La Maternidad sumó equipo de última generación para reforzar la seguridad de pacientes

La Maternidad Provincial "25 de Mayo" incorporó tecnología de última generación destinada a fortalecer sus servicios, mejorar los procedimientos de esterilización y elevar las condiciones de seguridad para las personas gestantes, los recién nacidos y todos los pacientes que requieren atención en quirófanos o salas de parto.

La presentación del nuevo equipamiento estuvo encabezada por la ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo, junto al director de la Maternidad Provincial "25 de Mayo", Daniel Ovejero, quienes dieron a conocer las características y prestaciones del dispositivo que comenzará a funcionar en el establecimiento sanitario.

Se trata del equipo Sterrad 100 Nx all clear, una incorporación que representa un avance para el sistema sanitario provincial, ya que es el primero de estas características disponible en el ámbito de la Salud Pública de Catamarca.

La llegada de esta tecnología apunta a ampliar y mejorar los servicios que brinda la institución, incorporando herramientas que permiten optimizar los procesos internos y garantizar mejores condiciones de seguridad durante las intervenciones médicas.

La adquisición adquiere especial relevancia por las características de los procedimientos que se realizan en una maternidad, donde la esterilización del instrumental constituye un aspecto fundamental para proteger la salud de las personas que reciben atención médica. En este contexto, disponer de un equipo especializado permite reforzar las condiciones de bioseguridad y acompañar el trabajo de los profesionales de las distintas áreas.

Esterilización a baja temperatura y mayor rapidez

Una de las principales características del Sterrad 100 Nx all clear es su capacidad para esterilizar instrumental delicado, óptico y microquirúrgico a baja temperatura y en tiempos récord.

Esta prestación permite trabajar con elementos que requieren procedimientos específicos de esterilización, incorporando un sistema que combina rapidez y seguridad para responder a las necesidades de los servicios médicos.

Entre sus principales beneficios se encuentra la reducción drástica de los riesgos de infecciones intrahospitalarias, un aspecto central para garantizar condiciones adecuadas durante las prácticas quirúrgicas y los procedimientos que se desarrollan en las salas de parto.

El nuevo equipamiento permitirá fortalecer la protección de distintos grupos de pacientes que concurren diariamente a la institución. La tecnología está orientada a garantizar que cada persona gestante, cada recién nacido y cada paciente que ingresa a quirófanos o salas de parto reciba atención bajo los más altos estándares de bioseguridad a nivel mundial.

La incorporación también representa una mejora en los procesos de trabajo del Servicio de Esterilización, ya que suma una herramienta tecnológica destinada a optimizar una tarea esencial para el funcionamiento de los establecimientos sanitarios.

Protege a los trabajadores y al ambiente

Otro de los aspectos destacados durante la presentación fue el impacto de esta tecnología sobre las condiciones laborales y ambientales.

Según se informó, el Sterrad 100 Nx all clear constituye una tecnología limpia, que permite cuidar tanto la salud de los trabajadores como el medio ambiente. Este componente amplía el alcance de la incorporación, dado que sus beneficios no están relacionados exclusivamente con la atención de los pacientes, sino también con las condiciones en las que el personal sanitario desarrolla sus actividades cotidianas.

En ese sentido, la utilización de equipamiento moderno en los procesos de esterilización permite fortalecer una tarea que forma parte de la organización y el funcionamiento de los servicios médicos.

La incorporación de tecnología de estas características también se vincula con la necesidad de contar con herramientas adecuadas para acompañar la complejidad de las prestaciones que brinda la institución, especialmente en áreas sensibles como los quirófanos, las salas de parto y la atención neonatal.

Destacaron la capacidad del sistema de salud pública

Durante la presentación, el director de la Maternidad Provincial "25 de Mayo", Daniel Ovejero, destacó el funcionamiento del sistema sanitario público y las capacidades profesionales y tecnológicas con las que cuenta la provincia.

En ese sentido, afirmó: "Nuestro sistema de salud pública está funcionando correctamente, tenemos medicina de alta complejidad y alta calidad y el personal capacitado para responder a las demandas".

Sus declaraciones estuvieron vinculadas con la importancia de sostener servicios sanitarios que puedan responder a las distintas necesidades de la población mediante la combinación de profesionales capacitados y equipamiento adecuado. Ovejero también hizo hincapié en las ventajas que representa la incorporación del nuevo esterilizador y en el alcance que tendrá para el conjunto del sistema sanitario.

"Este nuevo aparato tiene innumerables ventajas, no solo garantiza la salud de los pacientes que se atienden en la Maternidad, sino a toda la comunidad ya que es el único equipo en el sistema de salud pública", expresó. De esta manera, el director puso de relieve que la disponibilidad de este dispositivo trasciende las necesidades particulares del establecimiento, debido a que se trata del único equipo de estas características dentro de la Salud Pública provincial.

Equipamiento para distintos servicios

Ovejero también señaló que durante este año se realizaron compras de equipamiento destinadas a diferentes servicios de la Maternidad, como parte de un proceso de incorporación de tecnología para mejorar las prestaciones del establecimiento.

Al referirse a estas inversiones, destacó especialmente las características de la atención neonatal que brinda la institución y recordó que la Maternidad cuenta con la única terapia neonatal de la provincia. En ese contexto, sostuvo que el servicio está equipado con aparatos de última generación y dispone de profesionales capacitados para dar respuestas a las necesidades de atención.

La referencia a la terapia neonatal permite dimensionar la importancia que adquiere la actualización tecnológica dentro de la institución, particularmente en un área vinculada con la atención de recién nacidos que requieren cuidados especializados. El director remarcó que las compras realizadas durante el año estuvieron orientadas a distintos sectores de la Maternidad y que el objetivo es continuar fortaleciendo los recursos disponibles para responder a las demandas sanitarias.

Así, la incorporación del Sterrad 100 Nx all clear se suma al equipamiento adquirido para otros servicios, dentro de una política de ampliación y mejora de las capacidades del establecimiento.

Un salto cualitativo para el Servicio de Esterilización

Por su parte, el jefe del Servicio de Esterilización, Carlos Moya, destacó la importancia de contar con tecnología de vanguardia para garantizar la calidad de las prestaciones sanitarias.

Al referirse a la incorporación, explicó que quienes trabajan diariamente en la salud pública conocen que la atención de calidad no depende únicamente de la calidez humana y de la capacidad de los profesionales, sino también de las herramientas tecnológicas disponibles para desarrollar sus tareas.

En ese sentido, expresó: "Para quienes trabajamos día a día en la salud pública sabemos que la calidad de la atención no solo depende de la calidez y la capacidad de nuestros profesionales, sino también de contar con tecnología de vanguardia y este equipo representa un salto cualitativo histórico para nuestra Maternidad".