El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca puso en vigencia un nuevo sistema de registro de ascensos de montaña, una herramienta digital que reemplaza al mecanismo utilizado anteriormente y que busca mejorar la organización, el seguimiento y la disponibilidad de información sobre las expediciones que se realizan en el territorio provincial.

La gestión se lleva adelante mediante el sitio web oficial ascensoscatamarca.com.ar, desde donde los responsables de cada actividad deberán completar un formulario con información relacionada con los participantes, los recorridos previstos y las fechas de realización de los ascensos.

La implementación comprende tanto las expediciones deportivas como las comerciales que tengan como destino las montañas de Catamarca. De esta manera, el registro establece un procedimiento común para disponer anticipadamente de datos fundamentales sobre las personas que ingresan a las zonas de montaña y las características de las actividades que tienen previsto desarrollar.

La iniciativa se enmarca en la normativa nacional y provincial vigente en materia de turismo, montañismo, turismo activo y ejercicio profesional de los guías. Su aplicación apunta a fortalecer las condiciones de seguridad mediante la organización de información que pueda resultar determinante ante situaciones imprevistas.

Uno de los aspectos centrales del nuevo mecanismo es que permite conocer con anticipación quiénes integran una expedición, cuál será el itinerario previsto y durante qué período se desarrollará la actividad. Estos datos adquieren especial relevancia en sectores de montaña, donde las características del terreno y las dificultades de acceso pueden requerir intervenciones específicas ante una emergencia.

Por ese motivo, la información proporcionada durante el registro no constituye solamente un requisito administrativo, sino también una referencia para facilitar la respuesta de los organismos que eventualmente deban intervenir frente a un incidente.

Cómo realizar el trámite y qué información se debe presentar

El registro es gratuito y debe completarse antes de ingresar a la zona donde se desarrollará la actividad. Los responsables de las expediciones deberán acceder a la plataforma digital y cargar los datos solicitados mediante el formulario online.

El procedimiento contempla información personal, datos de contacto y detalles específicos sobre la organización del ascenso. La finalidad es que las autoridades puedan disponer de una descripción anticipada de la expedición y conocer sus principales características.

Entre los datos que deberán informarse se encuentran:

Datos personales y de contacto: información correspondiente a los responsables de la expedición.

Nómina de participantes: identificación de las personas que integrarán el grupo.

Itinerario detallado: recorridos previstos durante el desarrollo de la actividad.

Fechas tentativas: jornadas previstas para el inicio y la finalización del ascenso.

Persona de contacto externa: designación de alguien que no participe de la expedición y que pueda ser localizado ante una eventual emergencia.

Este último punto constituye uno de los requisitos importantes del procedimiento. La persona designada deberá permanecer fuera de la expedición y estar disponible para ser contactada si se presenta alguna situación que requiera conocer el estado del grupo o activar mecanismos de asistencia.

Asimismo, para las travesías extensas se recomienda adjuntar un mapa o croquis de los recorridos previstos. Este material permitirá complementar la descripción del itinerario y aportar una referencia adicional sobre los sectores que se pretende recorrer.

La carga de los datos deberá realizarse antes de comenzar el desplazamiento hacia la zona de montaña, de modo que la información quede registrada previamente al desarrollo de la actividad.

Código QR y comprobante para los controles de ruta

Una vez que el formulario haya sido enviado, el sistema remitirá una confirmación por correo electrónico que incluirá un código QR. Este comprobante será la constancia del registro y deberá conservarse en el teléfono celular para poder presentarlo cuando sea requerido.

El código podrá ser solicitado en los controles de ruta o en el punto de inicio de la actividad. Por esa razón, se recomienda que los responsables de las expediciones tengan disponible el comprobante durante todo el desplazamiento y puedan exhibirlo ante los controles correspondientes.

La incorporación de esta modalidad digital permite vincular la información cargada previamente con una constancia que los participantes podrán llevar consigo. De esta manera, el nuevo procedimiento reemplaza el sistema anterior y establece una herramienta de identificación y verificación de los registros realizados.

La posibilidad de contar con los datos de cada expedición antes de su inicio representa uno de los objetivos principales de la plataforma. La información sobre integrantes, itinerarios y fechas previstas permite disponer de referencias concretas para actuar ante eventuales emergencias, especialmente cuando las actividades se desarrollan en lugares de difícil acceso.

Coordinación con Gendarmería Nacional y controles de seguridad

Como parte de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad en las zonas de montaña, se llevó adelante una reunión de coordinación con Gendarmería Nacional, fuerza que colaborará en los controles relacionados con las expediciones.

Esta articulación busca complementar el funcionamiento del nuevo registro con las tareas de control y comunicación que se desarrollan en los distintos destinos de montaña de la provincia.

Además de completar el formulario online y conservar el código QR, se recomienda a quienes realicen ascensos informar previamente a las fuerzas de seguridad locales sobre los detalles de la actividad.

