una solución transitoria ante una situación que excede el ámbito pedagógico y que requiere una intervención específica en materia de infraestructura. Sin embargo, tanto docentes como familias esperan que el problema pueda solucionarse a la brevedad para que los estudiantes regresen a las aulas en condiciones adecuadas y seguras.