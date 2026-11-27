Aguas de Catamarca informó sobre la realización de trabajos en distintos puntos de la provincia que afectan el suministro de agua potable en Valle Chico y en sectores de la Zona Este. Las intervenciones comprenden, por un lado, la reparación de una cañería de 200 milímetros de diámetro, ubicada en avenida 2 y calle 43, y, por otro, un empalme de cañería en avenida San Martín, en la esquina de Gobernador Cerezo.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, ambas tareas se encuentran a cargo de sus equipos técnicos y tienen como objetivo resolver inconvenientes en la infraestructura de distribución. En el caso de Valle Chico, se trabaja sobre una cañería que requiere reparación, mientras que en la Zona Este se lleva adelante un empalme destinado a mejorar el servicio de agua en el sector.

Las intervenciones tendrán consecuencias diferentes sobre los usuarios alcanzados. En algunas áreas se registrará una interrupción del suministro, mientras que en otras se prevén episodios de baja presión o posibles faltas de agua, según la zona.

Valle Chico: reparación de una cañería de 200 milímetros

Uno de los trabajos informados por Aguas de Catamarca se desarrolla en avenida 2 y calle 43, donde los equipos de la empresa intervienen sobre una cañería de 200 milímetros de diámetro.

Como consecuencia de esta reparación, se registra falta de agua en Valle Chico, por lo que los usuarios de ese sector deberán contemplar la interrupción del suministro mientras se desarrollen las tareas.

La empresa estimó que los trabajos se extenderán hasta horas de la tarde. Una vez finalizada la reparación, el servicio comenzará a recuperarse de manera progresiva, por lo que la normalización no será necesariamente inmediata para todos los usuarios alcanzados.

En este contexto, Aguas de Catamarca solicitó a los vecinos realizar un uso responsable de las reservas domiciliarias hasta que el suministro quede completamente normalizado. La recomendación apunta a administrar el agua disponible en los hogares durante el período en que se prolongue la intervención y hasta que la distribución recupere sus condiciones habituales.

Zona Este: empalme en avenida San Martín y Gobernador Cerezo

La segunda intervención se lleva adelante en la Zona Este, donde los equipos de Aguas de Catamarca trabajan en un empalme de cañería ubicado en avenida San Martín, esquina Gobernador Cerezo.

Según precisó la empresa, esta tarea tiene como finalidad mejorar el servicio de agua en la zona. Sin embargo, mientras se ejecuten los trabajos, distintos barrios y sectores registrarán inconvenientes en el suministro, con interrupciones totales o parciales y disminuciones en la presión.

El alcance de la afectación fue detallado por la empresa de acuerdo con las condiciones previstas para cada sector:

Sectores con falta de agua:

General Las Heras.

General San Martín.

La Chacarita.

La Cruz Negra.

Loteo Jalil La Cruz Negra.

Villa Reyes.

Sectores con baja presión:

Combate de San Lorenzo.

Flores y Aimereti.

Sectores con baja presión o falta de agua:

Balcón del Poncho.

Jorge Bermúdez.

La distribución de los inconvenientes comprende, por lo tanto, diferentes situaciones dentro de la Zona Este. Mientras que en algunos barrios se prevé la interrupción del suministro, en otros la principal consecuencia será una reducción de la presión, aunque también podrían registrarse faltas de agua.