Turismo en Catamarca: prestadores hoteleros analizaron la situación del sector

En la mañana de este jueves, se llevó a cabo el primer Café Turístico, una propuesta impulsada para fortalecer los vínculos entre el sector público y privado y promover la participación de los distintos actores que integran la cadena de valor del turismo local. El encuentro tuvo lugar en el Apart Hotel La Concepción y estuvo encabezado por la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, junto a integrantes de su equipo de trabajo.

La jornada reunió a propietarios, responsables y encargados de alojamientos de distintas categorías de la ciudad, en una convocatoria orientada a escuchar de primera mano las realidades que atraviesa el sector, identificar sus principales necesidades y avanzar en posibles herramientas que contribuyan a mejorar su competitividad.

La selección de los participantes surgió de un relevamiento realizado por el Observatorio Estadístico Municipal, que permitió identificar establecimientos con una tasa de ocupación inferior al 15%, un indicador que genera preocupación en el Municipio y que motivó la necesidad de generar un espacio específico de intercambio.

En esta primera edición participaron referentes de Residencial Inca Huasi, Meke's Bed and Breakfast, La Casita Hostel & Suite, Hotel Suma Huasi, Hotel Pucará, Almamarka Cabañas, Limón Dulce Hostel y el establecimiento anfitrión. También estuvo presente el gerente de Banco Galicia Catamarca, Alejandro Rossa, quien se acercó para conocer directamente la problemática que atraviesa esta actividad.

Una modalidad de encuentro que busca superar las reuniones tradicionales

A diferencia de los formatos habituales de reuniones institucionales, los Cafés Turísticos fueron concebidos como espacios de conversación cercana, participativa y abierta, donde cada prestador pueda compartir sus experiencias, expresar inquietudes y aportar propuestas para el crecimiento de la actividad turística.

Durante el encuentro, los participantes pusieron en común los principales obstáculos y desafíos que enfrenta el sector, pero también identificaron fortalezas y oportunidades sobre las cuales trabajar. El intercambio permitió abordar problemáticas compartidas y comenzar a delinear posibles líneas de acción para dar respuesta a las necesidades planteadas.

Uno de los aspectos más valorados de esta primera experiencia fue, precisamente, la posibilidad de generar vínculos entre prestadores que desarrollan una misma actividad, pero que muchas veces no cuentan con instancias concretas para reunirse, intercambiar experiencias y construir respuestas conjuntas.

En ese sentido, la propuesta municipal apunta a dejar atrás las dinámicas de trabajo aislado y avanzar hacia una mayor articulación entre los distintos establecimientos. La intención es fortalecer el sentido de pertenencia, consolidar una red de colaboración y generar condiciones para compartir conocimientos, coordinar esfuerzos y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo turístico de la Capital.

La apuesta por una red de alojamientos conectados

Al finalizar la jornada, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, destacó la importancia de esta primera convocatoria como punto de partida para consolidar una dinámica de trabajo participativa y sostenida en el tiempo.

«Hemos compartido junto a ocho alojamientos con baja ocupación hotelera toda la problemática y las necesidades para poder crecer en esta temática. El gran logro de este encuentro fue poder vincularnos, sentir que no estamos solos, que formamos parte de una red de alojamientos conectados y, sobre todo, que tenemos mucho camino por recorrer juntos, trabajar en sinergia y crecer en el desafío de que Catamarca sea una ciudad turística», expresó la funcionaria.

La reflexión de Galíndez sintetiza el propósito central de la iniciativa: convertir el diálogo entre los actores del sector en una herramienta de trabajo permanente. La posibilidad de reconocerse como parte de una misma red aparece como uno de los primeros resultados de esta experiencia, especialmente en un contexto en el que algunos establecimientos registran niveles de ocupación inferiores al 15%.

Con este primer Café Turístico, el Municipio busca sentar las bases de una agenda de trabajo compartida, en la que las necesidades de los prestadores puedan traducirse en propuestas y acciones futuras. El desafío será sostener estos espacios de encuentro, profundizar la articulación público-privada y acompañar al sector hotelero en la búsqueda de mejores condiciones para su desarrollo.