La capa de ozono volvió a mostrar durante 2026 que su recuperación global no constituye un proceso uniforme ni está exenta de episodios de destrucción intensa. A casi cuatro décadas de la firma del Protocolo de Montreal, en 1987, que permitió avanzar en la eliminación de las sustancias responsables de su deterioro, el agujero de ozono sobre la Antártida alcanzó dimensiones extraordinarias y se ubicó entre los más extensos de los últimos 47 años.

Durante la primavera austral, el fenómeno registró una superficie que superó ampliamente los 27 millones de kilómetros cuadrados, aunque no llegó a afectar directamente al territorio continental argentino. Su comportamiento estuvo relacionado con una combinación de factores meteorológicos, térmicos y químicos que favorecieron la destrucción del ozono en las capas altas de la atmósfera.

De acuerdo con un documento elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) junto con organismos científicos y universidades nacionales e internacionales, el 18 de septiembre pasado el agujero alcanzó una superficie máxima de 27,04 millones de kilómetros cuadrados. Otras mediciones satelitales estimaron una extensión todavía mayor, de 27,44 millones de kilómetros cuadrados.

La dimensión registrada permite comprender la magnitud del fenómeno: esa superficie equivale a más de nueve veces el territorio continental argentino.

Los datos también fueron registrados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), cuyos relevamientos coincidieron con los resultados difundidos por el SMN. Los dos organismos estadounidenses ubicaron a 2026 entre las siete temporadas con mayor extensión del agujero de ozono desde el inicio de los registros satelitales, en 1979.

Las dimensiones durante el período de mayor desarrollo

El agujero de ozono no mantiene una superficie constante a lo largo del año. Su comportamiento presenta fluctuaciones relacionadas con las condiciones que se desarrollan en la estratosfera, por lo que su extensión puede aumentar o disminuir según la evolución de las variables atmosféricas.

Históricamente, el período de mayor desarrollo se concentra entre el 7 de septiembre y el 13 de octubre. Durante esa ventana temporal, la superficie promedio diaria registrada en 2026 fue de 25,08 millones de kilómetros cuadrados.

Este indicador permite observar que la dimensión extraordinaria alcanzada durante septiembre no fue un episodio aislado, sino parte de una temporada caracterizada por una importante extensión del área con déficit de ozono.

El comportamiento del fenómeno también demuestra que los avances alcanzados mediante acuerdos internacionales para reducir las sustancias que destruyen la capa de ozono no impiden que determinadas condiciones atmosféricas favorezcan temporadas particularmente intensas.

La paradoja: recuperación global y destrucción intensa en determinados años

El resultado de 2026 representa un contraste con la tendencia general de recuperación de la capa de ozono impulsada por el Protocolo de Montreal, firmado en 1987.

Ese acuerdo permitió avanzar en la eliminación de sustancias que agotan el ozono y modificar la tendencia global de deterioro. Sin embargo, la recuperación no se desarrolla de manera idéntica todos los años ni evita que se produzcan episodios de destrucción importante en determinadas regiones.

El SMN explicó que la variabilidad meteorológica e interanual de la estratosfera continúa favoreciendo la aparición de temporadas con una considerable pérdida de ozono, incluso dentro de un contexto general de recuperación.

En ese sentido, el organismo señaló que las condiciones atmosféricas pueden generar diferencias significativas entre una temporada y otra. El agujero puede alcanzar una superficie extraordinaria durante un año y presentar un comportamiento diferente en el siguiente, sin que ello implique necesariamente un cambio en la tendencia global de largo plazo.

Hacia el final de la primavera austral de 2026, el fenómeno comenzó a reducirse, aunque durante buena parte de la temporada se habían mantenido condiciones favorables para la destrucción del ozono.

Las condiciones de la estratosfera que explican la expansión del agujero

La gran extensión alcanzada durante 2026 estuvo relacionada con una combinación de condiciones térmicas, químicas y dinámicas en la estratosfera, la capa de la atmósfera situada por encima de la troposfera.

Uno de los factores centrales fue la formación de nubes estratosféricas polares (NEP), cuya presencia favorece las reacciones químicas que activan compuestos de cloro y bromo. Estos elementos intervienen en los procesos de destrucción del ozono estratosférico. El informe del SMN distingue dos tipos principales de estas formaciones:

Nubes estratosféricas polares de tipo I: están compuestas por agua y ácido nítrico.

Nubes estratosféricas polares de tipo II: están constituidas por hielo de agua.

Durante 2026, las nubes de tipo I alcanzaron dimensiones particularmente importantes. En algunos días superaron los máximos históricos registrados para julio, agosto y septiembre, hasta llegar a cubrir una superficie de 30,3 millones de kilómetros cuadrados.

