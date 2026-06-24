Catamarca y otras 15 provincias seguirán bajo alerta por frío extremo y heladas

La ola de frío que se instaló sobre gran parte del territorio argentino seguirá marcando el pulso del tiempo durante los próximos días y mantendrá en alerta a una extensa franja del país, incluida Catamarca. Así lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que confirmó la continuidad de un escenario dominado por temperaturas extremas, heladas generalizadas y escasas precipitaciones, en un contexto donde el invierno muestra su versión más rigurosa y persistente.

Después de una de las jornadas más frías del año en distintas regiones, el pronóstico no anticipa un alivio inmediato. Por el contrario, el organismo nacional prevé que el aire polar continúe instalado sobre buena parte de la Argentina, sosteniendo mínimas muy bajas, máximas con apenas una leve recuperación y un patrón meteorológico estable que, lejos de traducirse en mejoras térmicas, consolidará amaneceres gélidos y nuevas heladas en numerosas provincias.

La advertencia alcanza a 16 jurisdicciones del país, entre ellas Catamarca, y se enmarca en una alerta amarilla por temperaturas extremas frías emitida por el SMN. El alcance geográfico de la advertencia refleja la magnitud del fenómeno: no se trata de un episodio aislado ni localizado, sino de una masa de aire frío que impacta de manera simultánea sobre regiones del centro, norte y oeste del país, con consecuencias tanto en la vida cotidiana como en la salud y en algunas actividades productivas.

Una alerta extendida a 16 provincias

El mapa de advertencias del Servicio Meteorológico Nacional incluye a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. En todas esas provincias rige una alerta amarilla por frío extremo, una categoría que, de acuerdo con la comunicación oficial del organismo, implica la posibilidad de efectos sobre la salud, especialmente en personas consideradas de mayor vulnerabilidad.

La persistencia del fenómeno no solo se mide por la extensión territorial, sino también por su duración. El SMN indicó que las condiciones invernales se mantendrán al menos hasta la próxima semana, lo que implica varios días más de temperaturas muy bajas y de estabilidad atmosférica. Esa continuidad es uno de los elementos que vuelve especialmente relevante la advertencia, ya que transforma una irrupción polar en un episodio sostenido de frío intenso.

Desde el organismo advirtieron además que estos valores térmicos pueden tener impacto sobre la salud, con especial atención sobre adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. En ese sentido, la alerta no se limita a un dato técnico sobre el estado del tiempo, sino que funciona también como una señal preventiva frente a una situación que puede afectar a sectores sensibles de la población.

Catamarca, entre las provincias bajo advertencia

Dentro del listado de provincias alcanzadas por la alerta, Catamarca aparece incluida en un escenario que no muestra señales de cambio brusco en el corto plazo. La provincia comparte con buena parte del norte y del centro del país un patrón dominado por el aire polar, con mañanas muy frías, temperaturas persistentes y un contexto general de estabilidad atmosférica.

La inclusión de Catamarca dentro de la alerta amarilla confirma que el impacto de la ola polar no se limita a las regiones históricamente más frías del país, sino que alcanza también a provincias del norte argentino donde el descenso térmico adquiere una dimensión particular cuando se sostiene durante varios días consecutivos. El pronóstico del SMN ubica a la provincia dentro de una franja amplia del país que seguirá atravesada por el frío intenso, sin precipitaciones significativas y con heladas como uno de los fenómenos más repetidos en el interior.

Heladas persistentes en el centro y norte del país

Uno de los rasgos más marcados del escenario meteorológico actual es la continuidad de las heladas. Según el reporte, durante los últimos días se registraron heladas moderadas y fuertes en amplias zonas de la región pampeana, Cuyo y el NOA, y esa situación se mantendrá durante buena parte de la semana.

El impacto de ese fenómeno no se concentra únicamente en las grandes ciudades. En provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se esperan nuevas madrugadas con temperaturas cercanas o inferiores a los 0 grados, un umbral que vuelve a poner en escena el riesgo de heladas generalizadas, especialmente en sectores rurales. Allí, el frío no solo se siente en la vida cotidiana de la población, sino que también repercute sobre la actividad agropecuaria, que ya viene registrando el impacto de las bajas temperaturas.

La persistencia de las heladas es uno de los indicadores más claros de que la ola polar no está en retirada. Aunque el pronóstico menciona una leve recuperación de las máximas, las mínimas seguirán siendo el componente más crítico del panorama, con amaneceres muy fríos y temperaturas que en distintos puntos del país se mantendrán por debajo de los valores habituales para esta época.

Pocas lluvias y tiempo estable

Más allá del frío extremo, el panorama meteorológico presenta otro rasgo dominante: la escasez de precipitaciones. El SMN anticipó que no habrá cambios bruscos en el patrón meteorológico durante los próximos días y que la estabilidad atmosférica seguirá predominando en buena parte del país.

Ese escenario implica que, aunque el tiempo se mantenga mayormente estable y sin lluvias relevantes, las temperaturas no experimentarán un repunte significativo. La mejora que podría comenzar a observarse a partir del viernes aparece asociada a una recuperación general de las condiciones meteorológicas, pero no a un giro contundente en materia térmica. En otras palabras, el tiempo tenderá a mostrarse más estable, pero el frío seguirá siendo el protagonista.

La combinación de cielos estables, pocas lluvias y aire polar configura un cuadro típico de invierno riguroso, en el que la ausencia de precipitaciones no se traduce en alivio, sino en la persistencia de mañanas muy frías, heladas y tardes con recuperación apenas moderada.

Un invierno que seguirá mostrando su cara más dura

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional deja un mensaje claro: el invierno no afloja y seguirá mostrando su costado más severo en gran parte de la Argentina. La continuidad de la alerta en Catamarca y otras 15 provincias confirma que la ola polar aún no alcanzó su final y que los próximos días seguirán marcados por un patrón de frío intenso, heladas y estabilidad atmosférica.

La escena que se proyecta para el resto de la semana combina amaneceres gélidos, temperaturas persistentemente bajas y un escenario con pocas lluvias, en el que la recuperación térmica será, en el mejor de los casos, apenas moderada. Para Catamarca, incluida dentro del esquema de advertencias del SMN, eso implica transitar varios días más bajo condiciones invernales severas, con el frío como principal factor meteorológico y con un monitoreo constante sobre su impacto en la salud y en la vida cotidiana.