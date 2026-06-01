El Parque de los Vientos colmado celebró el freestyle y el básquet 3x3

El Parque de los Vientos volvió a convertirse en un punto de encuentro para la comunidad catamarqueña con una jornada que combinó deporte, cultura urbana y actividades recreativas. Organizado por la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso, el evento libre y gratuito reunió a cientos de familias, jóvenes, artistas y deportistas en un espacio donde la participación comunitaria fue la principal protagonista.

La propuesta tuvo como ejes centrales una nueva fecha de la Liga Freestyle Catamarca y el torneo de Básquet 3x3, dos actividades que en los últimos encuentros lograron consolidar una creciente convocatoria y una fuerte identificación con las expresiones juveniles.

A lo largo de la tarde, el predio recibió a participantes y espectadores que acompañaron cada una de las competencias, transformando al Parque de los Vientos en el epicentro de la cultura urbana y el deporte comunitario.

El freestyle y las batallas de alto nivel

Uno de los momentos más esperados de la jornada estuvo protagonizado por la competencia de freestyle, donde los principales exponentes locales se enfrentaron en una serie de batallas que captaron la atención del público.

La fecha de la Liga Freestyle Catamarca volvió a exhibir un elevado nivel artístico y competitivo sobre el escenario. Los participantes demostraron creatividad, improvisación y capacidad de respuesta en cada enfrentamiento, generando un clima de entusiasmo constante entre quienes siguieron las competencias.

La gran definición tuvo como protagonistas a Play y Dece, quienes disputaron una final ajustada y apasionante. Tras una intensa batalla, Play logró imponerse y quedarse con el primer puesto de la jornada.

Con este resultado, el freestyler no solo obtuvo una nueva victoria, sino que además consiguió ampliar su ventaja en la tabla general de posiciones, reafirmando el excelente presente que atraviesa dentro de la competencia.

El crecimiento sostenido del básquet 3x3

El deporte también tuvo un lugar destacado a través del torneo de Básquet 3x3, disciplina que evidenció un crecimiento sostenido en cuanto a participación y nivel competitivo.

La competencia reunió a:

15 equipos en la categoría masculina.

4 equipos en la categoría femenina.

La importante cantidad de conjuntos participantes permitió desarrollar una jornada con numerosos encuentros y una amplia representación de jugadores y jugadoras que llegaron al Parque de los Vientos para formar parte del certamen.

En la rama femenina, el equipo Black Star, integrado por Jazmín Bonader, Luciana Gómez y Ana Paula Nazareno, se consagró campeón de la fecha luego de superar en la final al conjunto de Las Tonkas.

Por su parte, en la categoría masculina, el título quedó en manos de Los Simuladores, equipo conformado por Enzo Villagra, Valentín Montalbán, Pablo Córdoba y Angelo Nuges, que logró imponerse en el partido decisivo frente a Las Flores.

La competencia también distinguió el rendimiento individual de los participantes. El reconocimiento al Jugador Más Valioso (MVP) del torneo masculino fue otorgado a Alejandro Méndez, quien fue destacado por su desempeño durante toda la jornada.

Una tarde con propuestas para toda la familia

Más allá de las competencias deportivas y artísticas, la organización incorporó diversas actividades recreativas destinadas a públicos de todas las edades. Uno de los espacios que despertó gran interés fue el punto de encuentro para el intercambio de figuritas del Mundial, donde niños y adultos compartieron la experiencia de completar sus colecciones y participar de una actividad que convocó a numerosas familias.

La jornada también incluyó:

Sorteos.

Premios especiales.

Presentaciones artísticas en vivo.

Espacios recreativos para el público.

Las propuestas musicales estuvieron a cargo de Lucifer, la batucada Nova Onda, además del acompañamiento de DJ Facu Díaz y TYP3 VC, quienes aportaron ritmo y animación a lo largo de todo el evento.

Espacios de encuentro

La actividad contó con la presencia del subsecretario de Coordinación y Técnica del Senado, Julio Macedo, y del director de Juventud, Mariano Salas, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada y destacaron la respuesta obtenida por parte de la comunidad.

Durante el encuentro, Macedo expresó su agradecimiento por la masiva participación y por el compromiso demostrado por los jóvenes que forman parte de las distintas expresiones culturales y deportivas de la provincia. "Estamos muy contentos de trabajar codo a codo con estos chicos que son parte activa de la cultura de Catamarca, y felices de seguir promoviendo un evento que crece día a día", señaló el funcionario.

Asimismo, aseguró que esta propuesta continuará desarrollándose a lo largo del año mediante un esquema federal que permitirá recorrer distintos barrios de la ciudad y localidades del interior provincial.

El objetivo, según remarcó, será seguir acercando el deporte, el arte y la recreación saludable a cada comunidad, fortaleciendo espacios de participación que permitan a jóvenes y familias compartir experiencias vinculadas con la cultura, la actividad física y la integración social.

Con una convocatoria multitudinaria, competencias de gran nivel y una amplia variedad de propuestas recreativas, la jornada realizada en el Parque de los Vientos ratificó el crecimiento de una iniciativa que busca consolidarse como un espacio permanente de encuentro para la juventud catamarqueña y para toda la comunidad.