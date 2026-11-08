Catamarca moviliza a sus peregrinos para recibir al Papa en Córdoba y Buenos Aires

La comunidad católica de Catamarca se prepara para vivir una jornada de encuentro y celebración con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina. Este lunes, a las 22.00, partirá desde el Parque de los Niños una peregrinación diocesana con destino a la provincia de Córdoba, donde los fieles participarán de la Santa Misa que presidirá el Santo Padre.

La delegación estará integrada por 164 peregrinos, provenientes de distintas localidades y comunidades de la provincia. El grupo reunirá a representantes de Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Bañado de Ovanta, Capayán, Ambato y Fiambalá, en una convocatoria que expresa la participación de diversos puntos del territorio catamarqueño en las actividades previstas por la visita papal.

El acompañamiento espiritual y pastoral de la peregrinación estará a cargo del padre Marcelo Amaya, párroco de San José de Piedra Blanca, quien viajará junto a los fieles para participar de las celebraciones en la vecina provincia.

La partida, prevista para las 22.00 de este lunes desde el Parque de los Niños, marcará el inicio del viaje de los peregrinos catamarqueños hacia Córdoba. Allí, la delegación tendrá como actividad central la participación en la Santa Misa que será presidida por el Papa León XIV.

La Santa Misa en el predio de Fadea

Uno de los momentos centrales de la visita del Santo Padre tendrá lugar en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), en Córdoba. En ese espacio, a las 10.00, León XIV presidirá la Santa Misa, celebración religiosa que contará con la presencia de la delegación proveniente de Catamarca.

La participación de los 164 peregrinos en esta actividad constituye el principal objetivo del viaje diocesano. Los fieles se trasladarán hasta la vecina provincia para acompañar al Papa en una celebración que se inscribe en el marco de su visita a la Argentina.

El cronograma establecido contempla también el regreso de la delegación. Según lo previsto, los peregrinos catamarqueños emprenderán el retorno este martes 10, aproximadamente a las 22.00. De esta manera, el viaje tendrá una duración acotada, organizada en función de la participación en la Santa Misa y de las actividades vinculadas con la presencia del Santo Padre en Córdoba.

Jóvenes catamarqueños participarán de la vigilia en Buenos Aires

En paralelo con la peregrinación diocesana hacia Córdoba, la juventud catamarqueña también tendrá representación en las actividades vinculadas con la visita del Papa León XIV.

Los coordinadores del Equipo Diocesano de Pastoral de Juventud de Catamarca emprendieron este lunes por la mañana su viaje hacia Buenos Aires. En ese marco, Camila Luján y Agustín Sosa fueron elegidos para participar de la vigilia de jóvenes con el Santo Padre, prevista para el martes 10 de noviembre.

El encuentro reunirá a otros 199 jóvenes de todo el país, por lo que los representantes catamarqueños compartirán la actividad con participantes provenientes de distintas regiones de la Argentina.

La emoción de representar a la juventud catamarqueña

Antes de emprender el viaje, los jóvenes expresaron su entusiasmo por la posibilidad de participar de la vigilia y representar a la comunidad catamarqueña.

"Estamos muy emocionados por esta gran posibilidad de representar a los jóvenes de nuestra Diócesis. Nos encomendamos a sus oraciones y a la intercesión de Nuestra Morenita del Valle y de nuestro Beato Esquiú", manifestaron.

El mensaje compartido por los representantes refleja la emoción con la que afrontan esta experiencia y la importancia que atribuyen a la representación de la juventud de la Diócesis. En sus palabras, también expresaron el pedido de acompañamiento a través de las oraciones y la referencia a Nuestra Morenita del Valle y al Beato Esquiú.