El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó la entrega de certificados a vecinos y vecinas que completaron los ciclos de formación impulsados por el Instituto Municipal del Emprendedor (IME). El acto se realizó en el salón auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde se otorgaron 75 certificados como cierre de una propuesta formativa que convocó a más de 140 participantes de distintos barrios de la ciudad.

La oferta educativa incluyó talleres prácticos de panificación dulce en el barrio San Jorge, elaboración de dulces caseros en la Sede de Participación Vecinal (SEPAVE) Manuel de Salazar, producción de embutidos en Valle Chico y panificación salada en el barrio Apolo.

De manera complementaria, se dictaron capacitaciones en ventas digitales, el ciclo «ABC Emprendedor» y módulos de formalización, abordando contenidos clave sobre estructura de costos, planificación estratégica, marketing, gestión de redes sociales, alternativas legales y administrativas, y sustentabilidad.

Durante la ceremonia, el director del IME, Pablo Asevey, destacó la trayectoria de la institución y el trabajo articulado con entidades intermedias y distintas áreas de la comuna. «Desde que iniciamos las actividades del instituto, nos enfocamos principalmente en brindar capacitaciones y asesoramiento», expresó.

Asimismo, precisó que el Registro Único de Emprendedores pasó de 2.500 inscriptos iniciales a contar actualmente con 4.000 registros, y resaltó el alcance de la plataforma «Mi Capital Conecta», herramienta digital que permite a trabajadores de oficio promocionar y ofrecer sus servicios a toda la comunidad.

Por su parte, el intendente Gustavo Saadi expresó: «Cuando lo público, las asociaciones y los privados trabajan en conjunto, todo sale mucho mejor». Tras valorar el aporte estratégico de los emprendedores al dinamismo económico local, el jefe comunal adelantó que el IME anunciará próximamente líneas de financiamiento destinadas a acompañar sus proyectos productivos: «Desde el Estado nosotros tenemos que ser facilitadores; no tenemos que ser un órgano burocrático que ponga trabas», sostuvo.

En representación de los egresados, Mario Florimonte, participante del ciclo «ABC Emprendedor», subrayó: «Aprendimos sobre cómo llevar una idea a formar un negocio, la importancia de conocer nuestros costos, cómo presentar nuestro emprendimiento y cómo aprovechar las herramientas digitales para mejorar nuestras ventas», comentó, y valoró especialmente el intercambio generado entre pares: «Emprender no significa solamente tener una buena idea, sino también aprender, capacitarse, adaptarse y animarse a mejorar constantemente».

Por su parte, el intendente Gustavo Saadi expresó: «Cuando lo público, las asociaciones y los privados trabajan en conjunto, todo sale mucho mejor». Tras valorar el aporte estratégico de los emprendedores al dinamismo económico local, el jefe comunal adelantó que el IME anunciará próximamente líneas de financiamiento destinadas a acompañar sus proyectos productivos: «Desde el Estado nosotros tenemos que ser facilitadores; no tenemos que ser un órgano burocrático que ponga trabas», sostuvo.

En representación de los egresados, Mario Florimonte, participante del ciclo «ABC Emprendedor», subrayó: «Aprendimos sobre cómo llevar una idea a formar un negocio, la importancia de conocer nuestros costos, cómo presentar nuestro emprendimiento y cómo aprovechar las herramientas digitales para mejorar nuestras ventas», comentó, y valoró especialmente el intercambio generado entre pares: «Emprender no significa solamente tener una buena idea, sino también aprender, capacitarse, adaptarse y animarse a mejorar constantemente».