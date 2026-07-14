Catamarca participó del Encuentro Nacional de Pastoral de la Salud en Córdoba

Entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio, la Residencia Franciscana de San Antonio de Arredondo, en la provincia de Córdoba, fue sede del Encuentro Nacional de Delegados de Pastoral de la Salud, una convocatoria que reunió a delegados y capellanes de las distintas jurisdicciones eclesiásticas del país con el propósito de profundizar el trabajo pastoral en el ámbito de la salud y abordar los desafíos actuales que enfrenta esta misión de la Iglesia.

La Diócesis de Catamarca tuvo una destacada participación en estas jornadas a través de la presencia de Mons. Luis Urbanč, obispo de Catamarca y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Argentina, quien estuvo acompañado por el padre Martín Melo, secretario ejecutivo de la mencionada Comisión.

También integraron la delegación catamarqueña el padre Daniel Pavón, asesor de la Pastoral de la Salud, junto con los agentes pastorales Cristian Núñez, Raquel Pereyra, Gabriela Aranda y Sonia Ordoñez, quienes participaron de las distintas instancias de formación, reflexión e intercambio desarrolladas durante los tres días del encuentro.

Los desafíos pastorales y éticos al final de la vida

Las jornadas estuvieron dedicadas al análisis de los "Desafíos pastorales y éticos al final de la vida", una temática que permitió generar espacios de reflexión en torno a los cuidados paliativos y la dignidad intrínseca de las personas.

A lo largo del encuentro, los participantes profundizaron distintos aspectos relacionados con el acompañamiento pastoral de quienes atraviesan enfermedades graves o situaciones cercanas al final de la vida, abordando el tema desde perspectivas médicas, éticas y pastorales.

Uno de los principales ejes de debate estuvo centrado en los "Aspectos científicos sobre el final de la vida: eutanasia vs. cuidados paliativos", un tema desarrollado mediante diversas exposiciones que buscaron aportar elementos de análisis para la tarea pastoral en los distintos ámbitos sanitarios del país.

Las principales ponencias del encuentro

Entre las conferencias más relevantes se destacó la del doctor Hernán Carranza, especialista en Oncología y Medicina Paliativa, quien expuso acerca de las diferencias entre los cuidados paliativos y la eutanasia.

Durante su presentación, explicó que los cuidados paliativos constituyen una especialidad médica respaldada por la evidencia científica, mientras que definió a la eutanasia como un acto deliberado destinado a causar la muerte. Otro de los aportes estuvo a cargo del padre Andrés Tello Cornejo, director de la Pastoral Hospitalaria de Buenos Aires, quien desarrolló una reflexión basada en la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede "Samaritanus Bonus".

En ese marco, remarcó la premisa de "curar si es posible, cuidar siempre", al tiempo que destacó la importancia de combatir la denominada "cultura del descarte", concepto que formó parte de las reflexiones compartidas durante el encuentro.

Por su parte, el padre y médico Andrés Rousseu-Salet, asesor de la Pastoral de la Salud de Córdoba, realizó un recorrido por el Magisterio de la Iglesia, ratificando el rechazo tanto a la eutanasia como al encarnizamiento terapéutico.

Intercambio de experiencias pastorales

Además de las exposiciones académicas y pastorales, el encuentro nacional incluyó espacios destinados al intercambio de experiencias desarrolladas por distintas instituciones vinculadas al acompañamiento de personas enfermas y sus familias.

Durante las jornadas se presentaron iniciativas impulsadas por la Iglesia, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, entre ellas:

Manos Abiertas , con la Casa de la Bondad .

, con la . Centro Santa María , con el Ministerio de la Escucha .

, con el . Fundación Soles , dedicada al acompañamiento de familias de niños con cáncer.

, dedicada al acompañamiento de familias de niños con cáncer. Otras experiencias pastorales y sociales compartidas por las distintas jurisdicciones eclesiásticas.

Estos espacios permitieron a los participantes conocer diferentes modalidades de trabajo orientadas al acompañamiento integral de personas que atraviesan situaciones de enfermedad, así como fortalecer el intercambio de experiencias entre las distintas diócesis del país.

El cardenal Ángel Rossi en la misa de clausura

Las jornadas concluyeron con la celebración de la Santa Misa, presidida por el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba.

La celebración fue concelebrada por Mons. Luis Urbanč y los sacerdotes participantes del encuentro, poniendo fin a tres días de trabajo, reflexión y formación en torno a la misión de la Pastoral de la Salud.

La participación de la delegación catamarqueña reafirmó la presencia de la diócesis en este espacio nacional de intercambio pastoral, donde representantes de distintas jurisdicciones eclesiásticas reflexionaron sobre los desafíos que plantea el acompañamiento de las personas en el final de la vida, profundizando aspectos vinculados con los cuidados paliativos, la dignidad humana y la acción pastoral en el ámbito sanitario.