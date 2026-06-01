Padres tomaron la Escuela N° 275 de Las Cañas: piden por docentes

Momentos de tensión se vivieron durante la mañana de este lunes en la Escuela Primaria N° 275 de la localidad de Las Cañas, departamento Santa Rosa, donde un grupo de padres resolvió llevar adelante la toma pacífica del establecimiento educativo. La medida fue adoptada como forma de reclamo ante la falta de docentes que, según manifestaron, afecta de manera directa el normal desarrollo de las actividades escolares.

La protesta surge luego de una serie de gestiones realizadas por las familias ante los organismos y autoridades correspondientes. De acuerdo con lo expresado por los padres, esos planteos no obtuvieron hasta el momento respuestas concretas, situación que derivó en la decisión de profundizar el reclamo mediante la ocupación del edificio escolar.

Los manifestantes sostienen que la falta de personal docente viene impactando en la continuidad pedagógica de los estudiantes, quienes se encuentran sin clases regulares desde hace tiempo. Esta situación, remarcan, afecta el derecho a la educación de los alumnos que asisten a la institución.

El reclamo por cargos docentes vacantes

Uno de los principales puntos del reclamo está vinculado con el nombramiento urgente de docentes para cubrir distintas funciones dentro de la escuela. Los padres exigen que las autoridades educativas dispongan de manera inmediata la designación del personal necesario para garantizar el normal dictado de clases.

Entre los cargos cuya cobertura reclaman se encuentran:

Docentes de grado.

Profesores del área de Música.

Profesores del área de Tecnología.

Según indicaron, la ausencia de estos profesionales impide que los estudiantes reciban una formación completa y desarrollen regularmente las actividades previstas dentro de la currícula escolar.

La demanda no se limita únicamente a la cobertura de vacantes, sino que también apunta a lograr una solución definitiva que permita recuperar la normalidad dentro de la institución educativa.

A la espera de una respuesta oficial

Mientras continúa la medida de fuerza, los padres mantienen su pedido de una solución inmediata. Insisten en que ya realizaron diversas gestiones para plantear la problemática, aunque aseguran que hasta el momento no obtuvieron respuestas satisfactorias.

El reclamo se centra en la necesidad de que se efectivicen los nombramientos requeridos para restablecer el normal funcionamiento de la Escuela Primaria N° 275 y asegurar la continuidad de las clases.

Hasta el momento, las autoridades educativas no se pronunciaron sobre el conflicto ni sobre los planteos formulados por las familias. En consecuencia, la comunidad educativa permanece a la espera de definiciones que permitan resolver la situación y garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de la localidad de Las Cañas, en el departamento Santa Rosa.