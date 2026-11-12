Confirmado: La empresa 25 de Agosto asumirá la Línea 104 con 20 colectivos nuevos

La empresa 25 de Agosto se hará cargo de la prestación de la Línea 104 y sus cuatro ramales, luego de resultar la única oferente en la convocatoria pública impulsada por el Gobierno de Catamarca para renovar el servicio de transporte urbano. La propuesta presentada contempla la incorporación de 20 colectivos modernos, la mejora de las condiciones de accesibilidad para los pasajeros y la continuidad laboral de los trabajadores que actualmente se desempeñan en la línea.

La confirmación fue realizada por el secretario de Transporte de Catamarca, Lucas Stämpfli, quien brindó detalles sobre las características de la oferta y los principales compromisos asumidos por la empresa para hacerse cargo del servicio.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, la propuesta incluye unidades con aire acondicionado y características técnicas orientadas a mejorar las condiciones de traslado de los usuarios. El recambio de los colectivos constituye uno de los aspectos centrales del proceso de renovación, en un contexto marcado por los reiterados reclamos relacionados con el estado de los vehículos y las dificultades en las frecuencias de circulación.

La convocatoria pública permitió avanzar hacia un cambio de prestadora con el objetivo de establecer nuevas condiciones de funcionamiento para la Línea 104, que comprende cuatro ramales y registra aproximadamente 10.000 pasajeros diarios.

Incorporarán 15 colectivos modelo 2024

Uno de los puntos más importantes de la propuesta presentada por 25 de Agosto es la incorporación de una flota de 20 colectivos, distribuidos entre unidades modelo 2024 y vehículos cero kilómetro.

Según precisó Stämpfli, la empresa ofreció incorporar:

15 colectivos modelo 2024.

Cinco unidades cero kilómetro.

Vehículos equipados con aire acondicionado.

Unidades con caja automática y piso bajo entre los colectivos modelo 2024.

Accesos adaptados para personas con movilidad reducida en las unidades que cuentan con esas características.

La composición de la flota busca introducir mejoras en las condiciones generales del servicio y ofrecer vehículos con características diferentes a las que motivaron parte de los reclamos de los usuarios.

Entre los aspectos técnicos mencionados por el secretario de Transporte se encuentran la caja automática y el piso bajo de las primeras 15 unidades, elementos que facilitan el acceso y el desplazamiento de los pasajeros, particularmente de aquellas personas que presentan dificultades de movilidad.

Además, desde el área de Transporte solicitaron a la empresa que analice la posibilidad de incorporar rampas de acceso para personas con discapacidad en las 20 unidades. Stämpfli aclaró que esta mejora no estaba establecida como una exigencia obligatoria dentro de la convocatoria pública. Sin embargo, el organismo provincial planteó la necesidad de evaluar su implementación para ampliar las condiciones de accesibilidad de toda la flota comprometida.

De concretarse, la incorporación de rampas permitiría extender esta característica al conjunto de los colectivos que integrarán el servicio, más allá de las condiciones de accesibilidad que ya presentan algunas de las unidades ofrecidas.

Continuidad laboral para 52 trabajadores

Otro de los aspectos centrales de la renovación de la Línea 104 está relacionado con la situación laboral del personal que actualmente presta servicios en la línea. El funcionario destacó que uno de los objetivos del proceso fue garantizar que los trabajadores de la actual prestataria puedan continuar desempeñando sus tareas bajo la nueva empresa.

En ese sentido, precisó que son 52 los trabajadores directos alcanzados por la continuidad laboral, una medida que representa un componente social importante dentro del cambio de concesión. Para dimensionar el impacto de esta decisión, Stämpfli mencionó que los empleados tienen en conjunto 135 hijos, por lo que la continuidad de los puestos de trabajo también tiene consecuencias para sus respectivos grupos familiares.

La incorporación de una nueva empresa prestadora no estará limitada, por lo tanto, al reemplazo de las unidades y a la reorganización operativa del servicio. También contempla la preservación de las fuentes laborales vinculadas al funcionamiento cotidiano de la Línea 104 y sus cuatro ramales.

Este compromiso constituye uno de los puntos destacados de la propuesta de 25 de Agosto y forma parte de las condiciones que acompañan la transición hacia el nuevo esquema de prestación.

Un servicio para 10.000 pasajeros diarios

La renovación también apunta a mejorar las condiciones de traslado de los usuarios que dependen diariamente de esta línea de transporte público.

Stämpfli señaló que aproximadamente 10.000 pasajeros utilizan cada día la Línea 104 y sus distintas variantes, una cifra que permite dimensionar la importancia del servicio dentro del sistema de transporte.

En ese contexto, la incorporación de 20 colectivos modernos busca responder a las demandas relacionadas con el estado de las unidades y los problemas de frecuencia que venían afectando a los pasajeros.

Los reclamos de los usuarios fueron uno de los antecedentes que impulsaron la decisión de avanzar con una renovación de la prestación. Las dificultades vinculadas al funcionamiento de los vehículos y a los tiempos de espera habían generado cuestionamientos reiterados sobre la calidad del servicio.

La propuesta de 25 de Agosto contempla, de esta manera, una modificación tanto en las características de la flota como en la continuidad de la operación, con el propósito de mejorar las condiciones de viaje de miles de personas que utilizan diariamente esta alternativa de transporte.

El traspaso administrativo y los plazos que llegan

En relación con el inicio efectivo de la nueva prestación, el secretario de Transporte explicó que la etapa administrativa correspondiente al ámbito provincial ya se encuentra concluida.

Actualmente, el procedimiento continúa con los trámites ante los organismos nacionales, debido a que las líneas de transporte urbano están vinculadas al sistema SUBE. Este paso administrativo resulta necesario para completar el traspaso de la prestación y permitir que la nueva empresa comience a operar bajo las condiciones correspondientes.

Al referirse a los plazos previstos, Stämpfli estimó que los nuevos colectivos podrían comenzar a circular dentro de una o dos semanas, una vez que finalice el proceso administrativo ante Nación.

La fecha concreta de implementación dependerá, por lo tanto, de la conclusión de esas gestiones y de la formalización del traspaso entre la actual prestadora y la empresa que asumirá el servicio. La etapa provincial ya finalizada representa un avance dentro del procedimiento, mientras que las actuaciones nacionales constituyen actualmente el paso pendiente para concretar la puesta en marcha de la nueva prestación.

El fin del permiso de explotación de El Nene

El cambio de empresa se produce después de que el Gobierno provincial resolviera no renovar el permiso de explotación a la empresa El Nene, al considerar que no cumplía con las condiciones mínimas exigidas para continuar operando la Línea 104.

A partir de esa decisión, se avanzó con la convocatoria pública destinada a seleccionar una nueva prestadora para el servicio y sus cuatro ramales. En ese procedimiento, 25 de Agosto resultó la única oferente y presentó una propuesta que incluye la incorporación de 20 colectivos y la continuidad laboral del personal.

La decisión de reemplazar a la anterior prestataria se encuentra vinculada con la necesidad de dar respuesta a los problemas que venían siendo señalados por los usuarios, especialmente en relación con el estado de las unidades y las dificultades en las frecuencias.

La renovación busca establecer nuevas condiciones de funcionamiento para una línea que tiene una demanda aproximada de 10.000 pasajeros diarios y que constituye una prestación relevante para quienes utilizan sus recorridos.