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Tinogasta: alertan por derrame de aceite y piden circular con precaución

Defensa Civil trabaja en la zona de la rotonda Julio Niñoles. Solicitan reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal.

10 Mayo de 2026 20.37

Autoridades solicitaron a automovilistas y transeúntes extremar las precauciones al circular por la ciudad de Tinogasta debido a un derrame de aceite sobre la calzada.

El incidente se registra sobre avenida Córdoba Norte, en inmediaciones a la Rotonda Julio Niñoles, donde personal de Defensa Civil Tinogasta trabaja para controlar la situación.

Desde el organismo recomendaron disminuir la velocidad, evitar maniobras bruscas y respetar las indicaciones del personal presente en el lugar para prevenir siniestros viales.

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Automovilistas Derrame Tinogasta

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