Por su parte, las nubes de tipo II alcanzaron una extensión máxima de 17,2 millones de kilómetros cuadrados. Estos registros muestran la magnitud de las condiciones que se desarrollaron en la estratosfera antártica durante la temporada y permiten comprender uno de los principales mecanismos que favorecieron la destrucción del ozono.

Aunque ambos tipos de nubes comenzaron a disiparse antes de lo habitual, la pérdida de ozono continuó durante la primavera. El informe también destacó la importancia de la acumulación previa de monóxido de cloro y monóxido de bromo, cuya presencia prolongó el déficit de ozono y mantuvo sus concentraciones entre los valores más bajos de toda la serie histórica.

De esta manera, la combinación de las condiciones térmicas y la actividad química en la estratosfera contribuyó a sostener una temporada de dimensiones excepcionales.

Por qué el agujero no llegó al territorio continental argentino

A pesar de la enorme superficie alcanzada, el agujero de ozono no se extendió hasta el territorio continental argentino. Las mediciones realizadas en Ushuaia permitieron establecer una diferencia entre las condiciones registradas en Tierra del Fuego y las observadas en las bases argentinas de la Antártida.

En la estación de Vigilancia Atmosférica Global (VAG) de Ushuaia, el Servicio Meteorológico Nacional realizó mediciones continuas de la columna total de ozono entre el 20 de julio y el 11 de noviembre.

Los resultados no evidenciaron una destrucción significativa de ozono sobre la ciudad. De esta manera, se confirmó que el borde del agujero no llegó a ubicarse sobre la Isla Grande de Tierra del Fuego. El informe atribuyó esta situación a la dinámica del vórtice polar, que mantuvo las masas de aire empobrecidas en ozono concentradas sobre la Antártida y el océano Austral.

Este comportamiento fue determinante para evitar que las condiciones de mayor destrucción se desplazaran hacia el territorio fueguino. Además, las mediciones realizadas en Ushuaia durante distintos días de febrero, marzo, abril, mayo y octubre registraron valores de ozono superiores a los promedios históricos.

La información obtenida en la estación permitió, por lo tanto, establecer que la gran extensión del agujero antártico no se tradujo en una disminución significativa de la columna de ozono sobre la ciudad.

El calentamiento estratosférico que comenzó a debilitar el agujero

Después de un octubre caracterizado por temperaturas muy bajas en la estratosfera, durante la primera semana de noviembre se produjo un cambio en las condiciones atmosféricas.

El 5 de noviembre, los registros identificaron un calentamiento súbito estratosférico de menor intensidad, que generó una anomalía cálida sobre el océano Austral. Posteriormente, entre el 10 y el 12 de noviembre, el núcleo de aire cálido se desplazó y atravesó la Antártida.

Este proceso estuvo acompañado por deformaciones en el vórtice polar y una desaceleración de los vientos del oeste que lo rodean. Las modificaciones en la circulación atmosférica representaron un cambio importante respecto de las condiciones que habían favorecido la permanencia del aire empobrecido en ozono sobre la región polar.

Según el documento del SMN, estas perturbaciones marcaron el comienzo del proceso de debilitamiento y reducción progresiva del agujero hacia el cierre del año.

La evolución de noviembre mostró así cómo las condiciones dinámicas de la estratosfera pueden modificar la estructura del vórtice polar y favorecer la disipación del fenómeno después de una temporada de gran intensidad.

El monitoreo argentino: tecnología y cooperación científica en la Antártida

El seguimiento de la capa de ozono requiere una red de estaciones que combina instrumental especializado y cooperación científica entre organismos nacionales e internacionales.

En la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional participa de ese trabajo mediante diferentes instalaciones de observación atmosférica, tanto en Ushuaia como en las bases antárticas. En Ushuaia funciona la estación de Vigilancia Atmosférica Global, donde se utilizan instrumentos específicos para medir la concentración de ozono y su distribución en la atmósfera.

Entre los equipos disponibles se encuentran:

Espectrofotómetro Dobson: permite medir la columna total de ozono.

Globos sonda: se utilizan para obtener información sobre la distribución vertical del ozono en la atmósfera.

En la base antártica Belgrano II, las mediciones se realizan mediante un espectrofotómetro Brewer. El trabajo se desarrolla en el marco de la cooperación entre el Instituto Antártico Argentino y el Programa Nacional de Investigaciones en la Antártida de Italia.

La estación también forma parte de redes internacionales de monitoreo atmosférico, que permiten incorporar sus registros al seguimiento global de las condiciones ambientales.

Por su parte, la base San Martín cuenta con otro espectrofotómetro Brewer, operado conjuntamente por el Instituto Antártico Argentino y el Comando Antártico.

Estas estaciones permiten sostener las observaciones sobre la evolución de la capa de ozono y aportar información sobre las condiciones que se desarrollan en la región antártica.