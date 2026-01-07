Catamarca inicia el camino hacia el bicentenario del nacimiento del Beato Esquiú

Catamarca se prepara para vivir uno de los acontecimientos conmemorativos más trascendentes de su historia reciente: el bicentenario del nacimiento del Beato Fray Mamerto Esquiú, figura central de la vida religiosa, política y social de la provincia y del país. Las actividades oficiales darán inicio el 10 de enero de 2026 y se extenderán hasta el 11 de mayo de 2027, en el marco de un Año Jubilar que incluirá celebraciones litúrgicas, eventos culturales y propuestas educativas abiertas a toda la comunidad.

El lanzamiento del calendario conmemorativo fue anunciado este miércoles durante una conferencia de prensa realizada en el convento franciscano de Catamarca, espacio emblemático donde Esquiú vivió gran parte de su vida religiosa. Allí se confirmó que los homenajes se desarrollarán a lo largo de más de un año y estarán distribuidos en distintos puntos del territorio provincial, con la participación de instituciones eclesiásticas, organismos del Estado y la comunidad en general.

Bajo el lema "Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad", el Año Jubilar buscará rescatar y difundir el legado del Beato, reconocido no solo por su profunda espiritualidad, sino también por su compromiso cívico y su prédica en favor del diálogo, la concordia y la organización institucional de la Argentina, especialmente a través de su histórico sermón en defensa de la Constitución de 1853.

La coordinación general de las actividades estará a cargo de una comisión integrada por más de 20 personas, presidida por representantes de la Orden Franciscana local. Este equipo tendrá la responsabilidad de articular las propuestas religiosas, culturales y educativas, además de coordinar acciones conjuntas con el Gobierno provincial, municipios y otras instituciones públicas y privadas.

Entre las fechas más relevantes del calendario se destacan dos hitos centrales. El primero será el 10 de enero de 2026, jornada en la que se dará inicio formal al Año Jubilar y que coincide con el 143° aniversario del paso a la Gloria del Beato Mamerto Esquiú. Ese día, las actividades comenzarán en la Iglesia San Pedro de Alcántara —conocida popularmente como Iglesia San Francisco— con la apertura al público del claustro y la celda donde vivió el Beato antes de ser designado obispo de Córdoba. Estos espacios albergarán un museo especialmente acondicionado y material audiovisual que permitirá conocer en profundidad su vida, obra y pensamiento.

Posteriormente, a las 21, se celebrará la Santa Misa presidida por el obispo de Catamarca, monseñor Luis Urbanč, con la participación de autoridades eclesiásticas y hermanos franciscanos. Tras la Eucaristía, se realizará un acto cultural en el atrio del templo, con presentaciones artísticas y cantos.

El segundo hito será el 11 de mayo de 2027, fecha en la que se cumplirá el bicentenario exacto del nacimiento de Fray Mamerto Esquiú. Las celebraciones centrales tendrán lugar en San José de Piedra Blanca, departamento que lleva su nombre y que está estrechamente ligado a su historia personal. Para esa ocasión, se prevé la participación de obispos de todo el país, especialmente del NOA, así como autoridades civiles y una amplia convocatoria al pueblo catamarqueño.

Otro momento destacado será el 9 de julio, aniversario del célebre sermón pronunciado por Esquiú en defensa de la Constitución Nacional. En esa fecha, las actividades principales se desarrollarán en el convento franciscano y en la Iglesia Catedral, con la presencia de autoridades civiles nacionales y regionales.

Entre los principales objetivos del bicentenario se destacan la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural vinculado al Beato, el fortalecimiento de la identidad local y la promoción de iniciativas educativas que acerquen su figura a las nuevas generaciones. Además, se busca consolidar a Catamarca como un destino de turismo religioso y cultural, ampliando los recorridos por espacios históricos restaurados recientemente gracias a convenios entre la Orden Franciscana y el Gobierno provincial.

El Año Jubilar coincidirá, además, con la conmemoración de los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, lo que otorgará un marco de especial relevancia espiritual y simbólica a las celebraciones previstas en la provincia.

En El Suncho

En El Suncho se aprestan a conmemorar el 143° aniversario del paso a la Gloria del Beato Esquiú. Por ello este sábado 10 de enero, la parroquia San Roque, con sede en Recreo, departamento La Paz conmemorará esta fecha con una peregrinación y la Santa Misa.

Según el programa, a las 6.15 será la concentración en la plaza de la localidad de Esquiú, camino a El Suncho, departamento La Paz. A las 6.30 dará inicio la peregrinación a El Suncho, con las imágenes de la Virgen del Valle y del Beato Mamerto Esquiú y su reliquia y luego a las 8 hs tendrá lugar la celebración de la Santa Misa y al finalizar desayuno comunitario.

Peregrinarán de Piedra Blanca al templo franciscano

Además, la parroquia San José promueve otra peregrinación, la que se llevará a cabo este sábado 10 de enero desde Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú, hasta el templo franciscano San Pedro de Alcántara, en la ciudad capital. Allí participarán del inicio del Año Jubilar por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú.

La concentración será a las 17 hs en la explanada del templo de San José. En cuanto al recorrido será de la Plaza de San José, Ruta 41, Valle Viejo, Avda. Pte. Castillo, Capital. Luego a las 21.00 tendrá lugar la Santa Misa Solemne de Apertura del Año Jubilar.

