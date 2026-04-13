"Catamarca milenaria", la propuesta para el acto oficial de la 50° Feria Internacional del Libro

En el marco de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca llevará adelante su acto oficial bajo el título "Catamarca milenaria", una propuesta que conjuga literatura, música y raíz cultural catamarqueña en una puesta especialmente diseñada para representar la identidad de la provincia en uno de los encuentros editoriales más importantes del país.

La actividad se realizará el viernes 24 de abril, de 19 a 20.30 horas, en la sala Ernesto Sábato del Pabellón Azul, con entrada libre y gratuita, y tendrá como eje una celebración de la cosmovisión andina, la memoria cultural y las expresiones artísticas nacidas del territorio catamarqueño.

La poesía andina de Rosario Andrada

El corazón del acto oficial será la presentación de Trilogía Andina, publicada por El Guadal Editora dentro de la Colección Seismiles, volumen que reúne tres poemarios de la escritora catamarqueña María del Rosario Andrada:

Huayrapuca, la madre del viento (2014)

Suri patitas largas (2015)

Wanaku (2017)

Los tres títulos comparten una raíz común en la cosmovisión andina, con una construcción poética atravesada por símbolos, deidades y mitología originaria.

La propia autora explicó el núcleo simbólico de la obra al señalar que "Huayrapuca, Suri y Wanaku son símbolos de la cultura calchaquí que se ven en todos lados y al mismo tiempo son deidades".

Con más de 13 libros publicados, Andrada se consolida como una de las voces más representativas de la poesía catamarqueña. Su producción se inscribe en una saga literaria que reconoce antecedentes en obras como Los cánticos de Otmerón y Los Señores del Jaguar, y que en esta trilogía alcanza una síntesis centrada en el alma de la cultura de los antepasados, una dimensión que trasciende los pueblos de América Latina para asentarse en la experiencia íntima del lector.

Una conciencia mítica convertida en lenguaje poético

El libro cuenta con prólogo de la escritora e investigadora Hilda Angélica García, quien definió la obra como parte de una "conciencia mítica" sostenida por Andrada a lo largo de toda su trayectoria. En esa mirada, la naturaleza, los animales y los símbolos originarios se transforman en lenguaje poético y acto de memoria, consolidando una escritura donde la palabra funciona como puente entre pasado, territorio e identidad.

Durante el acto, además de la lectura de una selección de poemas por parte de la autora, también habrá palabras del editor Víctor Aybar, referente de El Guadal Editora.

"Catamarcanas"

La propuesta oficial se completará con el espectáculo Catamarcanas, a cargo de las artistas Itatí Álvarez Ortega y Belén Parma, con recitados en voz en off de Rosario Andrada. La obra nació del encuentro entre dos artistas catamarqueñas de trayectorias consolidadas e independientes, que confluyen en un repertorio integrado por:

Coplas

Vidalas

Cuecas

Chayas

Piezas del cancionero popular

La puesta será interpretada con guitarra, bombo y piano, en una síntesis sonora que refuerza la impronta territorial de la propuesta.

Itatí Álvarez Ortega, cantora nacida en Andalgalá, cuenta con más de 25 años de trayectoria y es reconocida por su trabajo de visibilización de compositores catamarqueños y por discos dedicados a mujeres del territorio provincial. Su recorrido incluye escenarios como Cosquín, la Fiesta Nacional de la Chaya y el Festival Nacional del Malambo. Por su parte, Belén Parma, cantautora y pianista, fue recientemente elegida artista destacada en la Fiesta Nacional del Poncho, y participó en ciclos como Cantautoras Argentinas en el CCK y el Festival Nacional de Jazz de Santiago del Estero.

Una edición histórica de la Feria del Libro

La edición 2026 de la Feria reviste un carácter especial al celebrarse su 50° aniversario, con un Pabellón Homenaje dedicado a recorrer cinco décadas de historia. Además, contará con Perú como país invitado de honor, mientras que la apertura oficial será el 23 de abril a las 18 horas.

El predio podrá visitarse en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: 14 a 22 horas

Sábados, domingos y feriados: 13 a 22 horas

El cronograma completo

La presencia catamarqueña se extenderá más allá del acto oficial con una agenda que llegará hasta el 9 de mayo, principalmente en el Stand Norte Cultura del Pabellón Ocre.

Entre las actividades destacadas figuran:

25 de abril: presentaciones de La Danza del Valle , El Huevo del Flamenco , Colección Chinitas y Catamarcanas

presentaciones de , , Colección Chinitas y 29 de abril: charlas sobre memoria, arqueología y presentación de Educación y Esperanza

charlas sobre memoria, arqueología y presentación de 30 de abril: libros sobre leyendas, mitos y sociedad catamarqueña tardocolonial

libros sobre leyendas, mitos y sociedad catamarqueña tardocolonial 1 de mayo: Ollitas. Reflexiones sobre la identidad

2 de mayo: Roma incendiada de verbos

3 de mayo: Riendas que sujetan y Septiembre de 1955

y 7 de mayo: presentaciones sobre Andalgalá, narrativa y sistema educativo

presentaciones sobre Andalgalá, narrativa y sistema educativo 8 de mayo: memorias familiares y videojuego Guardianes de las Coplas

memorias familiares y videojuego 9 de mayo: espectáculo poético musical Paisaje

Con "Catamarca milenaria", la provincia no solo presentará libros y música, sino una síntesis profunda de su memoria cultural, su cosmovisión ancestral y su producción artística contemporánea, en una edición histórica de la Feria Internacional del Libro.