Este domingo, a las 19.00, se realizará en el Santuario Catedral la tradicional Solemne Bajada de la Sagrada Imagen de la Virgen del Valle, desde el Camarín hasta el Presbiterio, una ceremonia que marcará oficialmente el inicio de las fiestas en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle.

La celebración religiosa se desarrollará en el marco del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, incorporando de esta manera las jornadas marianas a un tiempo especialmente significativo para la comunidad diocesana.

La ceremonia será presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanc, quien estará acompañado por sacerdotes de la diócesis. Infaltables será los fieles devotos y peregrinos que se congregarán en el Santuario Catedral para acompañar este momento tradicional de las celebraciones en honor de la Madre del Valle.

La Bajada constituye el punto de partida de las distintas actividades religiosas previstas para estas jornadas, que tendrán como eje la devoción mariana y la participación de las comunidades que forman parte de la vida pastoral de la diócesis. El lema elegido para animar las festividades será: "Con María Inmaculada, Esperanza nuestra, constructores de unidad y paz", una consigna que acompañará el desarrollo de las celebraciones hasta su culminación, prevista para el martes 8 de diciembre, con la realización de la Solemne Procesión.

El Rosario y el mensaje del Obispo después de la ceremonia

Una vez concluida la ceremonia de la Bajada de la Sagrada Imagen, las actividades continuarán con el rezo del Santo Rosario, instancia que formará parte de la programación religiosa de la jornada inaugural.

Posteriormente, los presentes podrán escuchar el mensaje del obispo diocesano, quien tendrá a su cargo las palabras dirigidas a los fieles en el comienzo de estas festividades marianas. De esta manera, la programación del domingo contempla una primera celebración centrada en la imagen de la Virgen del Valle y su traslado desde el Camarín hasta el Presbiterio, seguida por los momentos de oración y reflexión previstos para acompañar el inicio de las jornadas.

Homenaje de los medios de comunicación

La agenda de celebraciones continuará a las 21.00 con la Santa Misa en homenaje a los Medios de Comunicación Social, que reunirá a representantes de los ámbitos estatal, privado y eclesial, junto con la Pastoral Diocesana de Comunicación Social. La Eucaristía será presidida por Mons. Luis Urbanc y estará dedicada a reconocer la participación de los distintos sectores de la comunicación social en el marco de las festividades de la Virgen del Valle.

La convocatoria está dirigida a todos los comunicadores sociales, quienes están invitados a participar de la celebración acompañados por sus familias. Además, se les solicita llevar sus respectivos instrumentos de trabajo para que sean bendecidos durante la ceremonia.

La invitación comprende a quienes desarrollan sus tareas en los medios estatales, privados y eclesiales, así como a quienes integran la Pastoral Diocesana de Comunicación Social, en una celebración que tendrá lugar durante la primera jornada de las festividades marianas.

Reconocimiento a las comunidades que brindan asistencia a los peregrinos

La Santa Misa de las 21.00 también contará con la participación de los movimientos, instituciones y grupos de familias que trabajan al servicio de la preparación y distribución de alimentos para los hermanos peregrinos.

Estas comunidades estarán presentes como alumbrantes en la Eucaristía, en reconocimiento a la tarea que desarrollan en distintos puntos de las rutas que conducen a San Fernando del Valle de Catamarca, donde se encuentran ubicados diferentes puestos de asistencia para quienes llegan a la provincia y a la ciudad con motivo de las celebraciones religiosas.

La participación abarcará a numerosas comunidades y sectores que forman parte de esta red de atención a los peregrinos. Entre ellos se encuentran:

El Portezuelo, La Antena, San Isidro y La Cruz Negra.

La Chacarita y Sumalao.

Las avenidas México y Virgen del Valle.

La Gruta y el Parque Adán Quiroga.

Las plazas El Aborigen, Choya, 25 de Agosto y 25 de Mayo.

Chumbicha, el ingreso a La Cébila y la cabecera departamental de Capayán.

Se trata de movimientos, instituciones y grupos de familias que prestan servicios de alimentación en diferentes puestos distribuidos en los caminos de acceso a la ciudad capital. Su presencia en la celebración permitirá reunir, durante la Eucaristía, a quienes desarrollan esta tarea de servicio a los hermanos peregrinos.

La convocatoria de estas comunidades se suma por primera vez al homenaje de los medios de comunicación social y a la participación de los fieles, en una jornada que concentrará distintas expresiones de la vida religiosa y pastoral de la diócesis.

Cómo seguir las celebraciones a través de las redes sociales

Para quienes no puedan asistir presencialmente al Santuario Catedral, la ceremonia de la Bajada de la Sagrada Imagen y la Santa Misa podrán seguirse a través de las redes sociales oficiales del Santuario Catedral y del Obispado.

Las transmisiones estarán disponibles en los siguientes enlaces:

Facebook del Santuario Catedral: http://tiny.cc/FacebookCatedral

YouTube del Santuario Catedral: http://tiny.cc/YoutubeCatedral

Facebook del Obispado: http://tiny.cc/FacebookObispado

YouTube del Obispado: http://tiny.cc/YoutubeObispado

De esta manera, las celebraciones podrán ser acompañadas también por quienes se encuentren en otros lugares y deseen participar de manera virtual de los momentos centrales de la jornada inaugural.

Las fiestas culminarán el martes 8 de diciembre

Con la Solemne Bajada de este domingo comenzará un nuevo período de celebraciones en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, que se extenderá hasta el martes 8 de diciembre, fecha prevista para la Solemne Procesión.

Durante estas jornadas, el lema "Con María Inmaculada, Esperanza nuestra, constructores de unidad y paz" será el hilo conductor de las actividades marianas, que tendrán como escenario central el Santuario Catedral y contarán con la participación de sacerdotes, fieles devotos, peregrinos, comunicadores sociales y representantes de distintas comunidades e instituciones.