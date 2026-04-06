Catamarca: jóvenes obtuvieron certificación en soldadura industrial con aval nacional

El gobernador Raúl Jalil y el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Nicolás Rosales Matienzo, encabezaron esta mañana en Casa de Gobierno el acto de entrega de certificados correspondientes a la capacitación de diez personas que completaron un trayecto formativo en soldadura industrial.

La ceremonia contó además con la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, quien acompañó la entrega en una jornada orientada a destacar el valor de la formación técnica vinculada con las necesidades productivas de la región. La certificación entregada representa la culminación de un proceso formativo de un año de duración y pone en primer plano la articulación entre el sistema educativo, organismos técnicos especializados y el sector privado.

Una oferta adaptada

El trayecto Soldador Industrial fue desarrollado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través del Centro de Formación Profesional N°2, institución donde actualmente continúa dictándose esta oferta.

Según se informó, se trata de una adecuación local de la propuesta formativa del centro, diseñada específicamente en función de las demandas socio productivas de la región y del conglomerado de empresas mineras. La orientación del programa responde así a una necesidad concreta del entramado económico local, donde la demanda de mano de obra especializada en procesos industriales y metalúrgicos ocupa un lugar estratégico.

Entre los ejes que estructuran esta propuesta se destacan:

Adecuación local del trayecto

Respuesta a demandas socio productivas

Vinculación con empresas mineras

Formación técnica especializada

Desarrollo de competencias laborales específicas

Un año de teoría y práctica

La capacitación posee una duración de un año, período durante el cual los alumnos desarrollan un proceso de aprendizaje que combina instancias teóricas y prácticas.

Durante ese trayecto, los diez jóvenes llevaron adelante la formación guiados por los instructores del Centro de Formación Profesional N°2, utilizando los talleres adecuados con los que cuenta la institución. La estructura pedagógica fue pensada para consolidar conocimientos técnicos y, al mismo tiempo, fortalecer habilidades operativas concretas en entornos de trabajo similares a los requeridos por la industria.

Articulación entre Estado, empresa e INTI

La iniciativa surgió a partir de una decisión política educativa del Gobierno provincial, que luego pudo materializarse mediante la colaboración directa de la empresa minera MARA.

Uno de los aspectos centrales del proceso fue la instancia de certificación técnica, que estuvo a cargo del Departamento de Soldadura del INTI. Este organismo fue el encargado de evaluar a los alumnos del Centro de Formación Profesional N°2 mediante el examen requerido para la obtención de la matrícula, en base a:

Norma IRAM-IAS U500-138

Código de soldadura AWS D1.1

Tipificación del Instituto Argentino de Siderurgia (IAS)

El IAS, señalado como el máximo organismo de regulación y control del sector, otorga a esta certificación un respaldo técnico de alto nivel dentro de la industria.

La certificación

La certificación de los diez alumnos representa, para la Educación Técnica de la provincia, una muestra concreta de articulación entre el sector público y el privado. El objetivo principal del trayecto es formar operarios altamente calificados, con competencias específicas, destrezas técnicas, habilidades aplicadas y mejora de la performance laboral.

El alcance de esta formación no se limita al ámbito local. La homologación de la norma permite que los egresados puedan abrir un nuevo camino de desarrollo en Catamarca, en el país y en otros países del continente americano donde la certificación posee validez. En el caso de los países integrantes de la Unión Europea, se aclaró que los trabajadores deberán rendir el equivalente de la norma correspondiente.

Formación técnica

La certificación obtenida por estos jóvenes santamarianos sintetiza una política orientada a vincular educación y producción, con una oferta diseñada según las demandas reales del mercado laboral. La combinación entre decisión política educativa, acompañamiento empresarial, evaluación del INTI y respaldo normativo del IAS consolida un modelo de formación con impacto directo en la empleabilidad.

Para Santa María y para la provincia, la graduación de estos diez nuevos soldadores industriales abre una instancia de fortalecimiento del capital humano técnico, con proyección en la industria minera, el desarrollo regional y nuevos horizontes laborales dentro y fuera del país.