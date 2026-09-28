Salud y el Programa Sonqo Calchaquí llevarán prevención a Barranca Larga

El Ministerio de Salud de la provincia, junto al Programa de Salud Cardiovascular "Sonqo Calchaquí", llevará adelante una nueva instancia de trabajo comunitario en la localidad de Barranca Larga, departamento Belén, entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre.

Durante esas jornadas se desarrollarán actividades orientadas a la prevención, educación, protección y promoción de la salud cardiovascular, con una propuesta que combinará atención, estudios y espacios destinados a compartir conocimientos y herramientas vinculadas con el cuidado de la salud.

La presencia del Programa Sonqo Calchaquí en la localidad permitirá profundizar el intercambio de conocimientos y experiencias a partir de una construcción colectiva junto con la comunidad. Al mismo tiempo, la iniciativa busca enriquecer la formación académica y profesional de quienes participan de la organización, generando un espacio de articulación entre estudiantes, profesionales, investigadores y población local.

El enfoque planteado para esta edición procura que las actividades no se limiten exclusivamente a la atención sanitaria, sino que incorporen también los saberes, las prácticas y las necesidades propias de la comunidad.

Participación comunitaria

La organización y coordinación de la logística necesaria para llevar adelante las actividades contará con la participación conjunta de distintos referentes vinculados con la localidad y con el trabajo interdisciplinario.

En este proceso estarán presentes el intendente de Barranca Larga, Ramón Gutiérrez, el Delegado Comunal de Barranca Larga, Julio Flores, y la médica María Alejandra Korstanje, investigadora del CONICET y coordinadora del Colectivo Interdisciplinario e Intercultural de los Valles Altos de Catamarca (CIIVAC).

La articulación entre estos actores permitirá avanzar en la organización de las jornadas y en las condiciones necesarias para desarrollar el circuito de atención previsto. La nueva edición del programa también representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la comunidad, estudiantes, profesionales e investigadores de distintas disciplinas. La propuesta plantea un abordaje integral de la salud cardiovascular, contemplando las características específicas de la población de Barranca Larga.

En este sentido, se informó que una de las aspiraciones centrales es que las actividades puedan desarrollarse desde una perspectiva de interculturalidad y participación conjunta.

El planteo implica reconocer a la comunidad no solamente como destinataria de las acciones sanitarias, sino también como parte activa y fundamental del proceso. De esta manera, el intercambio de conocimientos y experiencias adquiere un papel central dentro de la iniciativa.

Un circuito integral de atención

De acuerdo con el cronograma dado a conocer, las actividades se desarrollarán en la Escuela Primaria Nº 420 "Automóvil Club Argentino", que será el espacio donde se organizará el circuito de atención durante las jornadas.

Cada día comenzará a las 8 de la mañana, con la recepción de los pacientes. En esa primera instancia se les proporcionará información sobre las actividades y los estudios que se realizarán y, posteriormente, se obtendrá su consentimiento para participar.

La atención estará organizada en diferentes estaciones que conformarán un circuito integral, permitiendo que los participantes atraviesen distintas instancias de evaluación. El recorrido incluirá:

Laboratorio.

Encuesta.

Antropometría.

Electrocardiograma.

Ecocardiograma.

Pruebas de esfuerzo y resistencia física.

La organización por estaciones permitirá desarrollar las distintas actividades previstas a lo largo de la jornada. Dentro de este circuito, la extracción de sangre será acompañada posteriormente por una instancia destinada a los participantes: luego de realizarse el procedimiento, se les ofrecerá un desayuno mientras continúan con el recorrido establecido.

La propuesta combina así las distintas instancias de evaluación con un esquema organizado de atención, recepción y acompañamiento durante el desarrollo de las actividades.

Prevención y educación

El trabajo previsto en Barranca Larga no estará concentrado únicamente en la realización de estudios. De manera complementaria, durante cada jornada se desarrollarán actividades de promoción y prevención de la salud. Estas propuestas estarán destinadas a compartir herramientas y conocimientos vinculados con el cuidado de la salud cardiovascular y se desarrollarán mediante distintas modalidades.

Entre ellas se encuentran las charlas a cargo de estudiantes avanzados, que permitirán generar espacios de intercambio con la comunidad. También se realizarán talleres de RCP, junto con otras propuestas destinadas a brindar herramientas relacionadas con la prevención y el cuidado de la salud cardiovascular.

El componente educativo se integra de esta manera con el circuito de atención y evaluación. La iniciativa contempla tanto la realización de estudios como la generación de espacios donde puedan compartirse conocimientos y prácticas vinculadas con la salud.

Formación, investigación e intercambio de saberes

La presencia del Programa Sonqo Calchaquí también tendrá una dimensión vinculada con la formación académica y profesional de quienes participan de las actividades.

La experiencia en Barranca Larga permitirá profundizar el intercambio de conocimientos y experiencias mediante una construcción colectiva junto a la comunidad. Al mismo tiempo, ese proceso contribuirá a enriquecer la formación de los participantes de la organización.

El abordaje planteado incorpora además la participación de profesionales e investigadores de distintas disciplinas. La presencia de María Alejandra Korstanje, investigadora del CONICET y coordinadora del CIIVAC, se inscribe dentro de esta articulación interdisciplinaria e intercultural.

La iniciativa busca fortalecer un vínculo en el que la comunidad tenga un rol activo, integrando sus propios saberes, prácticas y necesidades al desarrollo de las acciones.