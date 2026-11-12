Catamarca mejora en Lengua, pero solo el 9% obtuvo buenos resultados en Matemática

Catamarca presenta una evolución favorable en los aprendizajes de Lengua durante la escuela primaria, pero continúa enfrentando dificultades importantes en Matemática, una situación que se vuelve especialmente preocupante entre los estudiantes que están próximos a finalizar la educación secundaria. Los resultados forman parte de un informe elaborado por Argentinos por la Educación, que expone las diferencias en los niveles de desempeño y permite observar los desafíos que atraviesa el sistema educativo provincial.

Uno de los datos destacados del relevamiento es que el 73% de los alumnos de sexto grado de primaria alcanza niveles satisfactorios o avanzados en Lengua. Esta proporción representa una mejora de 13 puntos porcentuales entre las dos últimas mediciones, un avance que fue señalado por Sol Alzú, economista y analista de datos y políticas educativas de la organización.

Sin embargo, la evolución positiva en esa área no se reproduce de la misma manera en Matemática. En sexto grado, solamente el 46% de los estudiantes alcanza los niveles esperados en esa asignatura. La situación se vuelve todavía más compleja al observar los resultados de quienes cursan el último año del secundario: apenas el 9% logra un desempeño satisfactorio o avanzado en Matemática.

La cifra provincial se encuentra nueve puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, que alcanza el 18%. De esta manera, el informe muestra que las dificultades en el área no solamente aparecen durante los primeros años de escolaridad, sino que también permanecen y se manifiestan con mayor intensidad al finalizar la educación obligatoria.

Al analizar los resultados, se reconocen los progresos registrados en Lengua, pero se insiste en la necesidad de atender las dificultades matemáticas. "Hay un avance en lo que es Lengua en el nivel primario en sexto grado", explicó, aunque remarcó que "hay desafíos en Matemática", indicó Sol Alzú, economista y analista de datos y políticas educativas de la organización, en diálogo con Radio Valle Viejo.

Las trayectorias escolares y lo que queda pendientes

El análisis de Argentinos por la Educación también pone el foco en las trayectorias educativas y en la distancia que puede existir entre avanzar de un grado a otro y adquirir efectivamente los conocimientos correspondientes a cada etapa.

Alzú explicó que, a nivel nacional, solamente la mitad de los estudiantes logra terminar la escuela primaria en tiempo y forma, con los conocimientos necesarios. La situación se profundiza al llegar al final de la secundaria, instancia en la que esa proporción desciende al 10%.

La especialista advirtió que uno de los problemas centrales aparece cuando los alumnos continúan avanzando en su recorrido escolar sin haber consolidado los contenidos que deberían incorporar en cada año. "Se termina dando esto: chicos que avanzan en la trayectoria educativa sin haber consolidado efectivamente los conocimientos", señaló.

En ese sentido, describió una situación en la que algunos estudiantes pueden pasar de grado sin haber alcanzado necesariamente los contenidos mínimos previstos para su nivel. "Chicos que pueden no alcanzar necesariamente los contenidos mínimos, pero que de todos modos pasan de grado", explicó.

La analista consideró que determinadas flexibilizaciones estuvieron orientadas a evitar el abandono escolar, aunque también pueden tener como consecuencia que algunos aprendizajes queden pendientes. El desafío, desde esta perspectiva, consiste en lograr que la continuidad de las trayectorias educativas esté acompañada por la incorporación efectiva de los conocimientos necesarios.

El ausentismo

Entre los factores que inciden en los resultados educativos, Alzú identificó el ausentismo estudiantil como una dificultad relevante. Según indicó, los alumnos pierden aproximadamente un mes de clases por año debido a sus inasistencias.

A esa situación se agregan las faltas docentes, los paros y los problemas de infraestructura que pueden impedir el funcionamiento normal de los establecimientos educativos. Estos factores afectan la continuidad de las actividades escolares y reducen las oportunidades de enseñanza y aprendizaje.

La especialista sostuvo que la presencia de todos los integrantes de la comunidad educativa y el funcionamiento de las instituciones son condiciones fundamentales para que los contenidos puedan desarrollarse y ser incorporados por los estudiantes.

"La condición necesaria para que se produzcan los aprendizajes es que la escuela esté abierta, que el docente esté ahí presente y que el alumno pueda asistir también", afirmó.

De esta manera, el análisis no limita las dificultades educativas exclusivamente al desempeño en las evaluaciones, sino que también contempla las condiciones cotidianas en las que se desarrolla la enseñanza. La asistencia regular de los estudiantes, la presencia de los docentes y la disponibilidad de infraestructura adecuada aparecen como elementos necesarios para sostener la continuidad pedagógica.

La continuidad de los estudios después del secundario

Las dificultades educativas también se reflejan en el paso hacia los estudios posteriores a la escuela secundaria. De acuerdo con los datos mencionados por Alzú, el 85% de los estudiantes del último año manifiesta su intención de continuar estudiando. Sin embargo, esa expectativa no siempre se concreta.

La economista señaló que solamente la mitad de los jóvenes de entre 18 y 25 años consigue continuar con esa formación. La diferencia entre la intención expresada durante el último año del secundario y la continuidad efectiva de los estudios muestra otro de los desafíos que atraviesan las trayectorias educativas.

En paralelo, Alzú destacó el crecimiento de la educación para adultos como una alternativa para quienes no pudieron completar la escuela secundaria dentro del tiempo previsto.

Actualmente, uno de cada cinco egresados del secundario obtiene su título mediante esa modalidad, una proporción que refleja la importancia que adquirió esta opción educativa para jóvenes que retoman sus estudios y buscan finalizar una etapa que quedó pendiente.

La educación para adultos se presenta así como una vía para completar la formación secundaria fuera del recorrido tradicional, en un contexto en el que una parte de los estudiantes no logra finalizar sus estudios en los plazos establecidos.

Compromiso Federal por la Matemática

Frente a las dificultades detectadas, Alzú mencionó el Compromiso Federal por la Matemática, firmado por las provincias y la Secretaría de Educación. La iniciativa contempla distintas acciones destinadas a fortalecer la enseñanza y los aprendizajes de esta disciplina.

Entre las medidas previstas se encuentran:

Formación docente, para fortalecer las herramientas de enseñanza.

Entrega de materiales, destinados a acompañar el desarrollo de los contenidos.

Evaluaciones específicas, orientadas a observar los aprendizajes en Matemática.

La expectativa es que estas acciones permitan mejorar progresivamente los resultados y que los avances puedan sostenerse a lo largo de los distintos niveles educativos.

"Esperamos que esto funcione un poco como un efecto bola de nieve", expresó Alzú, al referirse a la posibilidad de que las mejoras que se produzcan durante la primaria también tengan continuidad en la secundaria y en los niveles superiores.