Catamarca inicia su participación en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

En horas del mediodía, la delegación catamarqueña coordinada por la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección de Deporte Social, arribó a la ciudad de San Juan, sede oficial de esta nueva edición que cuenta con la participación de un total de 20 provincias participantes.

El desembarco en suelo sanjuanino marcó el puntapié inicial de una agenda logística y formal rigurosa. Tras su llegada, la comitiva procedió de manera inmediata a realizar la acreditación para los distintos deportes en las instalaciones del Velódromo Multipropósito "Vicente A. Chancay", un espacio clave que sirvió como primer punto de encuentro para formalizar la inscripción de los atletas de la provincia.

Abanico federal y representación provincial

La presencia de Catamarca en este certamen se destaca por su cobertura total, ya que la provincia estará presente en la totalidad de las once disciplinas que componen el evento oficial. Este despliegue abarca un amplio abanico de expresiones recreativas y competitivas, diseñadas para integrar a los deportistas de la región:

Pádel

Tejo

Sapo

Truco

Newcom

Natación

Tenis

Tenis de Mesa

Ajedrez

Orientación

Circuito de habilidades motrices

Este abarcativo esquema competitivo refleja el trabajo institucional sostenido en el desarrollo de políticas de inclusión y competencia federal promovidas por las áreas de deporte del gobierno provincial.

El emotivo Acto Inaugural y el orgullo de la bandera

Una vez cumplimentados los trámites de acreditación, la comitiva encabezada por el director de Deporte Social, Federico Andrada, se trasladó para formar parte central del Acto Inaugural. Esta ceremonia protocolar se desarrolló en el emblemático Estadio "Aldo Cantoni", donde se congregaron todas las delegaciones participantes en una muestra de camaradería y espíritu federal.

El momento de mayor simbolismo para la provincia estuvo a cargo de la dupla tinogasteña encargada de portar la enseña patria provincial. Los atletas de Tinogasta que competirán en Circuito de Habilidades Motrices, Gladys Rodríguez y Roque Arce, tuvieron el honor de llevar el estandarte catamarqueño, acompañados en este trascendental momento por Gimena Navarro.