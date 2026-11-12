Catamarca se prepara para la temporada de lluvias: refuerzan las obras preventivas en los ríos

Con la mirada puesta en el inicio de la temporada estival, Catamarca cuenta con perspectivas climáticas favorables para los próximos meses. Los últimos informes oficiales del Boletín Hidrometeorológico Nacional, elaborados a partir de los datos técnicos procesados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anticipan que las precipitaciones durante el trimestre en curso se mantendrán dentro de los parámetros normales y habituales para esta época del año.

La previsión representa un escenario de relativa tranquilidad para la población provincial, especialmente frente a la posibilidad de fenómenos climáticos de mayor intensidad. La situación de Catamarca se diferencia de la que atraviesan otras regiones argentinas, particularmente el Litoral y Cuyo, donde actualmente se registran indicadores de máxima alerta hídrica.

Sin embargo, desde los organismos técnicos remarcan que el panorama no debe interpretarse como una situación definitiva. El avance del fenómeno de El Niño configura un escenario dinámico y evolutivo, por lo que las tendencias meteorológicas son revisadas permanentemente.

La información que permite establecer estas proyecciones cuenta con la colaboración de una decena de entidades científicas del país y se actualiza quincenalmente por medio del SMN. Su llegada a Catamarca se concreta a través del Consejo Hídrico Federal (COHIFE), organismo del que la provincia forma parte como miembro activo.

Limpieza y encauzamiento: las obras que se intensifican antes del verano

Mientras se aguarda el desarrollo de la temporada de lluvias, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de Catamarca puso en marcha un intensivo plan de contingencia destinado a reducir los riesgos asociados a las posibles crecientes de los ríos.

Los trabajos se desarrollan aprovechando las condiciones actuales de los cauces, que durante noviembre presentan un bajo caudal. Esta situación permite que las cuadrillas oficiales intervengan en sectores considerados críticos y susceptibles de inundación, mediante tareas de limpieza, despeje y encauzamiento.

La estrategia apunta a anticiparse a los efectos de las primeras precipitaciones estivales. El propósito es que, cuando comiencen a registrarse las crecientes, los ríos encuentren sus cauces completamente despejados y en condiciones óptimas para contener los caudales ordinarios previstos para el verano.

La ocupación de las riberas, una preocupación que excede al pronóstico

A pesar de las previsiones meteorológicas favorables, las autoridades provinciales pusieron el foco en una problemática que consideran cada vez más preocupante: el avance de las actividades humanas sobre las márgenes de los ríos.

En los últimos años se detectó un incremento de los asentamientos poblacionales y de las actividades recreativas en sectores severamente expuestos a riesgos hídricos. Esta situación se encuentra potenciada por la falta de regulación en el uso del suelo y representa un factor de vulnerabilidad frente a eventuales inundaciones.

La advertencia alcanza tanto a quienes permanecen en estas zonas de manera permanente como a quienes las utilizan transitoriamente. La ocupación residencial o recreativa de terrenos próximos a los cauces puede elevar exponencialmente el peligro cuando se producen desbordes.

En este contexto, el Ejecutivo provincial realizó un llamado riguroso a la comunidad y a los municipios para extremar los controles y promover una mayor conciencia sobre los riesgos de ocupar estos espacios.

El pedido apunta a restringir de manera tajante cualquier actividad que implique la permanencia de personas en zonas ribereñas expuestas a desbordes. La medida comprende tanto las construcciones edilicias como la habilitación de campings y otros espacios destinados a actividades recreativas en sectores aledaños a los márgenes de los ríos.

Monitoreo permanente y responsabilidad ciudadana para una temporada segura

El escenario que se presenta para Catamarca combina pronósticos de precipitaciones dentro de los valores normales, trabajos preventivos sobre los cauces y advertencias vinculadas con la ocupación de terrenos en áreas de riesgo.

En ese marco, las autoridades confirmaron que mantendrán un monitoreo ininterrumpido de las alertas meteorológicas, con el objetivo de seguir de cerca la evolución de las condiciones climáticas y contar con información actualizada durante toda la temporada.