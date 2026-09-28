Lanzan una convocatoria destinada a productores gastronómicos de Catamarca

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su Dirección de Economía Social, ha anunciado la apertura oficial de una nueva convocatoria que se encuentra destinada de manera directa a productores y emprendedores del rubro gastronómico. Esta importante iniciativa institucional tiene como objetivo fundamental promover y fortalecer los espacios de comercialización para este sector productivo en constante movimiento.

Dentro de este marco de acción estatal, el Mercado Itinerante se consolida y constituye como una iniciativa estratégica orientada con precisión a generar nuevas oportunidades de venta y a ampliar de forma sostenida los canales de comercialización. Mediante este dispositivo, se busca brindar un acompañamiento integral al desarrollo y crecimiento de los emprendimientos de la Economía Social, permitiendo que los trabajadores locales alcancen una mayor visibilidad y proyección en sus respectivas actividades comerciales.

Canales de Contacto y Atención Presencial

Para garantizar que todos los interesados puedan acceder a la información necesaria y despejar cualquier tipo de duda respecto a los requisitos o modalidades de participación, el área gubernamental ha dispuesto vías formales de comunicación y asesoramiento:

Correo electrónico de consultas: [email protected], habilitado para recibir inquietudes de los postulantes de manera virtual.

Dirección física de atención: Pabellón 25 del CAPE, sede donde operativamente funciona la Dirección de Economía Social.

Horario de atención presencial: De 8:30 a 12:30 horas, franja horaria establecida para recibir a los productores y emprendedores gastronómicos interesados en sumarse a esta propuesta.