El Registro Civil con nuevos operativos de documentación en el interior y la Capital

El Registro Civil de Catamarca continúa desarrollando una política orientada a descentralizar los servicios públicos y garantizar que los ciudadanos puedan acceder a trámites fundamentales sin necesidad de trasladarse a las delegaciones permanentes.

Mediante los operativos del Móvil de Documentación Rápida, el organismo lleva adelante recorridos por distintas localidades de la provincia con el objetivo de acercar la posibilidad de realizar gestiones vinculadas a la identidad y la documentación personal. Esta modalidad de trabajo busca facilitar el acceso a servicios esenciales para vecinos y vecinas de diferentes departamentos, fortaleciendo la presencia territorial del Estado y brindando respuestas concretas a quienes residen en zonas alejadas de los centros administrativos tradicionales.

La iniciativa forma parte de una política sostenida que procura garantizar el acceso a la documentación y simplificar los trámites vinculados a la identidad de los ciudadanos en distintos puntos del territorio provincial.

Operativos en Belén

Durante la semana pasada, el equipo del Registro Civil desarrolló una intensa agenda de actividades en el departamento Belén, donde se registró una importante participación de la comunidad. Las jornadas realizadas durante el jueves y el viernes permitieron concretar 180 trámites de Documento Nacional de Identidad (DNI), reflejando la demanda existente en la región y la utilidad de estos dispositivos móviles para acercar servicios a los habitantes del interior provincial.

La actividad continuó el sábado en el marco del Mercado Itinerante, una propuesta que también sirvió como espacio para la atención de vecinos interesados en regularizar o actualizar su documentación. En esa jornada se concretaron 38 trámites adicionales, entre los que se incluyeron renovaciones de DNI y la realización de dos pasaportes, consolidando un balance positivo en cuanto a la cantidad de gestiones efectuadas.

La respuesta obtenida durante estas acciones evidenció el interés de la comunidad por aprovechar la presencia del móvil y resolver trámites que forman parte de la vida cotidiana de los ciudadanos.

Tinogasta recibirá el próximo operativo

La agenda de actividades continúa esta semana con nuevos puntos de atención tanto en el interior provincial como en la Capital. Uno de los destinos previstos es el departamento Tinogasta, donde el Móvil de Documentación Rápida desarrollará una jornada de atención destinada a facilitar la realización de trámites documentarios.

El operativo se llevará a cabo el jueves 18 en la plaza principal de Tinogasta, en un horario dividido en dos turnos para ampliar las posibilidades de atención a los vecinos.

El cronograma establecido contempla:

Atención de 9 a 13 horas.

Atención de 15 a 18 horas.

Durante la jornada, los ciudadanos podrán gestionar distintos trámites relacionados con la documentación personal.

Entre las gestiones habilitadas se encuentran:

DNI.

Actualizaciones de DNI.

Cambios de domicilio.

Otros trámites documentarios.

La presencia del móvil permitirá que los habitantes de la localidad puedan acceder a estos servicios sin necesidad de trasladarse a otros centros de atención.

El operativo también llegará a la Capital

La programación semanal contempla además una nueva intervención en la ciudad Capital. El viernes 19, el Registro Civil participará del programa "Municipio en tu Barrio", una iniciativa que busca acercar distintos servicios a los vecinos mediante dispositivos territoriales.

La actividad se desarrollará entre las 15 y las 18 horas en el sector del Loteo Parque Sur, ubicado en la intersección de Avenida Los Minerales y Montevideo. En ese espacio, los ciudadanos tendrán la posibilidad de realizar los mismos trámites vinculados a documentación e identidad que se ofrecen habitualmente a través del Móvil de Documentación Rápida.

Valores vigentes para los trámites documentarios

Desde el organismo recordaron que todas las gestiones se realizan respetando los valores establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que rigen en todo el territorio nacional.

Los montos vigentes son los siguientes:

DNI regular: $10.000.

$10.000. DNI Exprés: $26.000.

$26.000. Pasaporte regular: $100.000.

$100.000. Pasaporte Express: $200.000.

Estos valores son aplicados en cada uno de los operativos realizados por el Registro Civil y corresponden a las tarifas oficiales fijadas para este tipo de trámites.