Catamarca: el Parque Adán Quiroga será sede de la "Caminatón" por el Día del Síndrome de Down

La provincia de Catamarca será escenario este sábado 28 de marzo de una nueva edición de la "Caminatón", una propuesta que se consolida año a año y que se enmarca en las actividades por el Día Mundial del Síndrome de Down.

El evento se desarrollará desde las 15 en el Parque Adán Quiroga y tendrá como lema "Como vos", con el objetivo de convocar a la comunidad a participar de una jornada centrada en la inclusión, el encuentro y la participación.

La iniciativa propone promover valores como el respeto, la empatía y la igualdad, a través de una actividad de carácter deportivo y recreativo.

La caminata consistirá en un recorrido alrededor del parque, con la participación de niños, niñas y adolescentes, acompañados por sus familias.

Además, durante la jornada habrá distintos stands, propuestas recreativas, música y juegos, con el fin de generar un espacio de integración abierto a toda la comunidad.