Catamarca y Córdoba avanzan en la articulación de acciones destinadas a fortalecer sus capacidades de prevención y respuesta ante eventuales situaciones de emergencia, en el marco de la preparación para la próxima temporada estival y los posibles efectos del fenómeno El Niño.

En ese contexto, el director de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Catamarca, Walter Zárate, mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la provincia de Córdoba, con el propósito de establecer estrategias de cooperación, asistencia técnica y coordinación operativa entre ambas jurisdicciones.

El encuentro contó con la participación del secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de Córdoba, Marcelo Zornada, y del director de Protección Civil de esa provincia, Hermann Unterthurner. Durante la reunión se abordaron distintas herramientas y mecanismos para consolidar el trabajo conjunto de los organismos responsables de intervenir ante posibles acontecimientos adversos.

La iniciativa se inscribe en una planificación que busca mejorar la preparación institucional frente a escenarios que puedan requerir una respuesta coordinada. La cooperación entre provincias aparece como uno de los ejes centrales de esa estrategia, tanto por la posibilidad de compartir conocimientos como por la necesidad de disponer de recursos técnicos, humanos, logísticos y operativos ante situaciones que demanden asistencia.

Convenios de cooperación

Uno de los principales puntos de la agenda fue avanzar en la gestión de convenios de cooperación entre Catamarca y Córdoba. Estos acuerdos contemplarían distintas modalidades de apoyo ante posibles eventos adversos, con especial atención a los aspectos técnicos, científicos, logísticos y operativos.

La propuesta apunta a establecer mecanismos que permitan fortalecer las capacidades de los organismos de ambas provincias y facilitar la asistencia recíproca cuando las circunstancias lo requieran. En ese sentido, la cooperación no se limita a la disponibilidad de recursos materiales, sino que también comprende el intercambio de experiencias y conocimientos acumulados por los equipos que trabajan en la gestión de riesgos.

Entre las herramientas contempladas en la agenda se encuentran:

Apoyo técnico-científico, para fortalecer los conocimientos y las capacidades de intervención.

Asistencia logística y operativa ante posibles situaciones de emergencia.

Capacitaciones destinadas a los equipos y organismos involucrados.

Intercambio de recursos humanos, con el propósito de favorecer la cooperación entre las jurisdicciones.

Intercambio de experiencias en materia de prevención, gestión de riesgos y respuesta ante contingencias.

Estos componentes forman parte de una estrategia orientada a consolidar vínculos institucionales y generar mejores condiciones de preparación frente a escenarios que puedan afectar a Catamarca y a provincias vecinas.

Visita técnica al Observatorio Meteorológico

Como parte de las actividades desarrolladas en Córdoba, se realizó una visita técnica al Observatorio Meteorológico y al sistema de monitoreo de emergencias de esa provincia.

La recorrida tuvo como finalidad conocer las herramientas disponibles, los protocolos de actuación y los mecanismos de seguimiento utilizados para la gestión de situaciones de riesgo. El intercambio permitió acercarse al funcionamiento de los sistemas que intervienen en las tareas de observación, monitoreo y coordinación frente a posibles contingencias.

El conocimiento de estas herramientas constituye un aspecto importante dentro de la cooperación planteada, debido a que permite identificar experiencias y mecanismos de trabajo que pueden contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los organismos de respuesta.

La visita también estuvo vinculada con la necesidad de mejorar los procedimientos de prevención, alerta y respuesta, tres componentes centrales para anticipar escenarios adversos y organizar las intervenciones de los equipos responsables de actuar ante una emergencia.

En ese marco, el acercamiento al Observatorio Meteorológico y al sistema cordobés de monitoreo permitió incorporar una instancia de intercambio técnico a la agenda de trabajo entre las dos provincias.

Preparación ante los posibles efectos de El Niño

Las acciones impulsadas forman parte de los lineamientos de trabajo establecidos por la Secretaría de Seguridad de Catamarca, en articulación con el Ministerio de Gobierno. El objetivo es consolidar la planificación y preparación de los organismos de respuesta ante los posibles efectos del fenómeno El Niño, de cara a la próxima temporada estival.

La preparación institucional constituye el eje de las medidas que se buscan fortalecer mediante la articulación con Córdoba. La planificación anticipada, la capacitación de los equipos y la coordinación de recursos son aspectos considerados fundamentales para mejorar la capacidad de intervención ante situaciones que puedan presentarse durante ese período.

En este sentido, el trabajo conjunto procura que los organismos cuenten con herramientas y mecanismos de coordinación que permitan organizar sus tareas y responder de manera adecuada frente a eventuales contingencias. La cooperación interprovincial también busca facilitar la asistencia recíproca y el intercambio de conocimientos técnicos y operativos.

La referencia al fenómeno El Niño establece el marco de esta planificación, que apunta a preparar a las instituciones ante posibles escenarios de emergencia y a fortalecer los mecanismos de actuación antes de la llegada de la temporada estival.

Fortalecer los vínculos institucionales

Otro de los objetivos de la iniciativa es fortalecer y poner en valor el vínculo institucional entre los gobiernos de Catamarca y Córdoba, promoviendo instancias de cooperación que permitan aprovechar los conocimientos, las experiencias y los recursos disponibles en ambas jurisdicciones.

La asistencia recíproca y el intercambio de capacidades forman parte de una estrategia que busca mejorar la organización de los organismos y consolidar mecanismos de trabajo conjunto. En ese marco, la articulación entre las áreas de Protección Civil y Gestión de Riesgos adquiere relevancia para avanzar en una planificación que contemple tanto la prevención como la respuesta ante situaciones de emergencia.

El fortalecimiento de los recursos técnicos y operativos, junto con la capacitación de los equipos, constituye otro de los pilares de esta política de gestión integral de riesgos. La intención es mejorar las condiciones de preparación de los organismos, optimizar la coordinación y contar con mayores herramientas para actuar ante contingencias que puedan afectar a Catamarca o a provincias vecinas.

La reunión encabezada por Walter Zárate junto a Marcelo Zornada y Hermann Unterthurner, los avances en la gestión de convenios y la visita técnica a las instalaciones cordobesas forman parte de ese proceso de articulación.

De esta manera, Catamarca busca consolidar una agenda de cooperación con Córdoba orientada a anticipar escenarios, fortalecer la planificación y optimizar la respuesta institucional frente a posibles emergencias. La coordinación interprovincial, el intercambio de recursos y conocimientos y la preparación de los equipos se presentan como componentes centrales del trabajo previsto para afrontar los desafíos de la próxima temporada estival y los eventuales efectos del fenómeno El Niño.