Fumigación en La Cruz Negra: nuevo operativo sanitario nocturno

El Ministerio de Salud informó que llevará adelante un nuevo operativo de fumigación en el barrio La Cruz Negra, en una intervención programada en este caso para mañana viernes 27 de marzo a partir de las 23 horas. La acción estará a cargo del equipo de la Brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis, que desplegará tareas específicas para el control de mosquitos en la zona.

El operativo se concentrará en un perímetro claramente delimitado dentro del barrio, comprendido entre las siguientes arterias:

Waldino Correa

Avenida Ramón Recalde

Padre Orellana

Ramón Vivanco Salles

Gobernador Emilio Castro

Avenida Presidente Castillo

Este esquema territorial define el área de intervención en la que se desarrollarán las tareas de fumigación, con el objetivo de reducir la presencia de mosquitos adultos en el sector.

Recomendaciones para los vecinos

En el marco del operativo, las autoridades sanitarias emitieron una serie de indicaciones dirigidas a los residentes del barrio, orientadas a garantizar la efectividad de la fumigación y minimizar riesgos.

Entre las principales recomendaciones se destaca mantener puertas y ventanas abiertas durante el procedimiento, permitir el ingreso del humo con insecticida al interior de las viviendas y exceptuar a personas con problemas respiratorios, quienes deben adoptar medidas diferentes

En el caso de personas con afecciones respiratorias, se indicó expresamente que deben mantener puertas y ventanas cerradas y evitar la exposición al humo generado durante la fumigación.

Estas pautas buscan equilibrar la efectividad del operativo con el cuidado de la salud de los habitantes, teniendo en cuenta situaciones particulares dentro de la comunidad.

Alcance real de la fumigación

Desde el Ministerio de Salud se hizo especial hincapié en aclarar que la fumigación, si bien es una herramienta relevante, no constituye una solución definitiva para eliminar la población de mosquitos.

En este sentido, se explicó que la aplicación de insecticidas está orientada a eliminar mosquitos adultos presentes en el ambiente. Sin embargo, se remarcó que esta medida no resulta efectiva para erradicar huevos y larvas.

Esta aclaración resulta clave para comprender el alcance del operativo y evitar interpretaciones erróneas sobre su impacto total.

La importancia del descacharrado

Ante las limitaciones de la fumigación, las autoridades sanitarias insistieron en que la principal estrategia de prevención sigue siendo la eliminación de criaderos de mosquitos, conocida comúnmente como descacharrado.

Este procedimiento implica la remoción de objetos y recipientes que puedan acumular agua y convertirse en espacios propicios para la reproducción del mosquito.

El Ministerio subrayó que el descacharrado es:

La medida más efectiva para prevenir la proliferación

Una acción que requiere compromiso sostenido de la comunidad

Un complemento indispensable de las tareas de fumigación

La combinación de ambas estrategias —fumigación y eliminación de criaderos— constituye el enfoque integral para el control de vectores.