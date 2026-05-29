Liga Freestyle Catamarca tendrá intercambio de figuritas del Mundial

El Parque de los Vientos será escenario este domingo de una nueva edición de la Liga Freestyle Catamarca, que en su cuarta fecha incorporará además una propuesta recreativa destinada a niños, jóvenes y familias.

En el marco de la jornada organizada por la Vicegobernación, el espacio Sentimos Catamarca acompañará las actividades con un stand especial para el intercambio de figuritas del Mundial, generando un punto de encuentro para fanáticos del fútbol y coleccionistas.

La actividad comenzará a las 16 horas y se desarrollará como parte de una programación que incluirá competencias de freestyle, espectáculos musicales en vivo y distintas propuestas culturales y recreativas. La iniciativa busca ampliar el alcance de la convocatoria y sumar espacios de participación para distintos públicos, integrando el universo de las figuritas del Mundial a un evento orientado principalmente a las expresiones juveniles y artísticas.

Intercambio de figuritas y encuentro entre fanáticos

Durante la jornada, quienes asistan podrán acercarse al stand con sus álbumes y figuritas repetidas para intercambiar, completar colecciones y compartir un espacio de encuentro con otras personas aficionadas al fútbol y al coleccionismo.

El intercambio de figuritas se desarrollará como una actividad abierta dentro del predio del Parque de los Vientos, permitiendo la participación de niños, jóvenes y familias que concurran al evento.

La propuesta impulsada por Sentimos Catamarca apunta a generar un ambiente de integración y participación comunitaria, incorporando una actividad recreativa que acompaña la programación cultural y artística prevista para la tarde del domingo. Además del intercambio, desde el espacio conducido por Juan Pablo Dusso adelantaron que durante el evento se realizarán sorteos de álbumes, figuritas y premios sorpresa para quienes participen de la actividad.

La Liga Freestyle Catamarca llega a su cuarta fecha

La jornada también tendrá como eje central el desarrollo de la 4ª fecha de la Liga Freestyle Catamarca, que reunirá competencias de RAP abiertas a participantes de todas las edades.

La propuesta incluirá distintas expresiones artísticas y musicales, consolidando un espacio orientado a la cultura urbana y al encuentro juvenil. Entre los espectáculos previstos se encuentran:

Show en vivo de Batucada Nova Onda .

. Presentaciones de Lucifer y TYP3 VC .

. Musicalización a cargo de DJ Facu Díaz .

. Competencias de freestyle y RAP abiertas a todas las edades.

La organización prevé una tarde con múltiples actividades simultáneas, donde convivirán las competencias artísticas, los espectáculos musicales y las propuestas recreativas destinadas al público en general.

Cultura urbana, recreación y participación

La incorporación del stand de intercambio de figuritas dentro de la Liga Freestyle Catamarca forma parte de una propuesta que busca complementar las expresiones vinculadas al freestyle y al RAP con actividades recreativas accesibles para toda la comunidad.

La iniciativa pretende generar un entorno de participación e integración, promoviendo espacios compartidos entre jóvenes, niños y familias en un contexto cultural y recreativo. Además de los intercambios, la organización confirmó la realización de sorteos destinados a quienes participen de la propuesta impulsada por Sentimos Catamarca.

Entre los premios anunciados se encuentran:

Álbumes del Mundial .

. Figuritas .

. Premios sorpresa.

Con competencias abiertas, shows musicales y espacios recreativos, la cuarta fecha del evento buscará consolidarse como una propuesta cultural y juvenil orientada a la participación comunitaria y al disfrute en familia y con amigos.