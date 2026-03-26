Catamarca participó en la Asamblea del Consejo Federal de Turismo

La provincia de Catamarca dijo presente este jueves en l (CFT), un encuentro de relevancia nacional que se desarrolló en la ciudad de Rosario y que reunió a autoridades y referentes del sector turístico de todo el país.

La participación catamarqueña se dio en el marco de una agenda centrada en el análisis del presente y el futuro del turismo en Argentina, en un ámbito de intercambio institucional que convocó tanto a representantes provinciales como del gobierno nacional.

La delegación estuvo encabezada por la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, quien participó activamente de las distintas instancias de trabajo junto a la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín. Ambas funcionarias formaron parte de los espacios de diálogo e intercambio con sus pares de otras jurisdicciones.

Elección de nuevas autoridades del CFT

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la elección del nuevo presidente del Consejo Federal de Turismo, una decisión que forma parte de la dinámica institucional del organismo.

La responsabilidad recayó en:

Dante "Willy" Querciali

Presidente del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR)

Titular del Ente Patagónico

Su designación se concretó en el marco de la asamblea, consolidando una nueva conducción para el CFT en una etapa marcada por desafíos y transformaciones en el sector turístico.

Ejes estratégicos en debate

Durante el desarrollo de la asamblea, los participantes abordaron una serie de temas considerados centrales para el desarrollo del turismo en Argentina, con una agenda que incluyó aspectos estructurales y de proyección.

Entre los principales ejes tratados se destacan:

Financiamiento internacional , con el acompañamiento del Banco Mundial

, con el acompañamiento del Conectividad aérea

Estrategias de promoción turística

Innovación en el sector

Puesta en valor del patrimonio

Estos puntos reflejan un enfoque integral que busca fortalecer la actividad turística a través de políticas coordinadas y herramientas de desarrollo que impacten tanto en el corto como en el largo plazo.

Primera reunión anual del Ente Norte Turismo

En paralelo a la asamblea del CFT, se llevó a cabo en Rosario la primera reunión anual del Ente Norte Turismo, un espacio que reúne a las autoridades del área de las provincias del Norte argentino.

En este ámbito, se concretó una definición institucional de relevancia para Catamarca: la ratificación de Daiana Roldán como presidenta del organismo regional. Esta decisión reafirma el rol de la provincia en la conducción del bloque y en la articulación de políticas turísticas conjuntas.

La reunión contó con la participación de representantes de todas las provincias del Norte, consolidando un espacio de trabajo regional orientado a la planificación estratégica.

Trabajo articulado para la promoción regional

Desde el Ente Norte Turismo se impulsa un enfoque de trabajo basado en la articulación entre provincias, con el objetivo de diseñar e implementar estrategias conjuntas de posicionamiento turístico.

El organismo apunta a fortalecer la presencia de la región en distintos mercados, con especial énfasis en la internacionalización de sus destinos. Esta línea de acción busca potenciar las capacidades de cada provincia mediante una visión integrada.

Entre los objetivos del Ente Norte se destacan: