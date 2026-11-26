Este jueves comenzó con una temperatura de 18 grados durante la madrugada, período que tuvo cielo mayormente nublado y viento leve soplando desde el Norte. Durante la mañana, las condiciones meteorológicas presentarán un cambio, con la aparición de chaparrones y una temperatura que ascenderá hasta los 21 grados.

Para este momento, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia algunas precipitaciones de variada intensidad y por sectores. El viento continuará soplando desde el mismo sector pero ahora con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Una tarde con 30 grados y viento intenso

Hacia la tarde se espera una temperatura máxima de 29 grados, que constituirá el registro más elevado de la jornada. Para ese momento, el SMN anticipa condiciones de cielo mayormente nublado y una disminución de las chances de precipitaciones.

Uno de los aspectos destacados de este tramo del jueves será el incremento de la intensidad del viento. Se prevén velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora, con dirección predominante del Noreste. Además, se anuncian ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, un registro que también se mantendrá durante la noche.

Tormentas aisladas durante la noche

Las condiciones de inestabilidad volverán a presentarse durante la noche, cuando se anticipan tormentas aisladas y una temperatura de 21 grados.

La probabilidad se pronostica entre el 10 y el 40%. En cuanto al viento, se espera que sople desde el Norte, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora y ráfagas con igual intensidad de la hora anterior.