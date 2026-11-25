Un avión que despegó desde el Aeroparque Jorge Newbery hacia Catamarca debió regresar a la terminal aérea porteña poco después debido a que se registró humo en la cabina.

Se trata de la aeronave perteneciente a la empresa Aerolíneas Argentinas, una Embraer E190 con matrícula LV-CDZ que salió a las 16:43, aunque estaba programada para las 16:20, y debió aterrizar nuevamente en Aeroparque a las 17:06, tras apenas 23 minutos en el aire. La alerta, que se produjo a los 8 minutos de vuelo, obligó a activar un procedimiento de emergencia y a regresar.

De acuerdo con el relato de uno de los pasajeros, la situación generó preocupación entre las personas a bordo de la aeronave, mientras la tripulación pedía asistencia.

Si bien no se difundió un comunicado oficial que brinde precisiones sobre las causas del episodio ni sobre el estado de la aeronave, tampoco se confirmó cuándo será reprogramado el vuelo que tenía como destino Catamarca.

Por el momento, los pasajeros deberán aguardar.