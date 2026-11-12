Con una teleconsulta desde Antofagasta oficializaron la Telesalud en Catamarca

El Ministerio de Salud de Catamarca presentó Telesalud, una política pública orientada a fortalecer el acceso a la atención médica mediante la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al sistema sanitario provincial. La iniciativa apunta a reducir las distancias geográficas, evitar traslados innecesarios y mejorar la conexión entre los distintos establecimientos que integran la red pública de salud.

La presentación tuvo como uno de sus momentos centrales una demostración en vivo del funcionamiento de esta modalidad de atención. Se realizó una teleconsulta entre una paciente del departamento Antofagasta de la Sierra y una profesional de Clínica Médica, con la participación de la ministra de Salud, Johana Carrizo.

La experiencia permitió mostrar cómo una persona que reside en una de las localidades más alejadas de los principales centros urbanos de la provincia puede acceder a una consulta médica mediante herramientas digitales, sin que la distancia represente necesariamente un impedimento para establecer contacto con un profesional.

La iniciativa se incorpora a una estrategia de transformación digital que busca ampliar las posibilidades de atención y fortalecer la articulación entre los establecimientos sanitarios. En ese sentido, Telesalud representa una alternativa para acercar los servicios médicos a las comunidades del interior, especialmente a aquellas que enfrentan mayores dificultades para trasladarse hasta los centros de referencia.

Un proceso de desarrollo que comenzó hace varios años

Durante la actividad, la ministra Johana Carrizo explicó que la implementación de esta herramienta es el resultado de un trabajo sostenido en materia de salud digital y no de una incorporación repentina al sistema sanitario.

"Esta herramienta no la conseguimos de un día para otro, sino que se viene trabajando hace mucho en salud digital", expresó la funcionaria, al referirse al proceso que permitió avanzar hacia nuevas modalidades de atención y comunicación entre los establecimientos de salud.

En ese contexto, recordó que los hospitales del interior provincial ya cuentan con experiencias de teleconsulta con instituciones de referencia de Catamarca. Entre ellas mencionó al Hospital de Niños, el Hospital San Juan Bautista y la Maternidad Provincial, establecimientos con los que se vienen desarrollando instancias de conexión profesional para facilitar la atención de pacientes.

Estas experiencias constituyen antecedentes del modelo que ahora busca consolidarse mediante Telesalud, ampliando las posibilidades de comunicación entre los equipos médicos y los establecimientos sanitarios distribuidos en el territorio provincial.

La ministra también destacó que los hospitales de Catamarca vienen desarrollando experiencias de teleconsulta con instituciones nacionales de referencia. En este grupo se encuentran los hospitales Garrahan, Gutiérrez y Padilla, con los cuales se establecieron instancias de vinculación para fortalecer las posibilidades de atención y consulta especializada.

Inversión provincial y un sistema digital propio

Otro de los aspectos destacados durante la presentación estuvo relacionado con la infraestructura tecnológica necesaria para poner en funcionamiento esta modalidad de atención. Carrizo señaló que la implementación de Telesalud requirió una inversión importante por parte del Gobierno Provincial, destinada a fortalecer las herramientas digitales del sistema sanitario.

"Para lograr esto se hizo una inversión muy importante del Gobierno Provincial; hoy Salud tiene su propio sistema digital, a partir del cual se puede contar con información de nuestros pacientes totalmente segura", afirmó la ministra.

La funcionaria puso así el acento en la importancia de contar con un sistema digital propio que permita disponer de información de los pacientes bajo condiciones de seguridad. Este componente forma parte del desarrollo tecnológico que acompaña la incorporación de nuevas modalidades de atención y facilita el funcionamiento de una red sanitaria conectada.

La disponibilidad de información segura constituye uno de los elementos centrales de esta transformación, ya que permite respaldar los procesos de atención y fortalecer la comunicación entre los distintos establecimientos que participan de las consultas.

Clínica Médica y Pediatría para personas sin obra social

Por su parte, Patricia Carrizo, integrante de la Comisión Directiva del Círculo Médico, explicó los alcances de la prestación y destacó que la modalidad permite brindar atención en Clínica Médica y Pediatría a personas que no cuentan con obra social, independientemente del lugar de la provincia en el que residan.

Este aspecto amplía la importancia de la iniciativa, ya que contempla a pacientes que pueden encontrar dificultades para acceder a determinadas prestaciones debido a las distancias o a las condiciones de traslado desde sus lugares de residencia.

La posibilidad de realizar consultas mediante herramientas digitales permite generar una alternativa de contacto con profesionales de la salud, sin que la ubicación geográfica de los pacientes sea necesariamente una barrera para recibir atención en las especialidades contempladas.

La incorporación de Clínica Médica y Pediatría establece, además, dos áreas de atención para el desarrollo de esta modalidad, con la posibilidad de alcanzar a personas de distintos departamentos y localidades de Catamarca.

Patricia Carrizo también hizo referencia a las oportunidades de crecimiento que presenta el sistema y consideró que la experiencia inicial puede ampliarse para llegar a una mayor cantidad de comunidades. "Este es un inicio que se puede ampliar mucho más, para llegar a todos los rincones donde a veces el acceso a los centros de salud es complicado", manifestó.

Acortar distancias y ampliar las oportunidades

La participación de la paciente de Antofagasta de la Sierra en la teleconsulta permitió mostrar de manera concreta el objetivo principal de Telesalud: facilitar el acceso a los servicios sanitarios mediante la tecnología y reducir las dificultades que pueden surgir por las distancias dentro del territorio provincial.

Al destacar los beneficios de esta herramienta, Johana Carrizo sostuvo: "Esta herramienta acorta distancias, permitiendo hacer una consulta con un profesional desde cualquier rincón de la provincia".

La definición resume el propósito de una política sanitaria que busca aprovechar las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer la atención pública y conectar a pacientes y profesionales más allá de las limitaciones geográficas.