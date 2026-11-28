Más de 360 vecinos y vecinas de la ciudad participaron de la Campaña de Prevención del Cáncer de Piel, una propuesta que tuvo lugar durante dos jornadas en las instalaciones del Nodo Tecnológico y que registró una importante concurrencia de la comunidad.

La iniciativa permitió que cientos de personas accedieran a controles dermatológicos totalmente gratuitos, con la posibilidad de revisar sus lunares, realizar consultas, despejar inquietudes y recibir atención profesional en un espacio destinado específicamente a la prevención y el cuidado de la piel.

El trabajo conjunto de SOCADE y el acompañamiento municipal

La campaña fue organizada por la Sociedad Catamarqueña de Dermatología (SOCADE) y declarada de Interés Municipal por el intendente Gustavo Saadi, en el marco de una propuesta que contó con la participación de profesionales que aportaron su tiempo, conocimiento y dedicación para garantizar el desarrollo de las jornadas.

La importancia de consultar a tiempo y generar conciencia

Al referirse a los resultados de la campaña, la Dra. Ana Fernanda Lagoria, Secretaria de Salud del Municipio de la Capital, destacó la participación ciudadana y el valor de incorporar hábitos de prevención.

"Que más de 360 vecinos y vecinas de la ciudad se hayan acercado a controlarse habla de una comunidad que cada vez se cuida más y entiende que la prevención salva vidas. Revisar la piel, consultar a tiempo y sacarse las dudas es un acto simple que puede marcar una gran diferencia", expresó la funcionaria.

Asimismo, Lagoria agradeció especialmente a SOCADE, a los profesionales que participaron de las jornadas y a cada vecino y vecina que se sumó a la propuesta, reconociendo el compromiso colectivo que permitió concretar la iniciativa.

Finalmente, remarcó la decisión del Municipio de continuar acompañando y promoviendo este tipo de actividades: "Desde el Municipio vamos a seguir acompañando y promoviendo estas acciones porque la salud se construye cerca de la gente".