La comunicación deberá incluir:

El itinerario que se pretende realizar.

Las fechas previstas para el desarrollo de la expedición.

Los detalles de la actividad programada.

La comunicación de la salida de la zona de montaña una vez finalizado el recorrido.

Este último aspecto también resulta importante dentro de las recomendaciones establecidas, ya que permite informar que la expedición concluyó y que sus integrantes abandonaron el sector previsto.

El detalle de las dependencias habilitadas para realizar estas comunicaciones, según cada destino provincial, se encuentra disponible para consulta en el sitio web oficial del registro.

La coordinación entre los responsables de las expediciones y las fuerzas de seguridad apunta a mejorar la disponibilidad de información ante posibles incidentes. Contar con datos anticipados sobre las rutas, las personas involucradas y las fechas de actividad puede facilitar la organización de las tareas de búsqueda y rescate cuando se presentan situaciones de emergencia.

En este sentido, el nuevo sistema y las recomendaciones de comunicación previa y posterior al ascenso forman parte de un esquema orientado a reforzar la prevención y mejorar la capacidad de respuesta en los sectores de montaña.

Guías habilitados y requisitos para las expediciones comerciales

Otro de los aspectos contemplados en la implementación del nuevo registro está relacionado con la actividad de los guías que prestan servicios en expediciones comerciales.

El Ministerio recuerda que quienes desarrollen estas tareas deben encontrarse inscriptos en el registro provincial de guías de montaña y contar con la habilitación correspondiente. Además, deben disponer de los seguros exigidos para respaldar la prestación del servicio y brindar cobertura a sus clientes. Entre los requisitos establecidos se encuentran los seguros de:

Accidentes personales.

Responsabilidad civil.

Estas condiciones forman parte de las exigencias que deben cumplir los profesionales que ofrecen servicios en actividades comerciales de montaña.

Por ese motivo, se recomienda especialmente a las personas interesadas en contratar este tipo de propuestas que verifiquen previamente si los guías cuentan con la inscripción, la habilitación y los seguros correspondientes.

La comprobación de estos requisitos permite conocer si quienes prestarán el servicio cumplen con las condiciones establecidas para ejercer profesionalmente la actividad. De esta manera, el registro provincial también funciona como una referencia para quienes organizan o contratan expediciones comerciales.

Recomendaciones para preparar un ascenso seguro

Junto con la implementación del sistema de registro, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte difundió una serie de recomendaciones destinadas a quienes tienen previsto realizar actividades en las zonas de montaña de Catamarca.

Las indicaciones comprenden aspectos vinculados con la planificación previa, las condiciones meteorológicas, el equipamiento personal, la documentación y los elementos de seguridad necesarios para los desplazamientos vehiculares. Uno de los primeros puntos señalados es la importancia de consultar el pronóstico y las condiciones meteorológicas del lugar antes de iniciar una expedición. También se recomienda verificar el estado de los accesos a la zona antes de emprender el viaje.

Estas consultas forman parte de la preparación necesaria para organizar el recorrido y conocer las condiciones existentes en el destino elegido.

En cuanto al equipamiento, se destaca la necesidad de contar con todos los elementos requeridos para la actividad, incluyendo dispositivos de comunicación, vestimenta adecuada y equipo técnico.

También se recuerda que cada participante debe llevar su documentación personal y que los vehículos utilizados para trasladarse deben contar con la documentación correspondiente y vigente.

Las recomendaciones específicas incluyen:

Información meteorológica: consultar el pronóstico y las condiciones del lugar.

Accesos: verificar el estado de los caminos antes de viajar.

Comunicación: disponer de elementos adecuados para mantenerse comunicado.

Vestimenta: llevar ropa apropiada para la actividad.

Equipamiento técnico: contar con todos los elementos necesarios para el ascenso.

Documentación personal: llevar DNI o pasaporte.

Documentación vehicular: disponer de los documentos vigentes del vehículo.

Equipamiento vehicular y responsabilidad ambiental

Para quienes se trasladen en vehículos por sectores de alta montaña, también se establece la importancia de contar con elementos específicos de seguridad que permitan afrontar las dificultades que puedan presentarse durante el recorrido.

Entre los elementos recomendados se encuentran:

Pala.

Tablas de desatasco.

Cadenas.

Lingas.

Crique.

Estos elementos integran el equipamiento que se considera fundamental para los desplazamientos vehiculares en zonas de alta montaña y deben contemplarse antes de iniciar el viaje.

Por otra parte, las recomendaciones incluyen el cuidado del patrimonio natural y cultural de los lugares visitados. En ese sentido, se recuerda a quienes realizan expediciones que deben retirar todos los residuos generados durante la actividad y evitar dejar basura en los campamentos.

La responsabilidad ambiental forma parte de las pautas difundidas junto con las medidas de seguridad. El objetivo es que las actividades deportivas y comerciales se desarrollen teniendo en cuenta tanto la preparación de los participantes como la preservación de los espacios naturales y culturales.