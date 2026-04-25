Catamarca: María Solidaria distribuyó donaciones de las fiestas marianas a comedores y comunidades

El grupo María Solidaria del Santuario Catedral concretó una nueva entrega de mercadería destinada a comedores, parroquias y comunidades de la provincia de Catamarca, en el marco de las acciones solidarias vinculadas a las recientes festividades marianas en honor a Nuestra Madre del Valle.

La distribución alcanzó a los comedores Jesús de la Buena Esperanza, con la referencia de Pedro Bambicha; La Chacarita, a cargo de Rosa Gómez; Loteo Sussex, con Eliana Salas; La Nonita, representado por María Figueroa; Manitos Solidarias, con Valeria Martínez; y San Jorge, Sonrisa Feliz, coordinado por Rosa Fernández.

Asimismo, se realizó la entrega a las parroquias Sagrada Familia (Villa Cuba), con Mercedes Luna; San Roque, representada por Juana Varela; Inmaculada Concepción de El Alto; Nuestra Señora de Fátima, en Fiambalá; e Inmaculada Concepción de Ancasti. También recibió colaboración la Comunidad Cenáculo, donde se trabaja en la recuperación de jóvenes con problemas de adicciones, asistencia que fue recibida por Guillermo Fuentes.

Los alimentos no perecederos distribuidos fueron donados por los alumbrantes que participaron de las celebraciones en honor a la Virgen del Valle. Parte de estos insumos también fue utilizada previamente para la elaboración de comidas destinadas a los peregrinos que llegaron a la provincia durante las festividades.

Desde la organización agradecieron a todas las personas que realizaron sus aportes solidarios, destacando el compromiso demostrado durante las celebraciones religiosas.