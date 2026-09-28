"Mi provincia es mi memoria": homenaje a Leonardo Martínez

El sábado 10 de octubre, en coincidencia con los diez años del fallecimiento de Leonardo Martínez, la 18º Feria Provincial del Libro de Catamarca realizará un homenaje al escritor catamarqueño, cuya producción ocupa un lugar destacado dentro de la literatura de la provincia.

Martínez fue el único poeta local en recibir la Rosa de Cobre, distinción al mérito otorgada por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. A una década de su fallecimiento, la Feria recuperará su figura, su obra y las distintas dimensiones de una poética profundamente vinculada con la memoria y con las experiencias que atravesaron su vida.

El homenaje fue promovido por la poeta Rosario Andrada y por poetas que tuvieron la dicha de contar con la amistad de Martínez. La propuesta plantea un recorrido por su vida, su producción literaria y su proceso de creación, además de abordar algunas de las temáticas que atraviesan su obra.

Entre esos ejes aparecen una visión muy particular de las mujeres, la muerte y la orfandad, elementos que forman parte del universo poético construido por el escritor a lo largo de su trayectoria.

El propio Martínez sintetizó su relación con Catamarca y con las experiencias que marcaron su escritura en una frase que adquiere especial significado en este homenaje: "Mi provincia es mi memoria. Y no puedo desligarme de las cosas que me marcaron a fuego".

El encuentro en el Predio Ferial Catamarca

El acto homenaje se realizará el sábado 10 de octubre a las 18.30, en el auditorio 1 del Pabellón Peregrina Zárate del Predio Ferial Catamarca.

Participarán de la actividad los poetas Rosario Andrada, Celia Sarquís y Alejandro Acosta, quienes formarán parte del recorrido propuesto para recuperar diferentes aspectos de la vida y la obra de Leonardo Martínez. La jornada se desarrollará en el marco de la 18º Feria Provincial del Libro, que tendrá lugar del 7 al 11 de octubre en el Predio Ferial Catamarca, bajo el lema "De la idea a la palabra: los recorridos de la expresión".

En ese contexto, el homenaje a Martínez se integra a una programación que permitirá volver sobre la trayectoria de uno de los poetas más importantes de Catamarca y acercar su producción a nuevos lectores.

"Quieto corazón de monte", la poesía reunida

Como parte del homenaje se realizará además la presentación del libro "Quieto corazón de monte", publicación que reúne la poesía de Leonardo Martínez y que es editada por El Guadal Editora bajo la premisa de dar a conocer a uno de los poetas más importantes de Catamarca.

La obra recupera el conjunto de la producción poética de Martínez a través de sus once libros de poesía, permitiendo reunir en una misma publicación diferentes momentos de su trayectoria literaria.

El volumen incluye:

Tacana o Los linajes del tiempo (1989).

Ojo de Brasa (1991).

El Señor de Autigasta (1994).

Asuntos de familia y otras imposturas (1997).

Rápido Pasaje (1999).

Jaula viva (2004).

Estricta ceniza (2005).

Las tierras naturales (2007).

Los ojos de lo fugaz (2010).

El Barroque sofoca (2013).

Historias Guardadas (2017), su obra póstuma.

El libro incorpora además una cronología a cargo de Estefanía Herrera y una semblanza especialmente sentida escrita por su amiga, la escritora Ivonne Bordelois. La presentación de "Quieto corazón de monte" estará a cargo de sus editores, Víctor Aybar y Estefanía Herrera, quienes tendrán la responsabilidad de introducir esta poesía reunida en el marco del homenaje previsto durante la Feria del Libro.

El poeta, sus muertos y el paso del tiempo

La obra de Leonardo Martínez construyó distintas figuras y perspectivas alrededor de la memoria, la identidad y el paso del tiempo. Entre ellas aparece la del poeta huérfano que mira y escucha a sus muertos, inmerso en una batalla incansable con el tiempo.

También está presente el poeta hecho potro en las sierras de Ancasti, una figura ligada a un territorio que forma parte del universo de su escritura, y el poeta que, en su vejez, inventó la infancia y no le teme al olvido bienhechor. stas representaciones forman parte del modo en que la literatura de Martínez construyó su propia relación con el pasado, con la memoria y con las experiencias que marcaron su vida y su escritura.

La frase "Mi provincia es mi memoria" funciona así como una expresión central para comprender el vínculo que el poeta estableció con Catamarca y con aquellas experiencias que, según sus propias palabras, lo marcaron "a fuego".

Una muestra para acercarse a su universo literario

El homenaje tendrá también una dimensión visual y documental. En uno de los halles de acceso al salón Peregrina Zárate, durante la 18º Feria Provincial del Libro, se exhibirá una muestra dedicada a Leonardo Martínez.

La propuesta es impulsada desde la Secretaría de Gestión Cultural y completa las actividades previstas para recordar al poeta a diez años de su fallecimiento. La muestra permitirá conocer distintos aspectos de la obra poética del autor, pero también acercarse a su figura a través de objetos personales ligados a su vida como escritor.

De esta manera, el homenaje no se concentrará únicamente en la presentación de su poesía reunida o en el encuentro de los poetas que compartirán sus recuerdos y reflexiones. La exhibición aportará también elementos vinculados con la vida de Martínez y con su recorrido como autor.