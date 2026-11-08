La Residencia Universitaria inicia obras para mejorar la seguridad

La Residencia Universitaria Provincial "Abuelas de Plaza de Mayo" puso en marcha una primera etapa de obras de puesta en valor que contempla mejoras en la iluminación, trabajos de pintura y el acondicionamiento de distintos espacios del edificio. Las tareas forman parte de una serie de intervenciones destinadas a mejorar las condiciones en las que los estudiantes desarrollan su vida cotidiana dentro del establecimiento.

El plan de trabajos comprende tanto sectores interiores como espacios exteriores de la residencia, con el propósito de renovar las instalaciones y contribuir a la seguridad y al bienestar de la comunidad que habita el lugar. Entre las principales acciones previstas se encuentra el recambio de luminarias por tecnología LED en diferentes ambientes, además de mejoras en la iluminación de la cancha y refacciones en áreas comunes.

El director de la institución, Alejandro Bambicha, informó que el inicio de las tareas fue posible mediante un trabajo articulado con el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y el Ministerio de Hacienda y Obra Pública. La coordinación entre las áreas permitió comenzar con esta primera instancia de intervenciones, que comprende distintos puntos del edificio.

Recambio de luminarias y acondicionamiento de espacios comunes

Uno de los ejes centrales de las obras es la renovación del sistema de iluminación. En esta etapa, se prevé la instalación de luminarias LED en los pasillos, la sala de computación, el comedor y las habitaciones. Se trata de espacios utilizados diariamente por los estudiantes que residen en el establecimiento, por lo que las mejoras están orientadas a acompañar las actividades que desarrollan durante su permanencia allí.

Las tareas también incluyen intervenciones en el salón de usos múltiples, junto con mejoras en la iluminación exterior de la cancha. A estos trabajos se suman las acciones de pintura y acondicionamiento de diferentes sectores, contempladas dentro de la primera etapa de puesta en valor.

El conjunto de las intervenciones busca mejorar las condiciones generales de la residencia, tanto en los ambientes destinados al descanso y al estudio como en aquellos espacios compartidos por los jóvenes. La renovación de las instalaciones constituye una parte de los trabajos proyectados para preservar el edificio y favorecer su funcionamiento cotidiano.

Al referirse a los objetivos de las obras, Bambicha destacó el impacto que las mejoras pueden tener en la vida de los residentes. "Esto permite sin duda alguna generar un bienestar, una seguridad y mejorar la condición de vida de los residentes y de toda la comunidad en esta residencia", señaló.

Oportunidades educativas a jóvenes del interior

La puesta en valor de la Residencia Universitaria Provincial se vincula con la función que cumple la institución dentro de la provincia: brindar alojamiento a jóvenes del interior catamarqueño que necesitan permanecer en la ciudad para continuar sus estudios y formarse profesionalmente.

En ese marco, el director destacó la importancia de mantener y mejorar las instalaciones de un establecimiento que acompaña las trayectorias educativas de estudiantes provenientes de distintas localidades. Las obras, según explicó, responden al compromiso de preservar un espacio que ofrece oportunidades para que más jóvenes puedan avanzar en su formación.

La residencia constituye una alternativa de alojamiento para quienes, por su lugar de origen, requieren un espacio donde vivir mientras desarrollan sus estudios. Por ese motivo, el mantenimiento de sus instalaciones y el acondicionamiento de sus distintos ambientes forman parte de las acciones destinadas a sostener las condiciones de permanencia de los estudiantes.

Bambicha remarcó que el cuidado del edificio debe estar relacionado con la continuidad de la función educativa y social para la que fue creado. En ese sentido, expresó: "La residencia fue creada para que jóvenes del interior de la provincia de Catamarca puedan crecer, ser profesionales y hoy tenemos el compromiso de seguirla cuidando para que más jóvenes, más familias puedan tener a sus hijos recibidos, como así también que el interior catamarqueño tenga más profesionales".