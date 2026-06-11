La Casa de la Puna desplegará una agenda cultural con más de 100 expositores

La Casa de la Puna se prepara para vivir un nuevo fin de semana largo con una amplia programación cultural que combinará producción local, gastronomía regional, música, danza y actividades recreativas destinadas a toda la familia. El emblemático espacio cultural volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad a través de una propuesta que reunirá a expositores, artistas y emprendedores de distintos puntos de la provincia.

Las actividades tendrán como escenario principal la Plaza Quique Sánchez Vera, ubicada frente a la Casa de la Puna, donde se desarrollará una nueva edición de la feria Manos Catamarqueñas, una iniciativa que busca poner en valor el trabajo de emprendedores, artesanos, productores y diseñadores locales.

La propuesta se llevará a cabo el sábado 13 y domingo 14, en el horario de 12 a 18, y contará con la participación de más de 100 expositores provenientes de Capital y de distintos municipios de Catamarca.

Producción, creatividad y trabajo local

La nueva edición de Manos Catamarqueñas convocará a una amplia diversidad de participantes vinculados a la producción y el desarrollo local. Entre los sectores representados se encontrarán:

• Emprendedores.

• Artesanos.

• Productores.

• Diseñadores.

• Instituciones.

La presencia de más de un centenar de expositores permitirá a los visitantes recorrer diferentes propuestas vinculadas a la producción catamarqueña y conocer el trabajo que se desarrolla en distintos puntos de la provincia.

Además de los espacios destinados a la exhibición y comercialización de productos, la feria contará con sectores temáticos especialmente organizados para ofrecer una experiencia integral a quienes concurran durante ambas jornadas.

Gastronomía y espacios temáticos para todos los gustos

Uno de los principales atractivos del encuentro será la oferta gastronómica que acompañará las actividades culturales y recreativas. La organización dispuso un espacio específico destinado a la gastronomía, donde los visitantes podrán encontrar distintas alternativas para disfrutar durante el recorrido por la feria.

Entre los sectores previstos se destacan:

• Espacio gastronómico con food trucks.

• Rincón matero gestionado por emprendedores.

• Sector institucional para la exposición de proyectos y actividades.

• Participación de organismos públicos.

• Presencia de empresas invitadas.

La incorporación de estos espacios busca ampliar la experiencia de los asistentes y generar ámbitos de encuentro donde confluyan la producción, la cultura y la promoción institucional.

Talleres y espectáculos al aire libre

Como ocurre habitualmente en las actividades organizadas en la Casa de la Puna, la programación incluirá talleres participativos y espectáculos gratuitos destinados a públicos de todas las edades.

La actividad artística comenzará el sábado a las 12.30 con un taller de gato y chacarera a cargo de la bailarina Rita Soria. La propuesta aparece como una invitación para comenzar a vivir el clima de la próxima edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, acercando al público a dos de las expresiones más representativas de la danza folklórica.

Luego del taller, el escenario al aire libre recibirá una serie de presentaciones artísticas.

Durante la jornada del sábado actuarán:

• Ballet Folklórico Municipal.

• Dalma Robles.

• El Vendaval.

• Delegación artística de Extensión Universitaria.

La programación continuará el domingo con nuevas actividades vinculadas a la danza y la música.

Tras una nueva jornada de talleres, subirán al escenario:

• Ballet Dejando Huellas.

• Maite Díaz.

• La Tríada.

La propuesta artística tiene como objetivo poner en valor el talento local y brindar espacios de difusión a músicos, bailarines y agrupaciones culturales.

Achalay se suma con peñas y sabores regionales

La agenda cultural también tendrá continuidad dentro de la Casa de la Puna a través de las actividades organizadas por el emprendimiento Achalay, que acompañará la programación general con peñas folklóricas y una oferta gastronómica centrada en comidas regionales y vinos catamarqueños.

Las actividades comenzarán el viernes 12 a las 22 horas con una velada que contará con la presentación de Elías Motrán y Anita "La Más Bonita".

La organización informó que esta propuesta tendrá derecho de espectáculo.

"La Puna se viste de Poncho"

El sábado 13, desde las 12.30, Achalay desarrollará la peña folklórica denominada "La Puna se viste de Poncho", una propuesta que reunirá a músicos y cuerpos de danza en una jornada especialmente dedicada a la cultura tradicional.

La programación artística estará integrada por:

• Rafael Toledo.

• Rastros del Tiempo.

• Sonckoy.

• Dúo Guyay.

• Facundo Ortega.

A ellos se sumarán los ballets:

• Semblanza.

• Dueños del Tiempo.

• Sentir del Alma.

La peña contará con entrada paga y formará parte de las actividades centrales previstas para el sábado.