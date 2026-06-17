El 3° Salón de Artes Visuales de Catamarca abre sus puertas con lo mejor del NOA

La Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte invita a la comunidad a visitar la muestra correspondiente al 3° Salón de Artes Visuales de Catamarca, una propuesta que permanece abierta al público en el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela y que reúne una amplia representación de las expresiones artísticas contemporáneas de la región.

La exposición constituye una nueva edición de un espacio que, desde su creación, se ha consolidado como una plataforma de promoción, difusión y encuentro para artistas visuales. En esta oportunidad, la convocatoria alcanzó una dimensión inédita al adquirir carácter regional, ampliando significativamente el alcance del salón y permitiendo la participación de creadores provenientes de distintas provincias del noroeste argentino.

La muestra presenta las obras de 40 artistas seleccionados entre cerca de 200 postulaciones recibidas durante esta edición, un dato que refleja el interés y la convocatoria generada por la propuesta cultural.

Una edición con alcance regional

Uno de los aspectos más destacados de esta tercera edición es que, por primera vez, el salón trascendió el ámbito provincial para convertirse en una convocatoria regional. La iniciativa reunió a artistas de:

Catamarca.

Tucumán.

Santiago del Estero.

Salta.

Jujuy.

La incorporación de participantes provenientes de distintos puntos del NOA amplió la diversidad de miradas y propuestas presentes en la exposición, fortaleciendo el intercambio cultural entre las provincias y enriqueciendo la experiencia para el público visitante.

Esta apertura regional representa un paso significativo en la evolución del salón, que se posiciona como un espacio de referencia para las artes visuales en el norte argentino.

Un recorrido por múltiples disciplinas artísticas

La muestra propone un amplio recorrido por las distintas expresiones del arte contemporáneo del NOA, permitiendo apreciar la diversidad de lenguajes y técnicas desarrolladas por los artistas seleccionados. Entre las disciplinas presentes se encuentran:

Pintura.

Escultura.

Fotografía.

Grabado.

Cerámica.

Arte textil.

Técnicas mixtas.

A través de estas manifestaciones, las obras exhibidas abordan diferentes temáticas vinculadas a la realidad y a la identidad de la región.

Las producciones artísticas ofrecen reflexiones y miradas sobre el territorio, la memoria, la identidad, los vínculos humanos y las problemáticas que atraviesan a las comunidades del noroeste argentino. De esta manera, la exposición permite observar la riqueza conceptual y estética de las creaciones contemporáneas, al tiempo que pone en valor la diversidad de enfoques presentes en la escena artística regional.

Las obras premiadas

Entre las piezas que integran la muestra se encuentran las obras distinguidas con los premios adquisición, reconocimientos que implican que las producciones premiadas pasarán a formar parte del patrimonio artístico de la provincia.

El primer premio fue otorgado al artista santiagueño Rodolfo Edgardo Soria por la obra "Diluvio. Algo estaremos haciendo mal?", una de las piezas destacadas de la exposición.

El segundo premio correspondió a la artista catamarqueña Viviana Raquel Averboch por su obra "Tiempos violentos", mientras que el tercer premio fue para el artista tucumano Emiliano D'Amato Mateo por la obra textil "Laberinto".

Estas tres producciones forman parte del recorrido expositivo y representan algunas de las propuestas que el jurado distinguió dentro de la amplia convocatoria de esta edición.

Un espacio consolidado para las artes visuales

El Salón de Artes Visuales de Catamarca nació en el año 2020, en el marco de las actividades organizadas por el Bicentenario de la Autonomía de Catamarca. Desde entonces, la iniciativa logró consolidarse como uno de los espacios más importantes para la promoción y difusión de las artes visuales de la provincia, generando oportunidades para la exhibición de obras y el reconocimiento de artistas.

Su crecimiento sostenido y la decisión de abrir la convocatoria a toda la región representan una nueva etapa para el salón, fortaleciendo los vínculos entre creadores de distintas provincias y contribuyendo al enriquecimiento del panorama cultural del noroeste argentino.

La participación de artistas de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy permite ampliar el diálogo entre diversas experiencias creativas y consolidar un ámbito de intercambio que trasciende las fronteras provinciales.

Dónde y cuándo visitar la muestra

La exposición puede visitarse de manera gratuita en el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, ubicado en San Martín 316.

Los horarios habilitados para el público son:

De lunes a viernes.

De 8 a 13 horas.

De 15 a 20 horas.

Con una selección de 40 artistas, una convocatoria que alcanzó cerca de 200 postulaciones y una propuesta que reúne distintas disciplinas y miradas sobre la realidad regional, el 3° Salón de Artes Visuales de Catamarca se presenta como una oportunidad para acercarse a las expresiones contemporáneas del NOA y conocer el trabajo de creadores que aportan nuevas perspectivas al panorama artístico de la región.