Tinogasta: alertan por derrame de aceite y piden circular con precaución

Autoridades solicitaron a automovilistas y transeúntes extremar las precauciones al circular por la ciudad de Tinogasta debido a un derrame de aceite sobre la calzada.

El incidente se registra sobre avenida Córdoba Norte, en inmediaciones a la Rotonda Julio Niñoles, donde personal de Defensa Civil Tinogasta trabaja para controlar la situación.

Desde el organismo recomendaron disminuir la velocidad, evitar maniobras bruscas y respetar las indicaciones del personal presente en el lugar para prevenir siniestros viales.