VADERCON! llega a la Feria del Libro con cinco jornadas de cómic, cosplay y manga

En el marco de la 18° Feria del Libro Catamarca 2026, el espacio de arte Caraffa presenta la primera edición de VADERCON!, una convención destinada a celebrar el dibujo, la historieta, el manga, el cosplay y las más diversas expresiones vinculadas con la cultura pop.

La propuesta se desarrollará durante cinco jornadas consecutivas, desde el miércoles 7 hasta el domingo 11 de octubre, en las instalaciones del Predio Ferial Catamarca. Las actividades tendrán lugar de 14:30 a 18 hs, con una programación distribuida entre el espacio de La Pérgola y el sector destinado a los talleres de la Feria del Libro.

VADERCON! se incorpora de esta manera a la programación de la Feria con una propuesta que busca establecer un vínculo entre la lectura, las narrativas visuales y la creación artística. El objetivo planteado es promover el acercamiento a la lectura y a la producción creativa mediante expresiones que tienen una particular llegada a niños, jóvenes y familias.

La programación fue concebida como un circuito multidisciplinario, con actividades simultáneas y acceso gratuito para el público.

Un circuito con arte, escenarios y entretenimiento

Durante las cinco jornadas, VADERCON! ofrecerá diferentes espacios temáticos, cada uno con una propuesta específica relacionada con las expresiones que forman parte de la cultura pop.

Entre ellos se encuentra Vader Stage, concebido como el escenario principal de la convención. Allí se desarrollarán presentaciones de K-Pop, danzas urbanas, espectáculos en vivo y el esperado Gran Concurso de Cosplay.

El cosplay tendrá así un lugar destacado dentro de la programación, como una de las expresiones centrales de la convención y como instancia de participación para quienes quieran formar parte de las actividades escénicas. Otro de los espacios será Vader Art, destinado a la creación y al aprendizaje mediante talleres participativos y gratuitos. La propuesta abarcará diferentes técnicas y disciplinas:

Dibujo.

Diseño de personajes.

Manga.

Pintura.

Caracterización de FX.

La programación apunta así a combinar la posibilidad de observar producciones artísticas con instancias en las que el público pueda participar directamente de procesos de creación.

FanArt, ilustración en vivo y emprendimientos

La propuesta también contará con la Galería Vader, un espacio destinado a una muestra colectiva de FanArt que reunirá obras de artistas locales.

A esta exposición se sumarán sesiones de demostración de dibujo en vivo, permitiendo que el público pueda acercarse al proceso creativo de los artistas y conocer diferentes formas de construcción de una obra. El recorrido continuará con Vader Market, un sector destinado a la exposición y comercialización de emprendimientos especializados.

En este espacio se podrán encontrar propuestas vinculadas con:

Merchandising.

Cómics.

Coleccionismo.

Diseño.

De esta manera, VADERCON! plantea un circuito que no se limita a las actividades culturales y recreativas, sino que también incorpora un espacio para emprendimientos relacionados con las distintas comunidades y expresiones de la cultura pop.

Juegos y propuestas recreativas

La convención contará además con Vader Arena & Game, espacios destinados a demostraciones recreativas de juegos vinculados con la temática de VADERCON!.

Esta propuesta completa el circuito de actividades previsto para las cinco jornadas, junto con los escenarios, talleres, muestras y espacios de exposición. El objetivo general de VADERCON! es generar un encuentro que pueda reunir a diferentes generaciones alrededor de expresiones artísticas y culturales que encuentran en el dibujo, la historieta, el manga, el cosplay y la cultura pop distintos canales de creación y participación.

Una jornada audiovisual con producciones locales

La programación tendrá un capítulo especial el domingo 11 de octubre, cuando VADERCON! incorpore una selección de proyecciones audiovisuales locales en el Espacio Bicentenario del Predio Ferial.

La actividad se desarrollará entre las 16 y las 17:20 hs y estará acompañada por espacios de charla y debate abierto sobre las producciones presentadas. La programación audiovisual comenzará a las 16 hs con la proyección del documental "Pistún: trazos de rebeldía", prevista hasta las 16:20.

El documental cuenta con texto, realización, cámara, sonido y edición de Sebastián Espinosa. El presentador será Mario D. Vera, con Débora Flores como asistente de realización y Cristóbal Ponce a cargo del drone. A continuación, entre las 16:20 y las 16:40 hs, se desarrollará una charla y debate abierto sobre "Pistún: trazos de rebeldía", destinada a generar un espacio de intercambio a partir de la producción audiovisual presentada.

"Cronovisor": proyección y debate

La segunda parte de la programación audiovisual comenzará a las 16:40 hs, con la proyección del cortometraje "Cronovisor", que se extenderá hasta las 17.

La producción cuenta con la dirección de Bruno Carabajal, mientras que el guión y la idea corresponden a Bruno Carabajal y Fabián Martinena. El elenco principal está integrado por Marcia Rodríguez, Luis López Ramírez, Juan Pablo Navarro y Abilio Bize.

En los diferentes aspectos técnicos y artísticos participaron:

Dirección de Arte: Diego Yapur.

Diego Yapur. Cámaras, iluminación y sonido: Hugo Eulogio Herrera.

Hugo Eulogio Herrera. Animación: Franco Rueda.

Franco Rueda. Rotoscopia: Daniel Sarmiento.

Daniel Sarmiento. Edición: Bruno Carabajal, Diego Yapur y Hugo Eulogio Herrera.

Luego de la proyección, entre las 17 y las 17:20 hs, se realizará una charla y debate abierto sobre "Cronovisor", completando el bloque audiovisual previsto para la jornada.