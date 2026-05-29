Escándalo: viralizan una pelea entre adolescentes dentro de una escuela chacarera

Un nuevo hecho ocurrido dentro de un establecimiento educativo de Las Chacras volvió a generar repercusión y preocupación luego de que un video comenzara a circular masivamente a través de las redes sociales. La escena registrada corresponde a una pelea protagonizada por adolescentes dentro de la Escuela Secundaria José Cubas, ubicada en el departamento Valle Viejo. En las imágenes difundidas durante las últimas horas puede observarse un enfrentamiento físico entre alumnos en el interior de la institución educativa.

El episodio volvió a colocar a un establecimiento escolar de Valle Viejo en el centro de la atención pública debido al cuestionado accionar de estudiantes dentro del ámbito educativo y a la difusión del hecho a través de plataformas digitales.

La grabación, de pocos segundos de duración, muestra a los jóvenes agrediéndose físicamente mientras otras personas observan la situación. Según se desprende de las imágenes viralizadas, durante el enfrentamiento no se advierte la intervención de personas mayores ni de personal docente que detenga el conflicto o separe a los involucrados.

El video viral

La pelea fue registrada en un video que comenzó a circular recientemente en redes sociales y que rápidamente generó repercusión debido a la violencia del episodio y al contexto en el que ocurrió.

Las imágenes exponen una fuerte agresión mutua entre adolescentes dentro de las instalaciones de la Escuela José Cubas, en Valle Viejo. El material audiovisual difundido muestra el momento exacto en el que los estudiantes se enfrentan físicamente, mientras alrededor se observan otros alumnos presenciando la escena.

La ausencia de adultos interviniendo durante la pelea fue uno de los aspectos que más trascendió tras la viralización del video, ya que en las imágenes no se observa la participación de docentes, directivos ni personal escolar intentando detener el enfrentamiento.

Sin pronunciamientos oficiales

Hasta el momento, las autoridades educativas no realizaron declaraciones públicas sobre lo sucedido dentro de la institución. Tampoco hubo, hasta ahora, un pronunciamiento oficial por parte de los directivos de la Escuela José Cubas ni desde el Ministerio de Educación de la provincia respecto al incidente registrado en el establecimiento.

De igual manera, no se informó si se avanzará con medidas disciplinarias o sanciones para los estudiantes involucrados en la pelea.

Repercusión tras la difusión de las imágenes

La viralización del video volvió a poner en discusión episodios de violencia entre estudiantes dentro de establecimientos educativos del departamento Valle Viejo.

El caso tomó notoriedad pública debido a la rápida circulación de las imágenes y a la falta de declaraciones oficiales posteriores al incidente.

Mientras continúan las repercusiones por el episodio registrado en la Escuela José Cubas, hasta el momento no se conocieron detalles adicionales sobre el contexto en el que se produjo la pelea ni sobre eventuales medidas que puedan adoptar las autoridades educativas provinciales o los responsables de la institución.