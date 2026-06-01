Salud fortalece la salud integral de adolescentes en Valle Viejo

El Ministerio de Salud de la provincia, a través del Programa Adolescencia, lleva adelante el proyecto denominado "Derecho a la Salud Integral de los y las Adolescentes desde una perspectiva de cuidado", una iniciativa orientada a fortalecer las condiciones de bienestar de las juventudes mediante acciones de formación y acompañamiento en distintos ámbitos comunitarios.

La propuesta contempla la realización de capacitaciones destinadas a referentes de instituciones educativas y clubes deportivos pertenecientes al Área Programática N°2. El objetivo principal es formar líderes dentro de cada establecimiento para que puedan convertirse en agentes multiplicadores de conocimientos, herramientas y estrategias vinculadas a la promoción de la salud integral de adolescentes.

El proyecto se enmarca en una mirada amplia de la salud, que contempla tanto los aspectos físicos como los vinculados al bienestar emocional y social, promoviendo la construcción de espacios seguros y saludables para las nuevas generaciones.

Un trabajo articulado con organizaciones de la comunidad

La iniciativa tiene una duración prevista de dos años y se desarrolla de manera conjunta con la Agrupación "La Carrillo" de Valle Viejo. Esta articulación busca consolidar una red de trabajo capaz de promover, generar y sostener entornos saludables en diferentes ámbitos de participación adolescente.

La propuesta se implementa tanto en instituciones educativas como en clubes deportivos, espacios considerados estratégicos por su cercanía cotidiana con niños, niñas y adolescentes. Desde allí se pretende fortalecer prácticas que contribuyan al cuidado integral y al acompañamiento de las juventudes.

Estos lineamientos buscan consolidar espacios que favorezcan el desarrollo integral de los jóvenes y que, al mismo tiempo, permitan abordar las problemáticas que afectan a este grupo etario desde una mirada preventiva y participativa.

Las problemáticas que atraviesan a las juventudes

El proyecto surge a partir de un análisis profundo sobre diversas situaciones que impactan en las adolescencias de la provincia, particularmente en el departamento Valle Viejo. Entre los temas identificados aparecen el consumo problemático de sustancias y los riesgos asociados al uso excesivo de pantallas y a las apuestas online.

Estas problemáticas constituyen algunos de los desafíos que enfrentan actualmente las juventudes y que motivaron la elaboración de una propuesta específica orientada a brindar herramientas tanto a las instituciones como a los propios adolescentes.

Desde la iniciativa se busca generar espacios de reflexión y acompañamiento que permitan abordar estas situaciones desde una perspectiva integral, contemplando las múltiples dimensiones que intervienen en la salud y el bienestar de los jóvenes.

Formación de líderes y fortalecimiento institucional

La referente del Programa Adolescencia, Mara Duarth, explicó que el Ministerio de Salud garantiza el abordaje integral de las buenas prácticas relacionadas con la salud física y mental de los adolescentes.

En este sentido, señaló que las jornadas impulsadas por el proyecto están orientadas a la formación de líderes dentro de las instituciones participantes. Según detalló, las capacitaciones alcanzan a distintos actores que cumplen funciones de referencia para los jóvenes.

De acuerdo con lo expresado por Duarth, la estrategia apunta a construir una cadena de formación y acompañamiento que involucre a toda la comunidad educativa y social vinculada a los adolescentes.

A través de este proyecto, el Ministerio de Salud y la Agrupación "La Carrillo" avanzan en una propuesta que busca consolidar espacios de cuidado, fortalecer las capacidades institucionales y promover una visión de la adolescencia centrada en los derechos, la participación y la construcción colectiva de entornos saludables.